Аджемоглу - Робинсон - Почему одни страны богатые, а другие бедные
Эта книга посвящена огромному разрыву в доходах и уровне жизни, который разделяет самые богатые страны — такие как США, Великобритания и Германия, и самые бедные — страны тропической Африки, Центральной Америки и Южной Азии. За написанием этого предисловия нас застала «арабская весна», которая началась с так называемой «жасминовой революции» в Тунисе и затронула многие страны Северной Африки и Ближнего Востока. «Жасминовую революцию» спровоцировало самосожжение уличного торговца Мохаммеда Буазизи 17 декабря 2010 года, вызвавшее возмущение и народные волнения по всей стране.
Уже 14 января президент Зин эль-Абидин Бен Али, правивший Тунисом с 1987 года, был вынужден уйти в отставку, что, однако, не успокоило протестующих, а, наоборот, усилило их недовольство правящей элитой Туниса. Более того, революционные настроения распространились на соседние страны. Хосни Мубарак, железной рукой правивший Египтом в течение почти тридцати лет, был смещен со своего поста 11 февраля 2011 года. Судьбы политических режимов Бахрейна, Ливии, Сирии и Йемена были еще неизвестны, когда мы заканчивали это предисловие.
Причины народного недовольства в этих странах коренятся в бедности большинства населения. Средний египтянинзарабатывает примерно 12% от того, что получает средний американец, а его ожидаемая продолжительность жизни на десять лет меньше. Двадцать процентов населения Египта живут и вовсе за гранью нищеты. Но хотя разница между США и Египтом весьма существенна, она все же меньше той пропасти, которая разделяет США и беднейшие страны мира, такие как Северная Корея, Сьерра-Леоне или Зимбабве, где в абсолютной, страшной нищете живет больше половины населения.
Аджемоглу Дарон, Робинсон Джеймс А. - Почему одни страны богатые, а другие бедные - Происхождение власти, процветания и нищеты
пер. с англ. Дмитрия Литвинова, Павла Миронова, Сергея Сановича
Москва: Издательство АСТ, 2015. 665, [7] с.
ISBN 97 8-5-17-091907-9
Аджемоглу Дарон, Робинсон Джеймс А. - Почему одни страны богатые, а другие бедные - Происхождение власти, процветания и нищеты - Содержание
Предисловие
- Глава 1 Так близко — и так по-разному
- Глава 2 Теории, которые не работают
- Глава 3 Как возникают богатство и бедность
- Глава 4 Груз истории: небольшие отличия и точки перелома
- Глава 5 «Я видел будущее, и оно работает»: экономический рост в условиях экстрактивных институтов
- Глава 6 Отдаляясь друг от друга
- Глава 7 Поворотный момент
- Глава 8 Лишь бы не у нас: барьеры на пути развития
- Глава 9 Развитие вспять
- Глава 10 Распространение процветания
- Глава 11 Благотворная обратная связь
- Глава 12 Порочный круг
- Глава 13 Почему сегодня государства терпят неудачу
- Глава 14 Ломая привычные схемы
- Глава 15 В поисках причин процветания и бедности
Благодарности
Библиография и источники
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