Абарбанель - Избранные комментарии на Тору
Каин и Эвель были сыновьями первых людей — Адама и Хавы. Каин был земледельцем, а Эвель — пастухом. Оба брата принесли дар Всевышнему, но только дар Эвеля был принят благосклонно. Каин, расстроенный тем, что не заслужил благосклонности Всевышнего, убил Эвеля. В наказание за убийство брата Б-г повелел Каину вести кочевой образ жизни.Абарбанель объясняет, что приношение Каина и Эвеля не было жертвоприношением в привычном нам смысле слова, а было способом разрешения их спора, носившего мировоззренческий характер. Братья не принесли дар в знак благодарности, а хотели, чтобы Всевышний указал им, чья сторона в споре предпочтительней.
Иерусалим 2012 , 150 с.
Составитель - Даниэль Левин
Абарбанель - Избранные комментарии на Тору - Содержание
Предисловие
Берешит
- Пастух и земледелец
- Hoax
- О возникновении языков
- О взаимопонимании
- Лех Леха
- Человек пустыни
- Ваера
- О красоте и возрасте
- Хаей Сара
- Об обычае хоронить мертвых
- Толдот
- О благословениях
- Ваеце
- О многоженстве
- Ваишлах
- О причинах происшедшего с Диной
- Ваешев
- Земля проживания Ицхака
- Микец
- О значении снов
- Ваигаш
- О случайностях и предопределении
- Ваехи
- О смерти Яакова
- Земля жизни
Шмот
- О рождении Моте Рабейну
- Ваера
- О свободе выбора
- Во
- О заповедях Песаха
- Вешалах
- О поэзии
- Итро
- О философии
- Мишпатим
- О рабах и рабынях
- Трума
- О «неактуальных» заповедях
- Тецаве
- О благодарности
- Ии тиса
- О переписи
- Ваякель
- О мудрости сердца
Ваикра
- Ваикра
- О жертвенных животных
- Цав
- Об одеждах коэнов
- Шмини
- О запрещенных животных
- Мецора
- Об очищении от проказы
- Ахарей мот
- О козле отпущения
- Кдоишм
- О пиетете к праотцам
- Эмор
- О нечистоте
- Беар
- Об аспектах свободы
- Бехукотай
- О материальной награде
Бемидбар
- О главах колен
- Насо
- О благословении
- Беаалотха
- О ропоте
- Шлах
- О преданности
- Норах
- О покрытии жертвенника
- Ху кат
- О двух смертях
- Балак
- О проклятии Билама
- Пинхас
- О наделах
- Матот
- О войне и смерти
- Масъэй
- Об утешении
Дварим
- О статусе книги Дварим Ваэтханан
- О значении земли Израиля Экев
- О разумных законах Реэ
- О скорби и поклонении идолам Шофтим
- О мудрецах и пророках Ни Теце
- О переселении душ
- Ни Таво
- О Втором Храме
- Ницавим
- О союзе отцов
- Ваелех
- О всенародном чтении Торы Аазину
- Простой и тайный смысл
- 30т Абраха
- Взгляд Моше Рабейну
- От автора
Абарбанель - Избранные комментарии на Тору - О возникновении языков
О возникновении языков. Комментируя рассказ Торы о смешении языков строителей вавилонской башни, Абарбанель говорит, что происшедшее изменило не только материальный, но и духовный мир. Все материальное находится под влиянием и управлением духовного. Любое материальное создание имеет «начальника» в мире духовном — духовное создание, влияющее на него. Духовные «начальники», в свою очередь, прямо управляются Всевышним, и их существование зависит от Его влияния.Замысел Всевышнего состоял в том, чтобы человек, созданный по образу и подобию Б־га, находился под прямым Его управлением, а не под управлением духовных наместников.
Человек должен был быть подобен ангелам в том, что его существование поддерживается и управляется Всевышним напрямую.Из-за греха строителей вавилонской башни Всевышний решил передать управление человеком ангелам, которые, исполняя Его волю, будут решать судьбу человечества. Несмотря на то что, в конце концов, именно Всевышний принимает решение о награде и наказании человека, существование посредников делает невозможным достижение духовного уровня, доступного ранее. То, что Всевышний влияет на человека через посредника, ограничивает возможность реализации духовного потенциала человека.
Спасибо за книгу. Комментарии Абарбанеля это то, что нужно на русском языке