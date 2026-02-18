Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Абарбанель - Избранные комментарии на Тору

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Bible Commentaries
Каин и Эвель были сыновьями первых людей — Адама и Хавы. Каин был земледельцем, а Эвель — пастухом. Оба брата принесли дар Всевышнему, но только дар Эвеля был принят благосклонно. Каин, расстроенный тем, что не заслужил благосклонности Всевышнего, убил Эвеля. В наказание за убийство брата Б-г повелел Каину вести кочевой образ жизни.Абарбанель объясняет, что приношение Каина и Эвеля не было жертвоприношением в привычном нам смысле слова, а было способом разрешения их спора, носившего мировоззренческий характер. Братья не принесли дар в знак благодарности, а хотели, чтобы Всевышний указал им, чья сторона в споре предпочтительней.

Абарбанель - Избранные комментарии на Тору

Иерусалим 2012 , 150 с.
Составитель - Даниэль Левин

Абарбанель - Избранные комментарии на Тору - Содержание

Предисловие
Берешит
  • Пастух и земледелец
  • Hoax
  • О возникновении языков
  • О взаимопонимании
  • Лех Леха
  • Человек пустыни
  • Ваера
  • О красоте и возрасте
  • Хаей Сара
  • Об обычае хоронить мертвых
  • Толдот
  • О благословениях
  • Ваеце
  • О многоженстве
  • Ваишлах
  • О причинах происшедшего с Диной
  • Ваешев
  • Земля проживания Ицхака
  • Микец
  • О значении снов
  • Ваигаш
  • О случайностях и предопределении
  • Ваехи
  • О смерти Яакова
  • Земля жизни
Шмот
  • О рождении Моте Рабейну
  • Ваера
  • О свободе выбора
  • Во
  • О заповедях Песаха
  • Вешалах
  • О поэзии
  • Итро
  • О философии
  • Мишпатим
  • О рабах и рабынях
  • Трума
  • О «неактуальных» заповедях
  • Тецаве
  • О благодарности
  • Ии тиса
  • О переписи
  • Ваякель
  • О мудрости сердца
Ваикра
  • Ваикра
  • О жертвенных животных
  • Цав
  • Об одеждах коэнов
  • Шмини
  • О запрещенных животных
  • Мецора
  • Об очищении от проказы
  • Ахарей мот
  • О козле отпущения
  • Кдоишм
  • О пиетете к праотцам
  • Эмор
  • О нечистоте
  • Беар
  • Об аспектах свободы
  • Бехукотай
  • О материальной награде
Бемидбар
  • О главах колен
  • Насо
  • О благословении
  • Беаалотха
  • О ропоте
  • Шлах
  • О преданности
  • Норах
  • О покрытии жертвенника
  • Ху кат
  • О двух смертях
  • Балак
  • О проклятии Билама
  • Пинхас
  • О наделах
  • Матот
  • О войне и смерти
  • Масъэй
  • Об утешении
Дварим
  • О статусе книги Дварим Ваэтханан
  • О значении земли Израиля Экев
  • О разумных законах Реэ
  • О скорби и поклонении идолам Шофтим
  • О мудрецах и пророках Ни Теце
  • О переселении душ
  • Ни Таво
  • О Втором Храме
  • Ницавим
  • О союзе отцов
  • Ваелех
  • О всенародном чтении Торы Аазину
  • Простой и тайный смысл
  • 30т Абраха
  • Взгляд Моше Рабейну
  • От автора

Абарбанель - Избранные комментарии на Тору - О возникновении языков

О возникновении языков. Комментируя рассказ Торы о смешении языков строителей вавилонской башни, Абарбанель говорит, что происшедшее изменило не только материальный, но и духовный мир. Все материальное находится под влиянием и управлением духовного. Любое материальное создание имеет «начальника» в мире духовном — духовное создание, влияющее на него. Духовные «начальники», в свою очередь, прямо управляются Всевышним, и их существование зависит от Его влияния.Замысел Всевышнего состоял в том, чтобы человек, созданный по образу и подобию Б־га, находился под прямым Его управлением, а не под управлением духовных наместников.
Человек должен был быть подобен ангелам в том, что его существование поддерживается и управляется Всевышним напрямую.Из-за греха строителей вавилонской башни Всевышний решил передать управление человеком ангелам, которые, исполняя Его волю, будут решать судьбу человечества. Несмотря на то что, в конце концов, именно Всевышний принимает решение о награде и наказании человека, существование посредников делает невозможным достижение духовного уровня, до­ступного ранее. То, что Всевышний влияет на человека через посредника, ограничивает возможность реализации духовного потенциала человека.
Views 622
Rating 4.0 / 5
Added 18.02.2026
Author brat librarian
Rate this publication:
4.0/5 (4)

Comments (1 comment)

Y
youesxatos 4 years ago

Спасибо за книгу. Комментарии Абарбанеля это то, что нужно на русском языке

