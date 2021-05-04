Хананил Изроевич Абрамов - Краткий словарь иудаизма

Мой дорогой читатель, данная книга, изданная под названием "Краткий словарь иудаизма", адресова­на не только читателям еврейской национальности, но и представителям других вероисповеданий, потому, что основную часть христианской и мусульманской религий составляют принципы иудаизма. Текст книги составлен по принципу письменного ответа на мыс­ленный вопрос, например: "Кто такой Авраам­авейну?" или "Что такое Холокост?" и так далее.

Книгу можно бьшо углубить еще и еще, но не­умолимая старость год за годом незаметно подкрады­вается ко мне и ослабляет мои физические и творче­ские силы, уменьшает веру и надежду в грядущий день. Поэтому я решил ускорить издание на данном этапе завершения.