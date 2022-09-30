Абт - Темные тучи над Европой
В этой книге представлены надличностные сны, то есть сны, которые превосходят размеры одной личности. Они все имеют отношение к социальным вопросам, другими словами, они являются документами из внутреннего мира, и важны не только для самого сновидца, но могут также представлять интерес и для всего общества. Чтобы дать возможность читателю понять, почему мир снов в таком контексте обладает большой важностью, позвольте мне кратко рассказать о моей академической карьере.
Все началось в 1972 году в Лётшентале, маленькой долине в кантоне Вале в Швейцарии, которая в то время столкнулась с растущей угрозой массового исхода населения из деревень в города. Как начинающий инженер агрономии в Федеральном Технологическом Институте Цюриха (ETH), я мог писать там свой диплом в 1972 году. Мой профессор, который был осведомлен о моем интересе к культуре и психологии, выбрал для меня тему, основанную на вопросе, который был довольно необычен для того времени и для будущего аграрного и регионального экономиста: «Каковы шансы для выживания культурного наследия Лётшенталя?»
И тогда я выбрал себе жилье в Лётшентале и собирался познакомиться с невероятно богатым культурным наследием этого места. Но тема моего диплома буквально приводила меня в отчаяние, потому что я видел, как современный мир, телевидение, туризм, мобильность увеличивали свое присутствие в жизни людей и могли совсем заменить собой традиционные ценности и саму идентичность долины.
Теодор Абт - Темные тучи над Европой. Скрытая опасность новой тирании
«Касталия», 2018. — 208 с.
ISBN 978-5-519-65834-8
Теодор Абт - Темные тучи над Европой. Скрытая опасность новой тирании - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Благодарности
Введение
Часть I: Изучение случая: сны немцев 1933-1939 г.г.
- 1. Коллекция сновидений Шарлотты Бера
- 2. Примеры снов
Часть II: Архетипические сны из Швейцарии 1980-1990 г.г.
- 3. Европа и Швейцария в 1990-х годах
- 4. Как началась коллекция снов: Сон о пробах воды
- 5. Серьезность ситуации
- 6. Маскируя угрозу
- 7. Конструктивные контрпредложения
- 8. Мост в будущее
Часть III: Независимость под угрозой?
- 9. Односторонняя футурология
- 10. Едва видимая угроза
- 11. Возможные контрмеры
- 12. Откуда нам взять мужество?
- 13. Во имя Всемогущего
Часть IV: Против отказа от идентичности
- 14. Опасность отказа от идентичности
- 15. Швейцария и Европа
- 16. Ржавая Швейцария
- 17. Против отказа от идентичности: нам нужно настоящее видение
Эпилог
Часть V: Приложения
- Библиография
- Список сновидений
- Список иллюстраций
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