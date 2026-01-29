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Адамс - Игра Сатурна

Адамс - Игра Сатурна
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

Трудно оценить, насколько неотъемлемыми магические практики были в жизни людей всех классов в античности, в средневековье и в эпоху Возрождения. Магическая практика была особенно распространена при дворах Европы, где безопасность своей позиции и возможности продвижения по службе были отмечены экстремальными уровнями конкуренции, кумовства и неопределённости.

Теургические, астрологические, магические и талисманные тексты, многие из которых датируются классической эпохой или поздней античностью — другие, продукт средневековых колдунов — ошибочно считались древней мудрой традицией, существовавшей ещё до великого потопа. Признанные прообразом откровений христианства и, поэтому, формирующие законную передачудуховной мудрости и магических знаний, эти верования проповедовались как учёными, так и священнослужителями в обход инквизиторов Церкви — привратников ортодоксального христианства, и поглощались их элитными спонсорами, дворянством, которое управляло различными городами-государствами и поддерживало Пап, кардиналов и других руководителей Церкви.

Питер Марк Адамс - Игра Сатурна

Перевод группы Inverted Tree: Баньши Дану (Алина Кипрей),

при участии Эглантай Блэк, 2019 г.

Inverted Tree, 2019. —396 с.

Питер Марк Адамс - Игра Сатурна - Содержание

Выражение признательности

Предыстория

Введение

I. Расшифровка скрытого символизма колоды

  • 1. Структура колоды и основные темы

  • 2. Скрытые смыслы и древние знания

  • 3. Эзотерическое мировоззрение элиты эпохи Возрождения

  • 4. Планетарные Силы

  • 5. Тема Александра

  • 6. Вавилонская тема

  • 7. Карфагенский тезис

II. Ритуалы Аммона и культ Сатурна

  • 8. Ритуалы Аммона

  • 9. Возвращение Культа Сатурна

III. Теургические и магические ритуалы

  • 10. Человек и Маг

  • 11. Сексуальная магия и алхимия

IV. Искусство, дипломатия и шпионаж

  • 12. Происхождение колоды

  • 13. Дипломатия и шпионаж

V. Заключение

  • Венеция

  • Константинополь

  • Непрерывность языковой традиции в поздней империи

  • Сохранение эллинистической традиции

  • Короли-философы и техника просветления

  • Просвещённая элита

  • Феррара

  • Тайный гностический гримуар

  • Примечание

Приложение

  • I. Свидетельство того, что дизайн Сола- Буска был основан на литературном, а не на изобразительном проекте

  • II. Скрытый код и секретный шифр

  • III. Основы учений Зороастра и Платона

Библиография

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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