Адлер - Принятие Феминности - История индивидуации - Часть II
Сутью первой части анализа можно назвать преодоление раскола между сознанием и бессознательным, во второй же мы будем наблюдать непрерывное развитие позитивных отношений между ними, ведущих к констелляции архетипа Самости и параллельно — к окончательному разрешению невротического симптома. Это предвосхищается коротким, странно «программным» сном. Примечательно, что этот сон приснился в ту же ночь, что и сон о рождении Эго, будто они следуют один из другого.
Герхард Адлер - Принятие Феминности. История индивидуации. Часть II
М.: Касталия, 2024. — 242 с
ISBN 978-5-521-23892-7
Герхард Адлер - Принятие Феминности. История индивидуации. Часть II - Содержание
Часть II. Разрешение симптома и рождение феминной Самости
Глава X. Глас вопрошает: «Кто ты?»
Глава XI. Ночной танец в четырехугольнике и Божественная Дева
Глава XII. Появление отца
Глава XIII. «Ночное морское путешествие»: спуск мистера Прентиса Джонса в пещеру
Глава XIV Испытание огнем: кризис переноса
Глава XV. Великая Феминная Инициация
Глава XVI. Темный аспект Самости
Глава XVII. Рождение Божественного Младенца
Заключение
No comments yet. Be the first!