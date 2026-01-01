Афанасий Лимасольский, митрополит - Беседы о любви
Мы начинаем цикл встреч, посвященных теме любви, потому что сегодня об этом много говорят, но часто понимают превратно. Я хотел бы рассказать о том, как понимает любовь Православная Церковь, и затронуть острую тему религиозного фанатизма. Глядя на насилие и трагедии, происходящие в мире через экраны наших телефонов, многие впадают в панику. Мое убеждение: нас ждут непростые дни, но спасение не в запасах еды или постных продуктов на случай войны.
Мы должны смотреть на происходящее иным взглядом, видя во всем Промысл Божий. Нужно иметь несгибаемую веру в то, что в конечном счете миром правит Бог. Молитва Церкви и людей Божиих способна изменять ход всемирной истории и обстоятельства жизни. Христос призывал нас «бодрствовать и молиться», и тогда Бог подаст иной исход даже самым мрачным делам.
Любовь, о которой пишет апостол Павел, — это не просто чувство, это само бытие Бога, в которое мы призваны войти. На примере его «Гимна любви» мы разберем каждую черту этого совершенного состояния: от долготерпения до способности никогда не переставать, даже когда все остальное исчезнет.
Афанасий Лимасольский, митрополит — Беседы о любви: Гимн любви в Первом послании апостола Павла к Коринфянам
Пер. с новогреч. М. Е. Ореховой. — Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2025. — 384 с.: ил.
ISBN 978-5-7533-2002-5
митрополит Афанасий Лимасольский — Беседы о любви — Содержание
Беседа 1. Религиозный фанатизм и любовь Православной Церкви
Беседа 2. Зачем мы должны любить?
Беседы 3–4. Смысл нашего существования
Беседа 5. Любовь берет свое начало в Боге
Беседа 6. Любовь долготерпит
Беседа 7. Бог управляет всем
Беседа 8. Любовь милосердствует
Беседа 9. Любовь не завидует
Беседа 10. Любовь не превозносится
Беседа 11. Любовь не гордится
Беседа 12. Любовь не ищет своего
Беседа 13. Любовь не раздражается
Беседа 14. Любовь не мыслит зла
Беседа 15. Любовь не радуется неправде
Беседа 16. Любовь сорадуется истине
Беседа 17. Любовь все покрывает
Беседа 18. Любовь всему верит
Беседа 19. Любовь всего надеется
Беседа 20. Любовь все переносит
Беседа 21. Любовь никогда не перестает
Приложение: Ответы митрополита Афанасия на вопросы участников бесед
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