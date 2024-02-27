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Афанасий Великий - Творения - Том 3 - Афанасиана - ПСТСО - 10

Афанасий Великий - Творения - Том 3 - Афанасиана - ПСТСО - 10
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Theology, Philosophy, Ethics
Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе - том 10 - ПСТСО - 10
Третий том Творений святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (десятый том ПСТСО). Этот том включает произведения, сохранившиеся под именем свт. Афанасия Великого (всего шестьдесят семь сочинений): Творения догматико-полемические, экзегетические, Слова и беседы, агиографические и разного жанра. Слава святости, исповедничества и разнообразных богословских дарований свт. Афанасия была столь велика, что ему (как и многим известным святым отцам древности), были впоследствии приписаны сочинения, ему не принадлежавшие: патрологическая наука причисляет их к разряду подложных (spuria) или сомнительных (dubia).
Впрочем, несмотря на сомнения в отношении авторства, эти творения, как правило, представляют собой значительный интерес с точки зрения своего содержания, в котором отразилось древнецерковное сознание. А известное имя, которым они ложно надписаны, служит чаще всего, за редкими исключениями, определенной гарантией их качества и православности. Итак, данные тексты, даже признанные не принадлежащими перу свт. Афанасия Великого, тем не менее важны как часть Священного Предания Церкви и церковной письменности, существующая пусть и на «периферии» этого Предания. Среди предполагаемых авторов публикуемых сочинений есть как святые — преп. Анастасий Синаит, свт. Василий Селевкийский и др., так и авторы хотя и осужденные Церковью за некоторые еретические мнения, но оставившие в истории церковной письменности и богословия яркий и неоднозначный след: Дидим Слепец, Маркелл Анкирский, Евагрий Понтийский, Аполлинарий Лаодикийский и др.
Поэтому редакция, отдавая дань дореволюционному изданию творений свт. Афанасия, поместившему переводы некоторых из этих произведений вместе с сочинениями подлинными, посчитала необходимым издать их отдельным томом под условным названием «Афанасиана». В состав нынешнего тома вошли тексты и в дореволюционном переводе в серии ТСО (Творения святых отцов)2, и в новых переводах: Д. В. Бумажнова, П. К. Доброцветова, А. Г. Пернбаума, А. И. Сидорова, В. М. Тюленева, иером. Фео дора (Юлаева). Стоит сказать, что в ходе работы над томом выяснилось, что объем корпуса таких сочинений под именем
свт. Афанасия столь велик, что далеко не все они смогли вместиться в него, а потому некоторые из оставшихся издаются как приложение ко второму тому Творений свт. Афанасия в серии ПСТСО (т. 9).

Святитель Афанасий Великий - Творения: В 3 т. Том 3: «Афанасиана»: Творения догматико-полемические, аскетические, экзегетические, Слова и беседы, агиографические и разного жанра

М.: Сибирская Благозвонница, 2023. — 1088 с.
(Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 10).
ISBN 978-5-00127-399-8 (т. 10) ISBN 978-5-06793-12-6

Святитель Афанасий Великий - Творения: В 3 т. Том 3: «Афанасиана»: Творения догматико-полемические, аскетические, экзегетические, Слова и беседы, агиографические и разного жанра - Содержание

