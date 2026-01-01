Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Афанасий Лимасольский, митрополит - Беседы о любви

Афанасий Лимасольский, митрополит — Беседы о любви: Гимн любви в Первом послании апостола Павла к Коринфянам
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Theology

Мы начинаем цикл встреч, посвященных теме любви, потому что сегодня об этом много говорят, но часто понимают превратно. Я хотел бы рассказать о том, как понимает любовь Православная Церковь, и затронуть острую тему религиозного фанатизма. Глядя на насилие и трагедии, происходящие в мире через экраны наших телефонов, многие впадают в панику. Мое убеждение: нас ждут непростые дни, но спасение не в запасах еды или постных продуктов на случай войны.

Мы должны смотреть на происходящее иным взглядом, видя во всем Промысл Божий. Нужно иметь несгибаемую веру в то, что в конечном счете миром правит Бог. Молитва Церкви и людей Божиих способна изменять ход всемирной истории и обстоятельства жизни. Христос призывал нас «бодрствовать и молиться», и тогда Бог подаст иной исход даже самым мрачным делам.

Любовь, о которой пишет апостол Павел, — это не просто чувство, это само бытие Бога, в которое мы призваны войти. На примере его «Гимна любви» мы разберем каждую черту этого совершенного состояния: от долготерпения до способности никогда не переставать, даже когда все остальное исчезнет.

Афанасий Лимасольский, митрополит — Беседы о любви: Гимн любви в Первом послании апостола Павла к Коринфянам

Пер. с новогреч. М. Е. Ореховой. — Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2025. — 384 с.: ил.
ISBN 978-5-7533-2002-5

митрополит Афанасий Лимасольский — Беседы о любви — Содержание

  • Беседа 1. Религиозный фанатизм и любовь Православной Церкви

  • Беседа 2. Зачем мы должны любить?

  • Беседы 3–4. Смысл нашего существования

  • Беседа 5. Любовь берет свое начало в Боге

  • Беседа 6. Любовь долготерпит

  • Беседа 7. Бог управляет всем

  • Беседа 8. Любовь милосердствует

  • Беседа 9. Любовь не завидует

  • Беседа 10. Любовь не превозносится

  • Беседа 11. Любовь не гордится

  • Беседа 12. Любовь не ищет своего

  • Беседа 13. Любовь не раздражается

  • Беседа 14. Любовь не мыслит зла

  • Беседа 15. Любовь не радуется неправде

  • Беседа 16. Любовь сорадуется истине

  • Беседа 17. Любовь все покрывает

  • Беседа 18. Любовь всему верит

  • Беседа 19. Любовь всего надеется

  • Беседа 20. Любовь все переносит

  • Беседа 21. Любовь никогда не перестает

  • Приложение: Ответы митрополита Афанасия на вопросы участников бесед

Views 430
Rating 5.0 / 5
Added 01.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 7 months ago
Большое спасибо!

Related Books

All Books