Мы начинаем цикл встреч, посвященных теме любви, потому что сегодня об этом много говорят, но часто понимают превратно. Я хотел бы рассказать о том, как понимает любовь Православная Церковь, и затронуть острую тему религиозного фанатизма. Глядя на насилие и трагедии, происходящие в мире через экраны наших телефонов, многие впадают в панику. Мое убеждение: нас ждут непростые дни, но спасение не в запасах еды или постных продуктов на случай войны.

Мы должны смотреть на происходящее иным взглядом, видя во всем Промысл Божий. Нужно иметь несгибаемую веру в то, что в конечном счете миром правит Бог. Молитва Церкви и людей Божиих способна изменять ход всемирной истории и обстоятельства жизни. Христос призывал нас «бодрствовать и молиться», и тогда Бог подаст иной исход даже самым мрачным делам.

Любовь, о которой пишет апостол Павел, — это не просто чувство, это само бытие Бога, в которое мы призваны войти. На примере его «Гимна любви» мы разберем каждую черту этого совершенного состояния: от долготерпения до способности никогда не переставать, даже когда все остальное исчезнет.

Афанасий Лимасольский, митрополит — Беседы о любви: Гимн любви в Первом послании апостола Павла к Коринфянам

Пер. с новогреч. М. Е. Ореховой. — Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2025. — 384 с.: ил.

ISBN 978-5-7533-2002-5

митрополит Афанасий Лимасольский — Беседы о любви — Содержание