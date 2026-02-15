Этот роман великого японского писателя Кобо Абэ является одним из первых и самых ярких произведений в жанре философской научной фантастики. В центре сюжета — создание сверхмощной вычислительной машины, способной предсказывать будущее с абсолютной точностью. Однако, когда машина предсказывает неизбежную глобальную катастрофу — наступление нового ледникового периода и затопление суши, — ученые оказываются перед страшным этическим выбором.

Абэ исследует не столько технические детали будущего, сколько глубокую психологическую и философскую проблему: готов ли человек принять будущее, в котором нет места его привычному «я»? Чтобы спасти человечество, герои романа решаются на радикальный эксперимент — создание мутантов, способных жить под водой. Это ставит вопрос о том, что именно делает нас людьми — наша биологическая форма или наша верность прошлому. Роман пронизан атмосферой интеллектуального детектива и экзистенциального триллера, где автор безжалостно анализирует конфликт между нынешним поколением и «завтрашним днем», который может оказаться чуждым и пугающим.

Кобо Абэ - Четвертый ледниковый период

М.: «АСТ», 1958. – 113 с. — (Эксклюзивная классика (АСТ))

