Майкл Ванной Адамс - Принцип фантазии - Психоанализ воображения

Иллюстрация напротив этой страницы представляет собой одну из моих попыток признать и Фрейда, и Юнга. В 1992 году Университет Новой школы (тогда «Новая школа социальных исследований») учредил программу психоаналитических исследований на факультете политических и социальных наук. Целью программы было изучение психоанализа не как клинической практики, а как теории культуры. (Некоторое число студентов, окончивших программу, в конце концов обучались в психоаналитических институтах.) Мне выпала честь быть директором программы психоаналитических исследований в течение первых трех лет ее существования. Программа, которую я разработал, отводила равное время как фрейдистской, так и юнгианской традициям (Adams 1993). В дополнение к курсам по фрейдистскому и постфрейдистскому анализу и юнгианскому и пост-юнгианскому анализу, эта учебная программа включала такие курсы, как «Психоанализ и гендерные исследования» и «Психоанализ и социальная и политическая мысль», а также серию лекций приглашенных докладчиков из всех различных школ психоаналитической мысли.

Карикатура на Юнга и Фрейда, сидящих вместе, один курит трубку, другой курит сигару, была моей идеей. Художник Уильям Бр эмхолл нарисовал этот образ красиво, блестяще, со всем юмором, который я себе представлял. (Свободная ассоциация, если хотите, с этой самой фаллической сигарой, пальцы Фрейда готовы стряхнуть раскаленный пепел прямо на колени Юнга!) Для меня карикатура является особенно подходящей иллюстрацией к этой книге, потому что она вызывает фантазию о том, насколько изобретательным (и насколько увлекательным) мог бы быть психоанализ, если бы Юнг и Фрейд оставались коллегами. Только представьте!

Университет Новой школы использовал карикатуру Юнга и Фрейда для продвижения программы психоаналитических исследований в рекламе с заголовком «Получи диплом своей Мечты.» Однако не все оценили мои усилия по созданию фрейдистско-юнгианской программы. В конце концов меня заменили на посту директора программы, и учебный план был переработан, фактически исключив Юнга. К сожалению, за последние несколько лет эта программа прекратила свое существование. Аспирантский факультет предлагает специальные курсы по психоаналитическим темам и в настоящее время планирует психоаналитическую концентрацию на философском факультете, но в настоящее время он не предоставляет степень по психоаналитическим исследованиям. Возможно, однажды это случится снова. Что касается меня, то я продолжаю преподавать психоаналитические курсы в колледже Юджина Ланга Университета Новой школы и очень ценю эту возможность.

Майкл Ванной Адамс - Принцип фантазии. Психоанализ воображения

М.: Клуб Касталия, 2021. — 336 с.

ISBN 978-5-000-00000-0

Майкл Ванной Адамс - Принцип фантазии. Психоанализ воображения - Содержание

Содержание

Об авторе

Предисловие

Благодарности

Разрешения

Глава 1. Принцип фантазии: Имагинальная психология и свержение с престола «Мистера Реальность»

Глава 2. Компенсация на службе индивидуации: феноменологический эссенциализм и юнгианская интерпретация сновидений

Глава 3. Юнгианская постструктурная теория: Структуры против конструкций, понятия против образов

Глава 4. Мифологическое знание. Насколько это важно в юнгианском (и фрейдистском) анализе

Глава 5. «Женственность» Шребера. Катастрофа, созидание и мифопоэтические силы человечества

Глава 6. Сновидения о Ку-клукс-клане. «Раса», культура и история в психоанализе

Глава 7. Юнг, Африка и «геопатология» Европы: психическое место и перемещение

Глава 8. Переосмысление психоанализа, делитерализация Хиллмана

Глава 9. Младенец съедается: случай людоедской халатности и самоубийства

Глава 10. Как важно быть богохульным. Профанация против ресакрализации

Литература