Абате - Положение о браке в каноническом законодательстве

По прошествии значительного периода времени после того, как в день праздника Пятидесятницы 1917 года был обнародован Кодекс канонического права, назрела необходимость в его пересмотре. Иоанн XXIII ощущал её с первых дней своего понтификата. Объявляя о созыве Вселенского Собора, названного затем Вторым Ватиканским, он выразил желание приступить к «предвозвещённому и долгожданному обновлению Кодекса канонического права», чтобы «привести его в соответствие с нынешними потребностями». По завершении Второго Ватиканского Собора эта необходимость стала ещё более ощутимой. Вселенское собрание разъяснило и сформулировало вероучительные и юридические принципы, которые требовали конкретного выражения и осуществления. Выполнить это задание в своей сфере должно было каноническое законодательство.

После смерти Иоанна XXIII Павел VI, взявший на себя обязательство дать Церкви обновлённую юридическую систему, не раз указывал критерии, которым надлежало следовать в новой кодификации. В первом торжественном обращении к Комиссии, которой было поручено выполнение этой задачи, Папа уточнил, что при вышеупомянутом пересмотре необходимо было принимать во внимание действующий Кодекс и документы Второго Ватиканского Собора и руководствоваться ими. Первый должен был быть «как бы наставником» благодаря опыту, почерпнутому из прошлого, а вторые должны были «заложить как бы основы нового дела», учитывая прежде всего указания и дух, дарованные Собором Церкви.

Антонио М . Абате (О. P.) - Положение о браке в новом каноническом законодательстве

Москва, Паолине, 2000 г.

ISBN 5-900086-11-9

Антонио М . Абате (О. P.) - Положение о браке в новом каноническом законодательстве - Содержание

Список сокращений

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. УСТАНОВЛЕНИЕ БРАКА

Глава первая. Брак в порядке природы и благодати

Глава вторая. Брачное согласие

Глава третья. Препятствия браку

Глава четвёртая. Каноническая форма бракосочетания

Глава пятая. Смешанные браки

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА