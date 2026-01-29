Трудно оценить, насколько неотъемлемыми магические практики были в жизни людей всех классов в античности, в средневековье и в эпоху Возрождения. Магическая практика была особенно распространена при дворах Европы, где безопасность своей позиции и возможности продвижения по службе были отмечены экстремальными уровнями конкуренции, кумовства и неопределённости.

Теургические, астрологические, магические и талисманные тексты, многие из которых датируются классической эпохой или поздней античностью — другие, продукт средневековых колдунов — ошибочно считались древней мудрой традицией, существовавшей ещё до великого потопа. Признанные прообразом откровений христианства и, поэтому, формирующие законную передачудуховной мудрости и магических знаний, эти верования проповедовались как учёными, так и священнослужителями в обход инквизиторов Церкви — привратников ортодоксального христианства, и поглощались их элитными спонсорами, дворянством, которое управляло различными городами-государствами и поддерживало Пап, кардиналов и других руководителей Церкви.

Питер Марк Адамс - Игра Сатурна

Перевод группы Inverted Tree: Баньши Дану (Алина Кипрей),

при участии Эглантай Блэк, 2019 г.

Inverted Tree, 2019. —396 с.

Питер Марк Адамс - Игра Сатурна - Содержание

Выражение признательности

Предыстория

Введение

I. Расшифровка скрытого символизма колоды

1. Структура колоды и основные темы

2. Скрытые смыслы и древние знания

3. Эзотерическое мировоззрение элиты эпохи Возрождения

4. Планетарные Силы

5. Тема Александра

6. Вавилонская тема

7. Карфагенский тезис

II. Ритуалы Аммона и культ Сатурна

8. Ритуалы Аммона

9. Возвращение Культа Сатурна

III. Теургические и магические ритуалы

10. Человек и Маг

11. Сексуальная магия и алхимия

IV. Искусство, дипломатия и шпионаж

12. Происхождение колоды

13. Дипломатия и шпионаж

V. Заключение

Венеция

Константинополь

Непрерывность языковой традиции в поздней империи

Сохранение эллинистической традиции

Короли-философы и техника просветления

Просвещённая элита

Феррара

Тайный гностический гримуар

Примечание

Приложение

I. Свидетельство того, что дизайн Сола- Буска был основан на литературном, а не на изобразительном проекте

II. Скрытый код и секретный шифр

III. Основы учений Зороастра и Платона

Библиография