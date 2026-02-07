«Практика и теория индивидуальной психологии» — это мост от психоанализа к гуманистической психологии. Адлер первым начал рассматривать человека не как набор инстинктов, а как целостное существо (индивидуум — от лат. individuum — неделимый), ориентированное на цель.

Книга объясняет, почему люди ведут себя «странно» или деструктивно: часто это лишь ошибочный способ гиперкомпенсации глубоко запрятанного чувства неполноценности. Адлер дает глубокий анализ детских воспоминаний, сновидений и телесных симптомов как ключей к пониманию скрытой «цели» пациента. Его подход глубоко оптимистичен: если стиль жизни был сконструирован ошибочно, его можно переосмыслить и изменить. Это чтение будет полезно не только психологам, но и всем, кто хочет понять истинные мотивы своих поступков и научиться более гармонично взаимодействовать с обществом.

Адлер Альфред - Практика и теория индивидуальной психологии

Пер. с англ. А. Боковикова. — М.: Академи ческий проект, 2020. — 240 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2685-8

Адлер Альфред - Практика и теория индивидуальной психологии – Содержание

Предисловие к первому изданию

Предисловие к четвертому изданию