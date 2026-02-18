Каин и Эвель были сыновьями первых людей — Адама и Хавы. Каин был земледельцем, а Эвель — пастухом. Оба брата принесли дар Всевышнему, но только дар Эвеля был принят благосклонно. Каин, расстроенный тем, что не заслужил благосклонности Всевышнего, убил Эвеля. В наказание за убийство брата Б-г повелел Каину вести кочевой образ жизни.Абарбанель объясняет, что приношение Каина и Эвеля не было жертвоприношением в привычном нам смысле слова, а было способом разрешения их спора, носившего мировоззренческий характер. Братья не принесли дар в знак благодарности, а хотели, чтобы Всевышний указал им, чья сторона в споре предпочтительней.

Абарбанель - Избранные комментарии на Тору

Иерусалим 2012 , 150 с.

Составитель - Даниэль Левин

Абарбанель - Избранные комментарии на Тору - Содержание

Предисловие

Берешит

Пастух и земледелец

Hoax

О возникновении языков

О взаимопонимании

Лех Леха

Человек пустыни

Ваера

О красоте и возрасте

Хаей Сара

Об обычае хоронить мертвых

Толдот

О благословениях

Ваеце

О многоженстве

Ваишлах

О причинах происшедшего с Диной

Ваешев

Земля проживания Ицхака

Микец

О значении снов

Ваигаш

О случайностях и предопределении

Ваехи

О смерти Яакова

Земля жизни

Шмот

О рождении Моте Рабейну

Ваера

О свободе выбора

Во

О заповедях Песаха

Вешалах

О поэзии

Итро

О философии

Мишпатим

О рабах и рабынях

Трума

О «неактуальных» заповедях

Тецаве

О благодарности

Ии тиса

О переписи

Ваякель

О мудрости сердца

Ваикра

Ваикра

О жертвенных животных

Цав

Об одеждах коэнов

Шмини

О запрещенных животных

Мецора

Об очищении от проказы

Ахарей мот

О козле отпущения

Кдоишм

О пиетете к праотцам

Эмор

О нечистоте

Беар

Об аспектах свободы

Бехукотай

О материальной награде

Бемидбар

О главах колен

Насо

О благословении

Беаалотха

О ропоте

Шлах

О преданности

Норах

О покрытии жертвенника

Ху кат

О двух смертях

Балак

О проклятии Билама

Пинхас

О наделах

Матот

О войне и смерти

Масъэй

Об утешении

Дварим

О статусе книги Дварим Ваэтханан

О значении земли Израиля Экев

О разумных законах Реэ

О скорби и поклонении идолам Шофтим

О мудрецах и пророках Ни Теце

О переселении душ

Ни Таво

О Втором Храме

Ницавим

О союзе отцов

Ваелех

О всенародном чтении Торы Аазину

Простой и тайный смысл

30т Абраха

Взгляд Моше Рабейну

От автора

Абарбанель - Избранные комментарии на Тору - О возникновении языков

О возникновении языков. Комментируя рассказ Торы о смешении языков строителей вавилонской башни, Абарбанель говорит, что происшедшее изменило не только материальный, но и духовный мир. Все материальное находится под влиянием и управлением духовного. Любое материальное создание имеет «начальника» в мире духовном — духовное создание, влияющее на него. Духовные «начальники», в свою очередь, прямо управляются Всевышним, и их существование зависит от Его влияния.Замысел Всевышнего состоял в том, чтобы человек, созданный по образу и подобию Б־га, находился под прямым Его управлением, а не под управлением духовных наместников.

Человек должен был быть подобен ангелам в том, что его существование поддерживается и управляется Всевышним напрямую.Из-за греха строителей вавилонской башни Всевышний решил передать управление человеком ангелам, которые, исполняя Его волю, будут решать судьбу человечества. Несмотря на то что, в конце концов, именно Всевышний принимает решение о награде и наказании человека, существование посредников делает невозможным достижение духовного уровня, до­ступного ранее. То, что Всевышний влияет на человека через посредника, ограничивает возможность реализации духовного потенциала человека.