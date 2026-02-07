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Адлер Альфред - Практика и теория индивидуальной психологии

Адлер Альфред - Практика и теория индивидуальной психологии
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Психологические технологии (35 books)

«Практика и теория индивидуальной психологии» — это мост от психоанализа к гуманистической психологии. Адлер первым начал рассматривать человека не как набор инстинктов, а как целостное существо (индивидуум — от лат. individuum — неделимый), ориентированное на цель.

Книга объясняет, почему люди ведут себя «странно» или деструктивно: часто это лишь ошибочный способ гиперкомпенсации глубоко запрятанного чувства неполноценности. Адлер дает глубокий анализ детских воспоминаний, сновидений и телесных симптомов как ключей к пониманию скрытой «цели» пациента. Его подход глубоко оптимистичен: если стиль жизни был сконструирован ошибочно, его можно переосмыслить и изменить. Это чтение будет полезно не только психологам, но и всем, кто хочет понять истинные мотивы своих поступков и научиться более гармонично взаимодействовать с обществом.

Адлер Альфред - Практика и теория индивидуальной психологии

Пер. с англ. А. Боковикова. — М.: Академи ческий проект, 2020. — 240 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2685-8

Адлер Альфред - Практика и теория индивидуальной психологии – Содержание

Предисловие к первому изданию

Предисловие к четвертому изданию

  • Глава 1. Индивидуальная психология, ее гипотезы и результаты

  • Глава 2. Психический гермафродитизм и мужской протест — центральная проблема нервных заболеваний

  • Глава 3. Дальнейшие тезисы к практике индивидуальной психологии

  • Глава 4. Индивидуально-психологическое лечение неврозов

  • Глава 5. К теории галлюцинаций

  • Глава 6. Детская психология и исследование неврозов

  • Глава 7. Психическое лечение невралгии тройничного нерва

  • Глава 8. Проблема «дистанции». О фундаментальном свойстве невроза и психоза

  • Глава 9. О мужской установке у жeнщин-нeврoтикoв

  • Глава 10. К вопросу о сопротивлении при лечении

  • Глава 11. Нервная бессонница

  • Глава 12. Сны и их толкование

  • Глава 13. Роль бессознательного в неврозе

  • Глава 14. Достоевский

Views 303
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Added 07.02.2026
Author brat christifid
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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