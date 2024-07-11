Эта книга посвящена огромному разрыву в доходах и уровне жизни, который разделяет самые богатые страны — такие как США, Великобритания и Германия, и самые бедные — страны тропической Африки, Центральной Америки и Южной Азии. За написанием этого предисловия нас застала «арабская весна», которая началась с так называемой «жасминовой революции» в Тунисе и затронула многие страны Северной Африки и Ближнего Востока. «Жасминовую революцию» спровоцировало самосожжение уличного торговца Мохаммеда Буазизи 17 декабря 2010 года, вызвавшее возмущение и народные волнения по всей стране.

Уже 14 января президент Зин эль-Абидин Бен Али, правивший Тунисом с 1987 года, был вынужден уйти в отставку, что, однако, не успокоило протестующих, а, наоборот, усилило их недовольство правящей элитой Туниса. Более того, революционные настроения распространились на соседние страны. Хосни Мубарак, железной рукой правивший Египтом в течение почти тридцати лет, был смещен со своего поста 11 февраля 2011 года. Судьбы политических режимов Бахрейна, Ливии, Сирии и Йемена были еще неизвестны, когда мы заканчивали это предисловие.

Причины народного недовольства в этих странах коренятся в бедности большинства населения. Средний египтянинзарабатывает примерно 12% от того, что получает средний американец, а его ожидаемая продолжительность жизни на десять лет меньше. Двадцать процентов населения Египта живут и вовсе за гранью нищеты. Но хотя разница между США и Египтом весьма существенна, она все же меньше той пропасти, которая разделяет США и беднейшие страны мира, такие как Северная Корея, Сьерра-Леоне или Зимбабве, где в абсолютной, страшной нищете живет больше половины населения.

Аджемоглу Дарон, Робинсон Джеймс А. - Почему одни страны богатые, а другие бедные - Происхождение власти, процветания и нищеты

пер. с англ. Дмитрия Литвинова, Павла Миронова, Сергея Сановича

Москва: Издательство АСТ, 2015. 665, [7] с.

ISBN 97 8-5-17-091907-9

Аджемоглу Дарон, Робинсон Джеймс А. - Почему одни страны богатые, а другие бедные - Происхождение власти, процветания и нищеты - Содержание

Предисловие

Глава 1 Так близко — и так по-разному

Глава 2 Теории, которые не работают

Глава 3 Как возникают богатство и бедность

Глава 4 Груз истории: небольшие отличия и точки перелома

Глава 5 «Я видел будущее, и оно работает»: экономический рост в условиях экстрактивных институтов

Глава 6 Отдаляясь друг от друга

Глава 7 Поворотный момент

Глава 8 Лишь бы не у нас: барьеры на пути развития

Глава 9 Развитие вспять

Глава 10 Распространение процветания

Глава 11 Благотворная обратная связь

Глава 12 Порочный круг

Глава 13 Почему сегодня государства терпят неудачу

Глава 14 Ломая привычные схемы

Глава 15 В поисках причин процветания и бедности

Благодарности

Библиография и источники

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