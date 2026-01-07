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Адлер - Принятие Феминности - История индивидуации - Часть II

Адлер - Принятие Феминности - История индивидуации - Часть II
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology

Сутью первой части анализа можно назвать преодоление раскола между сознанием и бессознательным, во второй же мы будем наблюдать непрерывное развитие позитивных отношений между ними, ведущих к констелляции архетипа Самости и параллельно — к окончательному разрешению невротического симптома. Это предвосхищается коротким, странно «программным» сном. Примечательно, что этот сон приснился в ту же ночь, что и сон о рождении Эго, будто они следуют один из другого.

Герхард Адлер - Принятие Феминности. История индивидуации. Часть II

М.: Касталия, 2024. — 242 с

ISBN 978-5-521-23892-7

Герхард Адлер - Принятие Феминности. История индивидуации. Часть II - Содержание

Часть II. Разрешение симптома и рождение феминной Самости

  • Глава X. Глас вопрошает: «Кто ты?»

  • Глава XI. Ночной танец в четырехугольнике и Божественная Дева

  • Глава XII. Появление отца

  • Глава XIII. «Ночное морское путешествие»: спуск мистера Прентиса Джонса в пещеру

  • Глава XIV Испытание огнем: кризис переноса

  • Глава XV. Великая Феминная Инициация

  • Глава XVI. Темный аспект Самости

  • Глава XVII. Рождение Божественного Младенца

Заключение

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Added 07.01.2026
Author esxatos
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