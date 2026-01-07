Сутью первой части анализа можно назвать преодоление раскола между сознанием и бессознательным, во второй же мы будем наблюдать непрерывное развитие позитивных отношений между ними, ведущих к констелляции архетипа Самости и параллельно — к окончательному разрешению невротического симптома. Это предвосхищается коротким, странно «программным» сном. Примечательно, что этот сон приснился в ту же ночь, что и сон о рождении Эго, будто они следуют один из другого.

Герхард Адлер - Принятие Феминности. История индивидуации. Часть II

М.: Касталия, 2024. — 242 с

ISBN 978-5-521-23892-7

Герхард Адлер - Принятие Феминности. История индивидуации. Часть II - Содержание

Часть II. Разрешение симптома и рождение феминной Самости

Глава X. Глас вопрошает: «Кто ты?»

Глава XI. Ночной танец в четырехугольнике и Божественная Дева

Глава XII. Появление отца

Глава XIII. «Ночное морское путешествие»: спуск мистера Прентиса Джонса в пещеру

Глава XIV Испытание огнем: кризис переноса

Глава XV. Великая Феминная Инициация

Глава XVI. Темный аспект Самости

Глава XVII. Рождение Божественного Младенца

Заключение