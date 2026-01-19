Адамович - Христианство - Люди, деяния - Энциклопедия

Выдающийся русский религиозный философ и теолог, один из идеологов богоискательства Николай Александрович Бердяев, давая определение христианству, писал: «Христианство — это персонализм».

Это вполне конкретные деяния избранных людей: святых, ученых, философов, писателей и поэтов, художников и ваятелей, направленные на торжество Божественного Промысла, на счастье и благоденствие всего человечества.

Самые выдающиеся из них включены в настоящую книгу.

В мире сегодня насчитывается множество религий, и практически каждая из них считает себя «истинной». При этом каждая из них имеет свое Божество, что несколько нарушает картину единосущия Бога, но с этим можно мириться, так как это только рожденная поколениями людей методика осмысления Божества.

В христианстве под единым Богом понимается Пресвятая Троица: Бог- Отец, Бог-Сын (Христос) и Бог-Святой Дух. И вся история христианства зиждется на этом догмате. Более того, можно утверждать, что современная наука родилась из чисто христианских взглядов на окружающий мир.

Сюда можно отнести гелиоцентрический взгляд на Вселенную Галилея, индуктивный метод («новый метод») познания природы Бэкона, закон всемирного тяготения Ньютона и др. Это лишь некоторые из многих имен в науке.

Их взгляды в основном опирались на модель Божественного создания Вселенной. А Исаак Ньютон писал перед смертью: «Чудесное устройство Космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что Космос был создан по плану всеведущего и всемогущего Существа. Вот мое первое и последнее слово».

Можно сказать так: до середины XIX в. ученый, как правило, был верующим человеком, и когда он завершал научное исследование, он не терял свою религиозную убежденность и считал, что это исследование вполне совместимо с прославлением Бога, который чудесным образом создал предмет исследования.

Вместе с тем, в наше время религиозный человек, не будучи ученым, считает, что компьютер — от беса.

Возникло недопонимание между наукой и христианством о роли эволюции в происхождении человека, связанное с теорией Дарвина.

Это недопонимание явилось следствием натуралистического подхода науки к процессам мироздания, реальность которых рассматривается только с материалистических позиций.

Адамович Б. А., Вестяк А. В., Ганжела Н. С. – Христианство - Люди, деяния - Энциклопедия

М.: ИД «Авиамир», 2007. — 416 стр., ил.

ISBN 978-5-903035-06-9

Адамович Б. А., Вестяк А. В., Ганжела Н. С. – Христианство - Люди, деяния – Содержание

От авторов

1. Иисус Христос и близкие

Иисус Христос

Богоматерь Мария

Иоаким и Анна

Иоанн Креститель

Мария Магдалина

2. Двенадцать Апостолов

3. Патриархи Русской Православной Церкви

4. Папы Римские (понтификат)

5. Святые, ученые и философы

6. Писатели и поэты

7. Художники и ваятели

8. Литература