МИТРОПОЛИТ ОМСКИЙ И ТАВРИЧЕСКИЙ ВЛАДИМИР - ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ ТВОРЕНИЙ СВЯТИТЕЛЯ АФАНАСИЯ ВЕЛИКОГО
ТВОРЕНИЯ ДОГМАТИКО-ПОЛЕМИЧЕСКИЕ
  • ИЗЛОЖЕНИЕ ВЕРЫ
  • СЛОВО ПРОСТРАННЕЙШЕЕ О ВЕРЕ
  • СИМВОЛ QUICUNQUE
  • ОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯХ
  • О ТРОИЦЕ И СВЯТОМ ДУХЕ
  • ПРОТИВ САВЕЛЛИАН
  • СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЗ ПИСАНИЯ ОБ ОБЩНОСТИ ПО ПРИРОДЕ ОТЦА, СЫНА И СВЯТОГО ДУХА
  • ПРОТИВ ВСЕХ ЕРЕСЕЙ
  • ПРОТИВ АРИАН. CЛОВО IV
  • ОБЛИЧЕНИЕ ЛИЦЕМЕРИЯ МЕЛЕТИЯ И ЕВСЕВИЯ
  • ДИСПУТ С АРИЕМ
  • ДВА ДИАЛОГА ПРОТИВ МАКЕДОНИАНИНА
  • ДИАЛОГ МЕЖДУ МОНТАНИСТОМ И ПРАВОСЛАВНЫМ О ВОПЛОЩЕНИИ БОГА СЛОВА
  • ДИАЛОГ IV О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
  • ДИАЛОГ V О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
  • ПРОТИВ АПОЛЛИНАРИЯ ДВЕ КНИГИ
  • ДИАЛОГ АФАНАСИЯ С ЗАКХЕЕМ
ТВОРЕНИЯ АСКЕТИЧЕСКИЕ
  • СИНТАГМА ДЛЯ МОНАШЕСТВУЮЩИХ .
  • СЛОВО К ОТВЕРГШИМСЯ ОТ МИРА
  • СЛОВО ПОБУДИТЕЛЬНОЕ
  • О ДЕВСТВЕ
  • СЛОВО О ТЕРПЕНИИ
  • ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО АФАНАСИЯ О ЛЮБВИ И ВОЗДЕРЖАНИИ
ТВОРЕНИЯ ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЕ
  • СИНОПСИС СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
  • ГОМИЛИЯ НА ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ
  • ВОПРОСЫ НА СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
  • ВОПРОСЫ НА ЕВАНГЕЛИЕ
СЛОВА И БЕСЕДЫ
  • ИЗЪЯСНЕНИЕ ОБ ОБМАНЕ ДИАВОЛА И ОБ ИДОЛЬСКОЙ ПРЕЛЕСТИ
  • БЕСЕДА НА СВЯТЫХ ОТЦОВ И ПРОРОКОВ
  • О СУББОТАХ И ОБРЕЗАНИИ
  • СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ПРЕДТЕЧИ
  • СЛОВО НА СВЯТУЮ ДЕВУ БОГОРОДИЦУ МАРИЮ
  • СЛОВО НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ
  • СЛОВО НА ПЕРЕПИСЬ БОГОРОДИЦЫ
  • СЛОВО НА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА
  • БЕСЕДА О СЕЯНИИ.
  • БЕСЕДА О СЛЕПОРОЖДЕННОМ
  • БЕСЕДА НА СЛОВА: ПОЙДИТЕ В СЕЛЕНИЕ (МФ. 21:2)
  • БЕСЕДА НА СЛОВА: ПОЙДИТЕ В ПРОТИВОЛЕЖАЩЕЕ СЕЛЕНИЕ (ЛК. 19:30)
  • БЕСЕДА НА СЛОВА: И, КОГДА ОН ЕХАЛ (ЛК. 19:36)
  • СЛОВО О ВАЙЯХ
  • СЛОВО НА СВЯТОЙ ЧЕТВЕРГ
  • СЛОВО ОБ ОПРЕСНОКАХ
  • СЛОВО О ДУШЕ И ТЕЛЕ
  • СЛОВО НА СТРАДАНИЕ ГОСПОДНЕ И НА СВЯТУЮ ПЯТНИЦУ
  • СЛОВО НА СТРАДАНИЕ ГОСПОДНЕ И О КРЕСТЕ
  • СЛОВО НА СВЯТУЮ ПАСХУ
  • СЛОВО НА СВЯТУЮ ПАСХУ И НА НОВОПРОСВЕЩЕННЫХ
  • СЛОВО НА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДА
  • СЛОВО НА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДА
ТВОРЕНИЯ АГИОГРАФИЧЕСКИЕ
  • ИСТОРИЯ О МЕЛХИСЕДЕКЕ
  • СЛОВО НА СВЯТОГО АНДРЕЯ
  • ЖИЗНЬ СВЯТОЙ СИНКЛИТИКИИ
ТВОРЕНИЯ РАЗНОГО ЖАНРА
  • УЧЕНИЕ К АНТИОХУ ДУКЕ
  • СЛОВО К АНТИОХУ ДУКЕ.
  • ВОПРОСЫ К АНТИОХУ ДУКЕ
  • НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
  • ВЫДЕРЖКИ ИЗ СЛОВА ОБ ИКОНАХ
  • ПОВЕСТВОВАНИЕ О КРЕСТЕ, ТО ЕСТЬ ОБ ИКОНЕ В ВИРИТЕ
  • ДВА ПОСЛАНИЯ К ЛУЦИФЕРУ
  • ИСТОЛКОВАНИЕ О ХРАМЕ В АФИНАХ
Views 501
Rating 5.0 / 5
Added 27.02.2024
Author esxatos
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5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

M
MaxF 2 years ago

Спасибо за книгу!

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