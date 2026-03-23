Адельгейм - Догмат о церкви в канонах и практике

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Рассматривая общезначимые проблемы церковной жизни в контексте личного опыта, я опираюсь на официальные церковные документы и факты, а не создаю художественный образ по канонам литературного произведения. Чтобы не возник соблазн угадывать конкретное лицо за собирательным персонажем, я ввожу вымышленный образ епископа Акакия Урюпинского и Ангорского, формирующего церковную жизнь в своей епархии. Устав определяет общие принципы церковной жизни. Они прорастают разными цветами. Каждый садовник по собственному вкусу организует клумбу или букет. В каждой епархии общие принципы обретают индивидуальные черты. На одной основе по-разному складывается епархиальная жизнь.

Наблюдать епархиальную жизнь мне доступно с приходской колокольни. С нее открывается недалекий горизонт, и епархиальная жизнь просматривается фрагментарно. Достоинство «приходской колокольни» в том, что перспектива открывается личному опыту. Этот опыт не опосредован чужими словами: «О том, что мы слышали, что видели своими очами... и что осязали руки наши... свидетельствуем, и возвещаем вам...» В отличие от апостольского, наше свидетельство не очищено Духом Святым от искажений и ошибок. Их порождают различные человеческие страсти: обиды, зависть, тщеславие и проч. Поэтому я не преувеличиваю истинное значение своих размышлений и приветствую обоснованные возражения. Нащупывая осторожной ногой твердую почву среди топи сомнений и заблуждений, мысль всегда рискует оступиться и соскользнуть в бездну.

Ей необходимо держаться за нить богооткровенного Слова и церковного Предания. Она нуждается в рецепции живого голоса Церкви, чтобы удержаться на невидимой тропе. «Гневаясь, не согрешайте», ибо разумное общение предполагает признание своих ошибок и раскаяние в них. Христианское общение ведет не к разрыву отношений, а к взаимопониманию, устранению соблазнов и препятствий «для созидания самого себя в любви». «Один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?» Разве не подобает христианину следовать принципу общения, если угодно, честной полемике, согласно этому слову Христа Спасителя? Молчанием предается Бог.

Иерей Павел Адельгейм – Догмат о церкви в канонах и практике. Реанимация церковного суда

Нижний Новгород – 2008 г. / 210 с.

ISBN 5-88213-071-9

Иерей Павел Адельгейм – Догмат о церкви в канонах и практике. Реанимация церковного суда – Содержание

Догмат о церкви в канонах и практике

  • Из автобиографии

  • Приглашение к диалогу

  • Глава 1. Тело Христово распято крестообразно

  • Глава 2. Местная Церковь

  • Глава 3. Предстоятель

  • Глава 4. Пределы архиерейской божественности

  • Глава 5. «Церковь в епископе и епископ в Церкви»

  • Глава 6. Единство Церкви

  • Глава 7. Проблема власти

  • Глава 8. Епархиальная власть епископа

  • Глава 9. Новый господин епархии

  • Глава 10. Соборность Церкви

  • Глава 11. Народ Божий

  • Глава 12. Соборные органы епархиального управления

  • Глава 13. Трагедия инициативы

  • Глава 14. Послушание — это добродетель? Грех? Или беда?

  • Глава 15. Смысл благословения

  • Послесловие

  • Приложение. Дело архимандрита Зинона с братией

Реанимация церковного суда

  • 1.Правовой статус церковного суда

  • 2.Публично-правовая задача церковного суда

  • 3.Реанимировать суд или создавать заново?

  • 4.Первый вопрос: кого судить?

  • 5.Термины, потерявшие идентичность

  • 6.Суд не ограничивает «право сильного»

  • 7.Второй вопрос: за что судить?

  • 8.Презумпция невиновности

  • 9.Третий вопрос: а судьи кто?

  • 10.Декалог церковного суда

  • 11.Вывод

  • Приложение. С. Чапнин. Церковь формирует свое правовое поле

