Абраменкова - Игры и игрушки наших детей

Книга Веры Абраменковой «Игры и игрушки наших детей: забава или пагуба?» представляет собой глубокое социально-психологическое исследование современной детской субкультуры в условиях глобальной «игровой цивилизации». Автор, будучи видным специалистом в области возрастной психологии, ставит задачу проанализировать, как изменился мир детства под влиянием массовой культуры, новых технологий и коммерциализации. Основная идея произведения заключается в том, что игра и игрушка являются не просто средствами развлечения, а мощными орудиями формирования (или разрушения) души ребенка, транслирующими определенные ценности, модели поведения и этические ориентиры.

Содержательная часть книги детально рассматривает эволюцию игрушки: от традиционных народных кукол, пробуждающих материнство и сострадание, до современных «антиигрушек» — монстров, скелетов и персонажей с агрессивной эстетикой. Абраменкова анализирует психологическое воздействие компьютерных игр и виртуальной реальности на несформировавшуюся психику, указывая на риски утраты связи с реальным миром и деформации нравственных чувств. Автор уделяет значительное внимание понятию «экологии детства», предлагая родителям и педагогам критерии выбора безопасной игрушки, которая способствовала бы гармоничному развитию фантазии, эмпатии и творческих способностей. В книге также исследуется феномен исчезновения традиционных дворовых игр, которые раньше служили важнейшей школой социализации и передачи культурного опыта.

Текст написан в очень убедительном, научно-публицистическом стиле, который сочетает строгую доказательность с живой родительской тревогой и пастырской заботой. Вера Абраменкова мастерски раскрывает скрытые смыслы привычных вещей, заставляя читателя по-новому взглянуть на содержимое детской корзины для игрушек. Работа служит важным предостережением для взрослых против бездумного следования рыночной моде и призывает к осознанному созиданию игрового пространства ребенка. Это чтение помогает осознать, что в игре закладывается сценарий будущей взрослой жизни, и от того, во что играет ребенок сегодня, зависит облик общества завтра.

Вера Абраменкова - Игры и игрушки наших детей: забава или пагуба? - Современный ребенок в "игровой цивилизации"

Издание второе. – Москва: Даниловский благовестник, 2001. – 144 с.

ISBN 5-89101-068-2

Вера Абраменкова - Игры и игрушки наших детей – Содержание

НЕ ПРОИГРАТЬ СВОЕ СПАСЕНИЕ! (Протоиерей Владислав Свешников)

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ

“ВО ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ ИГРАТЬ?”

ЗАЧЕМ НУЖНА ИГРА РЕБЕНКУ?

ЧУЖАЯ РАДОСТЬ ТАК ЖЕ, КАК СВОЯ

КТО ОКАЖЕТСЯ ДОБРЕЕ - МАЛЬЧИКИ ИЛИ ДЕВОЧКИ?

ВОЛЫНКА ДА ГУДОК, СБЕРЕГИ ДОМОК

“А АНГЕЛОЧКОВ У ВАС НЕ ПРОДАЕТСЯ?" ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МАГАЗИНУ ИГРУШЕК

“ПРИШЛА ВИРТА - ОТВОРЯЙ ВОРОТА!”

КРОМЕШНЫЙ МИР КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

ЭКРАН - НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК?

БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ДЕТИ

ЭКРАН - ТОНКИЙ ДУХОВНЫЙ ГНЕТ

НОВЫЙ РОБИНЗОН, ИЛИ ЧТО ВОЗЬМЕТ С СОБОЙ НА НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ СОВРЕМЕННЫЙ РЕБЕНОК

МАМА ПРОТИВ КОМПЬЮТЕРА - НИЧЬЯ?

В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ ЭКРАНА?

ЧТО ВМЕСТО?

ТОРИ-ГОРИ ЯСНО”. ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР И ДЕТСКАЯ СУБКУЛЬТУРА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕСОЧНИЦЫ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Приложение 1. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОЗНАНИЕ (из диссертации священника Павла Великанова “Православная оценка влияния технократической цивилизации на внутренний мир современного человека")

Приложение 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

Приложение 3. ДОМАШНИЙ ИДОЛ (из книги священника Александра Дубинина “Ребенок в мире TV и компьютеров”) “Почему они так жестоки?” “Просветитель” наших детей Дети любят подражать Вредно для здоровья! Разрушение нравственности Домашний идол

Приложение 4. ДЕЛАЕМ ИГРУШКИ САМИ ИЗ ДЕШЕВЫХ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Игрушки из старья Игровые коврики Когда ребенок болен Кукла для сестры Кот, который не просит есть Игрушки-подушки Сумки для девочек Удобные вещи для коридора, прихожей и ванной комнаты Что подарить маме с бабушкой Целебные подушечки Мешочки-игрушки для трав-приправ

ПАЛЬЧИКОВЫЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР Вязание кукол к сказке “Курочка-ряба” Кукла Ангелочек

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ИГР РОССИИ Русская игра “Горелки” Когда идет дождь, или игры дома



МОЛИТВЫ