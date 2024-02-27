Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе - том 10 - ПСТСО - 10

Третий том Творений святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (десятый том ПСТСО). Этот том включает произведения, сохранившиеся под именем свт. Афанасия Великого (всего шестьдесят семь сочинений): Творения догматико-полемические, экзегетические, Слова и беседы, агиографические и разного жанра. Слава святости, исповедничества и разнообразных богословских дарований свт. Афанасия была столь велика, что ему (как и многим известным святым отцам древности), были впоследствии приписаны сочинения, ему не принадлежавшие: патрологическая наука причисляет их к разряду подложных (spuria) или сомнительных (dubia).

Впрочем, несмотря на сомнения в отношении авторства, эти творения, как правило, представляют собой значительный интерес с точки зрения своего содержания, в котором отразилось древнецерковное сознание. А известное имя, которым они ложно надписаны, служит чаще всего, за редкими исключениями, определенной гарантией их качества и православности. Итак, данные тексты, даже признанные не принадлежащими перу свт. Афанасия Великого, тем не менее важны как часть Священного Предания Церкви и церковной письменности, существующая пусть и на «периферии» этого Предания. Среди предполагаемых авторов публикуемых сочинений есть как святые — преп. Анастасий Синаит, свт. Василий Селевкийский и др., так и авторы хотя и осужденные Церковью за некоторые еретические мнения, но оставившие в истории церковной письменности и богословия яркий и неоднозначный след: Дидим Слепец, Маркелл Анкирский, Евагрий Понтийский, Аполлинарий Лаодикийский и др.

Поэтому редакция, отдавая дань дореволюционному изданию творений свт. Афанасия, поместившему переводы некоторых из этих произведений вместе с сочинениями подлинными, посчитала необходимым издать их отдельным томом под условным названием «Афанасиана». В состав нынешнего тома вошли тексты и в дореволюционном переводе в серии ТСО (Творения святых отцов)2, и в новых переводах: Д. В. Бумажнова, П. К. Доброцветова, А. Г. Пернбаума, А. И. Сидорова, В. М. Тюленева, иером. Фео дора (Юлаева). Стоит сказать, что в ходе работы над томом выяснилось, что объем корпуса таких сочинений под именем