Брак – это путь к спасению человека. Если мы посмотрим на него в духе Церкви, тогда надо признать, что главной целью брака не может быть ничего, кроме спасения человека. То есть целью брака нельзя назвать ни счастье, ни рождение детей, ни, например, обретение друга по жизни, потому что всё это второстепенно.

Брак — очень важное событие в нашей жизни, и сама Церковь его благословляет и защищает. Знаете, в первые годы существования Церкви были такие христиане (естественно, еретики), которые учили, что брак — это что-то гнусное, он ниже девства и человеку нехорошо жениться. Но святой апостол Павел говорит: «Среди вас есть люди, увещающие вас не жениться и гнушаться брака, тогда как брак у всех честен и брачное ложе чисто» (ср. Евр. 13, 4).

Церковь очень рано в правилах Апостольских и Вселенских Соборов отвергла подобные идеи о браке. На одном Соборе даже обсуждалась проблема: позволительно ли священникам быть женатыми. Римокатолики до наших дней так и не разрешают своим клирикам вступать в брак — там нет брака, а есть целибат. И вот на этом Соборе обсуждалось, может ли священник быть женатым, потому что некоторые христиане считали, что брак ниже девства, он не сообразуется с духовной жизнью, тем более со священством.

Афанасий (Николау) - Брак - ад или рай?

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2018. - 304 с.

ISBN 978-5-7533-1473-4

Афанасий (Николау) - Брак - ад или рай? Содержание

Счастье — не главная цель брака

Брак — это крестовоскресный путь

Гармония — главное в семейной жизни

Мы не учили детей самому важному.

Воспитание детей по святому Паисию Святогорцу

Разрушение семьи

Притча о милосердном Отце

Любить, ничего не требуя

Любовь — это отдать себя другому

Никогда не уязвляйте другого человека

Любовь и рассудительность

Три искушения в браке

О повиновении в браке

Не может быть брака с условиями

Брак — ад или рай?

Кораблекрушение в гавани

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