Адлер Альфред - Практика и теория индивидуальной психологии
«Практика и теория индивидуальной психологии» — это мост от психоанализа к гуманистической психологии. Адлер первым начал рассматривать человека не как набор инстинктов, а как целостное существо (индивидуум — от лат. individuum — неделимый), ориентированное на цель.
Книга объясняет, почему люди ведут себя «странно» или деструктивно: часто это лишь ошибочный способ гиперкомпенсации глубоко запрятанного чувства неполноценности. Адлер дает глубокий анализ детских воспоминаний, сновидений и телесных симптомов как ключей к пониманию скрытой «цели» пациента. Его подход глубоко оптимистичен: если стиль жизни был сконструирован ошибочно, его можно переосмыслить и изменить. Это чтение будет полезно не только психологам, но и всем, кто хочет понять истинные мотивы своих поступков и научиться более гармонично взаимодействовать с обществом.
Адлер Альфред - Практика и теория индивидуальной психологии
Пер. с англ. А. Боковикова. — М.: Академи ческий проект, 2020. — 240 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2685-8
Адлер Альфред - Практика и теория индивидуальной психологии – Содержание
Предисловие к первому изданию
Предисловие к четвертому изданию
Глава 1. Индивидуальная психология, ее гипотезы и результаты
Глава 2. Психический гермафродитизм и мужской протест — центральная проблема нервных заболеваний
Глава 3. Дальнейшие тезисы к практике индивидуальной психологии
Глава 4. Индивидуально-психологическое лечение неврозов
Глава 5. К теории галлюцинаций
Глава 6. Детская психология и исследование неврозов
Глава 7. Психическое лечение невралгии тройничного нерва
Глава 8. Проблема «дистанции». О фундаментальном свойстве невроза и психоза
Глава 9. О мужской установке у жeнщин-нeврoтикoв
Глава 10. К вопросу о сопротивлении при лечении
Глава 11. Нервная бессонница
Глава 12. Сны и их толкование
Глава 13. Роль бессознательного в неврозе
Глава 14. Достоевский
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