Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Адамов Иван - Святитель Амвросий Медиоланский

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology

Книга Ивана Ивановича Адамова посвящена жизни и духовному наследию святителя Амвросия Медиоланского — одного из выдающихся отцов Западной Церкви IV века. Автор рассказывает о жизненном пути святителя, его служении в Милане, пастырской деятельности и значительном влиянии на развитие христианского богословия и церковной жизни.

В книге рассматриваются исторические обстоятельства времени, в котором жил Амвросий, его участие в церковных спорах, отношения с государственной властью и вклад в утверждение христианской веры. Особое внимание уделяется духовным наставлениям святителя, его проповедям и богословским трудам.

Издание будет интересно читателям, изучающим историю Церкви, христианское богословие и жизнь святых раннего христианства.

Иван Иванович Адамов - Святитель Амвросий Медиоланский

Под общей редакцией профессора Московской Духовной Академии А. И. Сидорова

Сергиев Посад, 2006

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Московская Духовная Академия

Учебный Комитет Русской Православной Церкви

Иван Адамов - Святитель Амвросий Медиоланский - Содержание

Святой Амвросий Медиоланский как представитель золотого века святоотеческой письменнсти

От автора

Часть первая ЖИЗНЬ И ТВОРЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ АМВРОСИЯ

  • Жизнь святителя Амвросия

  • Литературные труды святителя Амвросия

    • Подлинные произведения св. Амвросия

    • Спорные произведения св. Амвросия

    • Неподлинные произведения св. Амвросия

  • Литературные влияния в творениях святителя Амвросия

  • Общая характеристика творений святителя Амвросия

  • Гимны святителя Амвросия Медиоланского

Часть вторая УЧЕНИЕ СВЯТИТЕЛЯ АМВРОСИЯ

  • Источники церковного вероучения и методы их истолкования у святителя Амвросия Медиоланского

  • Догматические воззрения святителя Амвросия Общие замечания

    • Бог в Его существе и свойствах

    • Учение о Троице

    • Природа тварная

      • Учение об ангелах

      • Космология

      • Антропология и психология

    • Зло и падение

      • Вопрос о сущности зла

      • Демонология

      • Грехопадение прародителей

    • Всеобщность греха

    • Потребность в искуплении и ветхозаветный закон

    • Лицо Христа Спасителя как Искупителя человечества от греха

    • Дело спасения и искупления человечества

    • Учение о Церкви

    • Понятие о благодати и условия усвоения плодов искупительной Жертвы Христа Спасителя

    • Об удовлетворениях и заслугах

    • Церковные таинства и способы общения членов Церкви

      • Крещение

      • Покаяние

      • Причащение

      • Отношения между членами Церкви

    • Эсхатология: Последние времена мира, явление антихриста, Второе Пришествие Спасителя

    • Эсхатология (продолжение): Учение о воскресении мертвых

    • Эсхатология (окончание): Последний суд, конечные судьбы мира и человека

  • Учение святителя Амвросия о нравственности

    • Общая характеристика

    • Источники нравственного закона; понятие о совести

    • Сверхъестественный фактор нравственной деятельности

    • Понятие о добродетели и ее признаки

    • Главнейшие добродетели

    • Конечная цель нравственной деятельности: vita beata [блаженная жизнь] и summum bonum [высшее благо]

    • Так называемая теория двойной нравственности и конкретный образ нравственного совершенства

    • Глава прикладная: некоторые особенно ценные для христианина предписания нравственности

  • Заключение Святитель Амвросий и блаженный Августин

Библиография

Сокращения

Views 84
Rating 5.0 / 5
Added 09.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

