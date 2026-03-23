Церковь призвана быть “источником воды, текущей в жизнь вечную” (Ин 4:14), и стяжать силу Духа всей своей полнотой. Духовная жизнь христианина и духовная жизнь Церкви по своей природе исполнены благодатной силы. “Духа не угашайте”, - заповедует апостол (1 Фес 5:19). Господь Иисус Христос многократно призывает бодрствовать, быть готовыми к встрече с Ним. Апокалиптические чаяния являются изначальным и непреходящим переживанием христиан. Духовное движение можно назвать возрождением, когда Народ Божий - иерархия, клир и миряне - отзовется на него всей своей полнотой. Едва ли можно говорить о возрождении, пока духовное движение лишено хотя бы одной из трех составляющих церковной полноты. Ни одну из них никто и ничто не может заменить.

Говоря о духовном движении в Церкви, мы постулируем ее разделение на участвующих и не участвующих в этом движении. Здесь есть очевидная опасность чуждой Церкви элитарности. В притче о десяти девах Господь разделяет дев на мудрых, запасшихся елеем, и неразумных, от которых “затворены быша двери” брачного пира (Мф 25:10). Духовное движение в Церкви не может быть понято в таком смысле, ибо это означало бы разделение Церкви на “своих” и “чужих”.

Духовное движение не возникает посредством циркуляра учрежденной власти, но непосредственным действием Святого Духа. Иначе оно не выразит соборность Церкви. Оно будет “очередным мероприятием” церковной администрации.

П авел Адельгейм - Возрождение и границы Церкви - Доклад на Международной научно-богословской конференции «Духовные движения в Народе Божьем. История и современность»

