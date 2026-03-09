Адамов Иван - Святитель Амвросий Медиоланский
Книга Ивана Ивановича Адамова посвящена жизни и духовному наследию святителя Амвросия Медиоланского — одного из выдающихся отцов Западной Церкви IV века. Автор рассказывает о жизненном пути святителя, его служении в Милане, пастырской деятельности и значительном влиянии на развитие христианского богословия и церковной жизни.
В книге рассматриваются исторические обстоятельства времени, в котором жил Амвросий, его участие в церковных спорах, отношения с государственной властью и вклад в утверждение христианской веры. Особое внимание уделяется духовным наставлениям святителя, его проповедям и богословским трудам.
Издание будет интересно читателям, изучающим историю Церкви, христианское богословие и жизнь святых раннего христианства.
Иван Иванович Адамов - Святитель Амвросий Медиоланский
Под общей редакцией профессора Московской Духовной Академии А. И. Сидорова
Сергиев Посад, 2006
Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Московская Духовная Академия
Учебный Комитет Русской Православной Церкви
Святой Амвросий Медиоланский как представитель золотого века святоотеческой письменнсти
От автора
Часть первая ЖИЗНЬ И ТВОРЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ АМВРОСИЯ
Жизнь святителя Амвросия
Литературные труды святителя Амвросия
Подлинные произведения св. Амвросия
Спорные произведения св. Амвросия
Неподлинные произведения св. Амвросия
Литературные влияния в творениях святителя Амвросия
Общая характеристика творений святителя Амвросия
Гимны святителя Амвросия Медиоланского
Часть вторая УЧЕНИЕ СВЯТИТЕЛЯ АМВРОСИЯ
Источники церковного вероучения и методы их истолкования у святителя Амвросия Медиоланского
Догматические воззрения святителя Амвросия Общие замечания
Бог в Его существе и свойствах
Учение о Троице
Природа тварная
Учение об ангелах
Космология
Антропология и психология
Зло и падение
Вопрос о сущности зла
Демонология
Грехопадение прародителей
Всеобщность греха
Потребность в искуплении и ветхозаветный закон
Лицо Христа Спасителя как Искупителя человечества от греха
Дело спасения и искупления человечества
Учение о Церкви
Понятие о благодати и условия усвоения плодов искупительной Жертвы Христа Спасителя
Об удовлетворениях и заслугах
Церковные таинства и способы общения членов Церкви
Крещение
Покаяние
Причащение
Отношения между членами Церкви
Эсхатология: Последние времена мира, явление антихриста, Второе Пришествие Спасителя
Эсхатология (продолжение): Учение о воскресении мертвых
Эсхатология (окончание): Последний суд, конечные судьбы мира и человека
Учение святителя Амвросия о нравственности
Общая характеристика
Источники нравственного закона; понятие о совести
Сверхъестественный фактор нравственной деятельности
Понятие о добродетели и ее признаки
Главнейшие добродетели
Конечная цель нравственной деятельности: vita beata [блаженная жизнь] и summum bonum [высшее благо]
Так называемая теория двойной нравственности и конкретный образ нравственного совершенства
Глава прикладная: некоторые особенно ценные для христианина предписания нравственности
Заключение Святитель Амвросий и блаженный Августин
Библиография
Сокращения
No comments yet. Be the first!