Адамс - Игра Сатурна
Трудно оценить, насколько неотъемлемыми магические практики были в жизни людей всех классов в античности, в средневековье и в эпоху Возрождения. Магическая практика была особенно распространена при дворах Европы, где безопасность своей позиции и возможности продвижения по службе были отмечены экстремальными уровнями конкуренции, кумовства и неопределённости.
Теургические, астрологические, магические и талисманные тексты, многие из которых датируются классической эпохой или поздней античностью — другие, продукт средневековых колдунов — ошибочно считались древней мудрой традицией, существовавшей ещё до великого потопа. Признанные прообразом откровений христианства и, поэтому, формирующие законную передачудуховной мудрости и магических знаний, эти верования проповедовались как учёными, так и священнослужителями в обход инквизиторов Церкви — привратников ортодоксального христианства, и поглощались их элитными спонсорами, дворянством, которое управляло различными городами-государствами и поддерживало Пап, кардиналов и других руководителей Церкви.
Питер Марк Адамс - Игра Сатурна
Перевод группы Inverted Tree: Баньши Дану (Алина Кипрей),
при участии Эглантай Блэк, 2019 г.
Inverted Tree, 2019. —396 с.
Питер Марк Адамс - Игра Сатурна - Содержание
Выражение признательности
Предыстория
Введение
I. Расшифровка скрытого символизма колоды
1. Структура колоды и основные темы
2. Скрытые смыслы и древние знания
3. Эзотерическое мировоззрение элиты эпохи Возрождения
4. Планетарные Силы
5. Тема Александра
6. Вавилонская тема
7. Карфагенский тезис
II. Ритуалы Аммона и культ Сатурна
8. Ритуалы Аммона
9. Возвращение Культа Сатурна
III. Теургические и магические ритуалы
10. Человек и Маг
11. Сексуальная магия и алхимия
IV. Искусство, дипломатия и шпионаж
12. Происхождение колоды
13. Дипломатия и шпионаж
V. Заключение
Венеция
Константинополь
Непрерывность языковой традиции в поздней империи
Сохранение эллинистической традиции
Короли-философы и техника просветления
Просвещённая элита
Феррара
Тайный гностический гримуар
Примечание
Приложение
I. Свидетельство того, что дизайн Сола- Буска был основан на литературном, а не на изобразительном проекте
II. Скрытый код и секретный шифр
III. Основы учений Зороастра и Платона
Библиография
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