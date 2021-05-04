Абрамов - Краткий словарь иудаизма
Мой дорогой читатель, данная книга, изданная под названием "Краткий словарь иудаизма", адресована не только читателям еврейской национальности, но и представителям других вероисповеданий, потому, что основную часть христианской и мусульманской религий составляют принципы иудаизма. Текст книги составлен по принципу письменного ответа на мысленный вопрос, например: "Кто такой Авраамавейну?" или "Что такое Холокост?" и так далее.
Книгу можно бьшо углубить еще и еще, но неумолимая старость год за годом незаметно подкрадывается ко мне и ослабляет мои физические и творческие силы, уменьшает веру и надежду в грядущий день. Поэтому я решил ускорить издание на данном этапе завершения.
В статьях я констатировал только события, основываясь на Танахе и других источниках иудаизма. Комментировать события, высказывать свое мнение к событиям я отказался, чтобы не вызывать пересуды читателей.
Для удобства читателей статьи в книге расположены не в хронологическом или тематическом плане, а расположены в алфавитном порядке, что позволяет быстро находить ответы на возникшие вопросы.
Хананил Изроевич Абрамов - Краткий словарь иудаизма
Отпечатано в типографии МАК Ltd. Кирият Бялик, Израиль 2007г.
Спасибо за интересный словарь по иудаизму!
Очень интересная книга. Спасибо!
Интересная книга. Спасибо