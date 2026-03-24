Адлер - Наука жить

Работа доктора Альфреда Адлера является научной и общей по своему методу, но по сути представляет собой исследование отдельных личностей, которыми все мы являемся, и поэтому называется индивидуальной психологией. Предмет исследования этой психологии – конкретные, уникальные, отдельно взятые человеческие существа, и по-настоящему научиться ей можно у мужчин, женщин и детей, которых мы встречаем в своей жизни.

Высочайшая значимость этого вклада в современную психологию обусловлена той манерой, в какой он показывает, как все движения души сходятся воедино на благо индивидуума, как все его способности и стремления оказываются направлены к одной цели. Это позволяет нам проникнуть в идеи, трудности, усилия и разочарования близких нам людей, помогая получить полную и живую картину каждого из них как личности. В данной координирующей идее заключена определенная завершенность, во многом схожая с прочным фундаментом. Никогда прежде не существовало метода столь строгого и вместе с тем гибкого, способного следовать колебаниям самой подвижной, изменчивой и неуловимой из всех реальностей – человеческой души.

Поскольку Адлер рассматривает не только науку, но и сам интеллект как результат коллективных усилий человечества, мы увидим, что его представление о собственном уникальном вкладе в значительной степени ограничивается рамками признания его коллег, прошлых и современных. Поэтому будет полезно принять во внимание связь Адлера с направлением, получившим название «психоанализ», – и прежде всего вспомнить (хотя бы кратко) те философские импульсы, которые вдохновили движение психоанализа в целом.

Адлер Альфред - Наука жить

Адлер Альфред - Наука жить - Оглавление

Об авторе и его работе

Глава 1 Наука жить

Глава 2 Комплекс неполноценности

Глава 3 Комплекс превосходства

Глава 4 Образ жизни

Глава 5 Ранние воспоминания

Глава 6 Мысленные установки и телодвижения

Глава 7 Сны и их толкование

Глава 8 Проблемные дети и их воспитание

Глава 9 Социальные проблемы и социальная адаптация

Глава 10 Социальное чувство, здравый смысл и комплекс неполноценности

Глава 11 Любовь и брак

Глава 12 Сексуальность и сексуальные проблемы

Заключение