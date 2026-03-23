Адельгейм - Догмат о церкви в канонах и практике

Рассматривая общезначимые проблемы церковной жизни в контексте личного опыта, я опираюсь на официальные церковные документы и факты, а не создаю художественный образ по канонам литературного произведения. Чтобы не возник соблазн угадывать конкретное лицо за собирательным персонажем, я ввожу вымышленный образ епископа Акакия Урюпинского и Ангорского, формирующего церковную жизнь в своей епархии. Устав определяет общие принципы церковной жизни. Они прорастают разными цветами. Каждый садовник по собственному вкусу организует клумбу или букет. В каждой епархии общие принципы обретают индивидуальные черты. На одной основе по-разному складывается епархиальная жизнь.

Наблюдать епархиальную жизнь мне доступно с приходской колокольни. С нее открывается недалекий горизонт, и епархиальная жизнь просматривается фрагментарно. Достоинство «приходской колокольни» в том, что перспектива открывается личному опыту. Этот опыт не опосредован чужими словами: «О том, что мы слышали, что видели своими очами... и что осязали руки наши... свидетельствуем, и возвещаем вам...» В отличие от апостольского, наше свидетельство не очищено Духом Святым от искажений и ошибок. Их порождают различные человеческие страсти: обиды, зависть, тщеславие и проч. Поэтому я не преувеличиваю истинное значение своих размышлений и приветствую обоснованные возражения. Нащупывая осторожной ногой твердую почву среди топи сомнений и заблуждений, мысль всегда рискует оступиться и соскользнуть в бездну.

Ей необходимо держаться за нить богооткровенного Слова и церковного Предания. Она нуждается в рецепции живого голоса Церкви, чтобы удержаться на невидимой тропе. «Гневаясь, не согрешайте», ибо разумное общение предполагает признание своих ошибок и раскаяние в них. Христианское общение ведет не к разрыву отношений, а к взаимопониманию, устранению соблазнов и препятствий «для созидания самого себя в любви». «Один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?» Разве не подобает христианину следовать принципу общения, если угодно, честной полемике, согласно этому слову Христа Спасителя? Молчанием предается Бог.

Иерей Павел Адельгейм – Догмат о церкви в канонах и практике. Реанимация церковного суда

Нижний Новгород – 2008 г. / 210 с.

ISBN 5-88213-071-9

Иерей Павел Адельгейм – Догмат о церкви в канонах и практике. Реанимация церковного суда – Содержание

Догмат о церкви в канонах и практике

Из автобиографии

Приглашение к диалогу

Глава 1. Тело Христово распято крестообразно

Глава 2. Местная Церковь

Глава 3. Предстоятель

Глава 4. Пределы архиерейской божественности

Глава 5. «Церковь в епископе и епископ в Церкви»

Глава 6. Единство Церкви

Глава 7. Проблема власти

Глава 8. Епархиальная власть епископа

Глава 9. Новый господин епархии

Глава 10. Соборность Церкви

Глава 11. Народ Божий

Глава 12. Соборные органы епархиального управления

Глава 13. Трагедия инициативы

Глава 14. Послушание — это добродетель? Грех? Или беда?

Глава 15. Смысл благословения

Послесловие

Приложение. Дело архимандрита Зинона с братией

Реанимация церковного суда