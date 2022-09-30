Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Абт - Темные тучи над Европой

Теодор Абт - Темные тучи над Европой. Скрытая опасность новой тирании
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy
В этой книге представлены надличностные сны, то есть сны, которые превосходят размеры одной личности. Они все имеют отношение к социальным вопросам, другими словами, они являются документами из внутреннего мира, и важны не только для самого сновидца, но могут также представлять интерес и для всего общества. Чтобы дать возможность читателю понять, почему мир снов в таком контексте обладает большой важностью, позвольте мне кратко рассказать о моей академической карьере.
Все началось в 1972 году в Лётшентале, маленькой долине в кантоне Вале в Швейцарии, которая в то время столкнулась с растущей угрозой массового исхода населения из деревень в города. Как начинающий инженер агрономии в Федеральном Технологическом Институте Цюриха (ETH), я мог писать там свой диплом в 1972 году. Мой профессор, который был осведомлен о моем интересе к культуре и психологии, выбрал для меня тему, основанную на вопросе, который был довольно необычен для того времени и для будущего аграрного и регионального экономиста: «Каковы шансы для выживания культурного наследия Лётшенталя?»
И тогда я выбрал себе жилье в Лётшентале и собирался познакомиться с невероятно богатым культурным наследием этого места. Но тема моего диплома буквально приводила меня в отчаяние, потому что я видел, как современный мир, телевидение, туризм, мобильность увеличивали свое присутствие в жизни людей и могли совсем заменить собой традиционные ценности и саму идентичность долины.

Теодор Абт - Темные тучи над Европой. Скрытая опасность новой тирании

«Касталия», 2018. — 208 с.
ISBN 978-5-519-65834-8

Теодор Абт - Темные тучи над Европой. Скрытая опасность новой тирании - Содержание

Предисловие к русскому изданию
Благодарности
Введение
Часть I: Изучение случая: сны немцев 1933-1939 г.г.
  • 1. Коллекция сновидений Шарлотты Бера
  • 2. Примеры снов
Часть II: Архетипические сны из Швейцарии 1980-1990 г.г.
  • 3. Европа и Швейцария в 1990-х годах
  • 4. Как началась коллекция снов: Сон о пробах воды
  • 5. Серьезность ситуации
  • 6. Маскируя угрозу
  • 7. Конструктивные контрпредложения
  • 8. Мост в будущее
Часть III: Независимость под угрозой?
  • 9. Односторонняя футурология
  • 10. Едва видимая угроза
  • 11. Возможные контрмеры
  • 12. Откуда нам взять мужество?
  • 13. Во имя Всемогущего
Часть IV: Против отказа от идентичности
  • 14. Опасность отказа от идентичности
  • 15. Швейцария и Европа
  • 16. Ржавая Швейцария
  • 17. Против отказа от идентичности: нам нужно настоящее видение
Эпилог
Часть V: Приложения
  • Библиография
  • Список сновидений
  • Список иллюстраций
Views 243
Rating 3.3 / 5
Added 30.09.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
3.3/5 (4)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

Related Books

All Books