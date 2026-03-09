Адамов Иван - Святитель Амвросий Медиоланский

Книга Ивана Ивановича Адамова посвящена жизни и духовному наследию святителя Амвросия Медиоланского — одного из выдающихся отцов Западной Церкви IV века. Автор рассказывает о жизненном пути святителя, его служении в Милане, пастырской деятельности и значительном влиянии на развитие христианского богословия и церковной жизни.

В книге рассматриваются исторические обстоятельства времени, в котором жил Амвросий, его участие в церковных спорах, отношения с государственной властью и вклад в утверждение христианской веры. Особое внимание уделяется духовным наставлениям святителя, его проповедям и богословским трудам.

Издание будет интересно читателям, изучающим историю Церкви, христианское богословие и жизнь святых раннего христианства.

Иван Иванович Адамов - Святитель Амвросий Медиоланский

Под общей редакцией профессора Московской Духовной Академии А. И. Сидорова

Сергиев Посад, 2006

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Московская Духовная Академия

Учебный Комитет Русской Православной Церкви

Иван Адамов - Святитель Амвросий Медиоланский - Содержание

Святой Амвросий Медиоланский как представитель золотого века святоотеческой письменнсти

От автора

Часть первая ЖИЗНЬ И ТВОРЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ АМВРОСИЯ

Жизнь святителя Амвросия

Литературные труды святителя Амвросия Подлинные произведения св. Амвросия Спорные произведения св. Амвросия Неподлинные произведения св. Амвросия

Литературные влияния в творениях святителя Амвросия

Общая характеристика творений святителя Амвросия

Гимны святителя Амвросия Медиоланского

Часть вторая УЧЕНИЕ СВЯТИТЕЛЯ АМВРОСИЯ

Источники церковного вероучения и методы их истолкования у святителя Амвросия Медиоланского

Догматические воззрения святителя Амвросия Общие замечания Бог в Его существе и свойствах Учение о Троице Природа тварная Учение об ангелах Космология Антропология и психология Зло и падение Вопрос о сущности зла Демонология Грехопадение прародителей Всеобщность греха Потребность в искуплении и ветхозаветный закон Лицо Христа Спасителя как Искупителя человечества от греха Дело спасения и искупления человечества Учение о Церкви Понятие о благодати и условия усвоения плодов искупительной Жертвы Христа Спасителя Об удовлетворениях и заслугах Церковные таинства и способы общения членов Церкви Крещение Покаяние Причащение Отношения между членами Церкви Эсхатология: Последние времена мира, явление антихриста, Второе Пришествие Спасителя Эсхатология (продолжение): Учение о воскресении мертвых Эсхатология (окончание): Последний суд, конечные судьбы мира и человека

Учение святителя Амвросия о нравственности Общая характеристика Источники нравственного закона; понятие о совести Сверхъестественный фактор нравственной деятельности Понятие о добродетели и ее признаки Главнейшие добродетели Конечная цель нравственной деятельности: vita beata [блаженная жизнь] и summum bonum [высшее благо] Так называемая теория двойной нравственности и конкретный образ нравственного совершенства Глава прикладная: некоторые особенно ценные для христианина предписания нравственности

Заключение Святитель Амвросий и блаженный Августин

Библиография

Сокращения