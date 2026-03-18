Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Абраменкова - Игры и игрушки наших детей

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга Веры Абраменковой «Игры и игрушки наших детей: забава или пагуба?» представляет собой глубокое социально-психологическое исследование современной детской субкультуры в условиях глобальной «игровой цивилизации». Автор, будучи видным специалистом в области возрастной психологии, ставит задачу проанализировать, как изменился мир детства под влиянием массовой культуры, новых технологий и коммерциализации. Основная идея произведения заключается в том, что игра и игрушка являются не просто средствами развлечения, а мощными орудиями формирования (или разрушения) души ребенка, транслирующими определенные ценности, модели поведения и этические ориентиры.

Содержательная часть книги детально рассматривает эволюцию игрушки: от традиционных народных кукол, пробуждающих материнство и сострадание, до современных «антиигрушек» — монстров, скелетов и персонажей с агрессивной эстетикой. Абраменкова анализирует психологическое воздействие компьютерных игр и виртуальной реальности на несформировавшуюся психику, указывая на риски утраты связи с реальным миром и деформации нравственных чувств. Автор уделяет значительное внимание понятию «экологии детства», предлагая родителям и педагогам критерии выбора безопасной игрушки, которая способствовала бы гармоничному развитию фантазии, эмпатии и творческих способностей. В книге также исследуется феномен исчезновения традиционных дворовых игр, которые раньше служили важнейшей школой социализации и передачи культурного опыта.

Текст написан в очень убедительном, научно-публицистическом стиле, который сочетает строгую доказательность с живой родительской тревогой и пастырской заботой. Вера Абраменкова мастерски раскрывает скрытые смыслы привычных вещей, заставляя читателя по-новому взглянуть на содержимое детской корзины для игрушек. Работа служит важным предостережением для взрослых против бездумного следования рыночной моде и призывает к осознанному созиданию игрового пространства ребенка. Это чтение помогает осознать, что в игре закладывается сценарий будущей взрослой жизни, и от того, во что играет ребенок сегодня, зависит облик общества завтра.

Вера Абраменкова - Игры и игрушки наших детей: забава или пагуба? - Современный ребенок в "игровой цивилизации"

Издание второе. – Москва: Даниловский благовестник, 2001. – 144 с.

ISBN 5-89101-068-2

Вера Абраменкова - Игры и игрушки наших детей – Содержание

НЕ ПРОИГРАТЬ СВОЕ СПАСЕНИЕ! (Протоиерей Владислав Свешников)

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ

“ВО ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ ИГРАТЬ?”

ЗАЧЕМ НУЖНА ИГРА РЕБЕНКУ?

ЧУЖАЯ РАДОСТЬ ТАК ЖЕ, КАК СВОЯ

КТО ОКАЖЕТСЯ ДОБРЕЕ - МАЛЬЧИКИ ИЛИ ДЕВОЧКИ?

ВОЛЫНКА ДА ГУДОК, СБЕРЕГИ ДОМОК

“А АНГЕЛОЧКОВ У ВАС НЕ ПРОДАЕТСЯ?" ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МАГАЗИНУ ИГРУШЕК

“ПРИШЛА ВИРТА - ОТВОРЯЙ ВОРОТА!”

КРОМЕШНЫЙ МИР КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

ЭКРАН - НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК?

БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ДЕТИ

ЭКРАН - ТОНКИЙ ДУХОВНЫЙ ГНЕТ

НОВЫЙ РОБИНЗОН, ИЛИ ЧТО ВОЗЬМЕТ С СОБОЙ НА НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ СОВРЕМЕННЫЙ РЕБЕНОК

МАМА ПРОТИВ КОМПЬЮТЕРА - НИЧЬЯ?

В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ ЭКРАНА?

ЧТО ВМЕСТО?

ТОРИ-ГОРИ ЯСНО”. ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР И ДЕТСКАЯ СУБКУЛЬТУРА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕСОЧНИЦЫ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

  • Приложение 1. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОЗНАНИЕ (из диссертации священника Павла Великанова “Православная оценка влияния технократической цивилизации на внутренний мир современного человека")

  • Приложение 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

  • Приложение 3. ДОМАШНИЙ ИДОЛ (из книги священника Александра Дубинина “Ребенок в мире TV и компьютеров”)

    • “Почему они так жестоки?”

    • “Просветитель” наших детей

    • Дети любят подражать

    • Вредно для здоровья!

    • Разрушение нравственности

    • Домашний идол

  • Приложение 4. ДЕЛАЕМ ИГРУШКИ САМИ ИЗ ДЕШЕВЫХ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

    • Игрушки из старья

    • Игровые коврики

    • Когда ребенок болен

    • Кукла для сестры

    • Кот, который не просит есть

    • Игрушки-подушки

    • Сумки для девочек

    • Удобные вещи для коридора, прихожей и ванной комнаты

    • Что подарить маме с бабушкой

    • Целебные подушечки

    • Мешочки-игрушки для трав-приправ

  • ПАЛЬЧИКОВЫЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

    • Вязание кукол к сказке “Курочка-ряба”

    • Кукла Ангелочек

  • ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ИГР РОССИИ

    • Русская игра “Горелки”

    • Когда идет дождь, или игры дома

МОЛИТВЫ

Views 50
Rating
Added 18.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

