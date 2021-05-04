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Абрамов - Краткий словарь иудаизма

Хананил Изроевич Абрамов - Краткий словарь иудаизма
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Reference, Religious Studies Atheism
Мой дорогой читатель, данная книга, изданная под названием "Краткий словарь иудаизма", адресова­на не только читателям еврейской национальности, но и представителям других вероисповеданий, потому, что основную часть христианской и мусульманской религий составляют принципы иудаизма. Текст книги составлен по принципу письменного ответа на мыс­ленный вопрос, например: "Кто такой Авраам­авейну?" или "Что такое Холокост?" и так далее.
Книгу можно бьшо углубить еще и еще, но не­умолимая старость год за годом незаметно подкрады­вается ко мне и ослабляет мои физические и творче­ские силы, уменьшает веру и надежду в грядущий день. Поэтому я решил ускорить издание на данном этапе завершения.
В статьях я констатировал только события, осно­вываясь на Танахе и других источниках иудаизма. Комментировать события, высказывать свое мнение к событиям я отказался, чтобы не вызывать пересуды читателей.
Для удобства читателей статьи в книге располо­жены не в хронологическом или тематическом плане, а расположены в алфавитном порядке, что позволяет быстро находить ответы на возникшие вопросы.

Хананил Изроевич Абрамов - Краткий словарь иудаизма

Отпечатано в типографии МАК Ltd. Кирият Бялик, Израиль 2007г.
Views 364
Rating 4.1 / 5
Added 04.05.2021
Author brat Artem
Rate this publication:
4.1/5 (5)

Comments (3 comments)

S
Sergey05 5 years ago

Спасибо за интересный словарь по иудаизму!
P
pikalov 5 years ago

Очень интересная книга. Спасибо!
I
ilyashabalin 5 years ago

Интересная книга. Спасибо 

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