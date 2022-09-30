В этой книге представлены надличностные сны, то есть сны, которые превосходят размеры одной личности. Они все имеют отношение к социальным вопросам, другими словами, они являются документами из внутреннего мира, и важны не только для самого сновидца, но могут также представлять интерес и для всего общества. Чтобы дать возможность читателю понять, почему мир снов в таком контексте обладает большой важностью, позвольте мне кратко рассказать о моей академической карьере.

Все началось в 1972 году в Лётшентале, маленькой долине в кантоне Вале в Швейцарии, которая в то время столкнулась с растущей угрозой массового исхода населения из деревень в города. Как начинающий инженер агрономии в Федеральном Технологическом Институте Цюриха (ETH), я мог писать там свой диплом в 1972 году. Мой профессор, который был осведомлен о моем интересе к культуре и психологии, выбрал для меня тему, основанную на вопросе, который был довольно необычен для того времени и для будущего аграрного и регионального экономиста: «Каковы шансы для выживания культурного наследия Лётшенталя?»

И тогда я выбрал себе жилье в Лётшентале и собирался познакомиться с невероятно богатым культурным наследием этого места. Но тема моего диплома буквально приводила меня в отчаяние, потому что я видел, как современный мир, телевидение, туризм, мобильность увеличивали свое присутствие в жизни людей и могли совсем заменить собой традиционные ценности и саму идентичность долины.

Теодор Абт - Темные тучи над Европой. Скрытая опасность новой тирании

«Касталия», 2018. — 208 с.

ISBN 978-5-519-65834-8

Теодор Абт - Темные тучи над Европой. Скрытая опасность новой тирании - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Благодарности

Введение

Часть I: Изучение случая: сны немцев 1933-1939 г.г.

1. Коллекция сновидений Шарлотты Бера

2. Примеры снов

Часть II: Архетипические сны из Швейцарии 1980-1990 г.г.

3. Европа и Швейцария в 1990-х годах

4. Как началась коллекция снов: Сон о пробах воды

5. Серьезность ситуации

6. Маскируя угрозу

7. Конструктивные контрпредложения

8. Мост в будущее

Часть III: Независимость под угрозой?

9. Односторонняя футурология

10. Едва видимая угроза

11. Возможные контрмеры

12. Откуда нам взять мужество?

13. Во имя Всемогущего

Часть IV: Против отказа от идентичности

14. Опасность отказа от идентичности

15. Швейцария и Европа

16. Ржавая Швейцария

17. Против отказа от идентичности: нам нужно настоящее видение

Эпилог

Часть V: Приложения