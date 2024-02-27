Афанасий Великий - Творения - Том 3 - Афанасиана - ПСТСО - 10
Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе - том 10 - ПСТСО - 10
Третий том Творений святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (десятый том ПСТСО). Этот том включает произведения, сохранившиеся под именем свт. Афанасия Великого (всего шестьдесят семь сочинений): Творения догматико-полемические, экзегетические, Слова и беседы, агиографические и разного жанра. Слава святости, исповедничества и разнообразных богословских дарований свт. Афанасия была столь велика, что ему (как и многим известным святым отцам древности), были впоследствии приписаны сочинения, ему не принадлежавшие: патрологическая наука причисляет их к разряду подложных (spuria) или сомнительных (dubia).
Впрочем, несмотря на сомнения в отношении авторства, эти творения, как правило, представляют собой значительный интерес с точки зрения своего содержания, в котором отразилось древнецерковное сознание. А известное имя, которым они ложно надписаны, служит чаще всего, за редкими исключениями, определенной гарантией их качества и православности. Итак, данные тексты, даже признанные не принадлежащими перу свт. Афанасия Великого, тем не менее важны как часть Священного Предания Церкви и церковной письменности, существующая пусть и на «периферии» этого Предания. Среди предполагаемых авторов публикуемых сочинений есть как святые — преп. Анастасий Синаит, свт. Василий Селевкийский и др., так и авторы хотя и осужденные Церковью за некоторые еретические мнения, но оставившие в истории церковной письменности и богословия яркий и неоднозначный след: Дидим Слепец, Маркелл Анкирский, Евагрий Понтийский, Аполлинарий Лаодикийский и др.
Поэтому редакция, отдавая дань дореволюционному изданию творений свт. Афанасия, поместившему переводы некоторых из этих произведений вместе с сочинениями подлинными, посчитала необходимым издать их отдельным томом под условным названием «Афанасиана». В состав нынешнего тома вошли тексты и в дореволюционном переводе в серии ТСО (Творения святых отцов)2, и в новых переводах: Д. В. Бумажнова, П. К. Доброцветова, А. Г. Пернбаума, А. И. Сидорова, В. М. Тюленева, иером. Фео дора (Юлаева). Стоит сказать, что в ходе работы над томом выяснилось, что объем корпуса таких сочинений под именем
свт. Афанасия столь велик, что далеко не все они смогли вместиться в него, а потому некоторые из оставшихся издаются как приложение ко второму тому Творений свт. Афанасия в серии ПСТСО (т. 9).
Святитель Афанасий Великий - Творения: В 3 т. Том 3: «Афанасиана»: Творения догматико-полемические, аскетические, экзегетические, Слова и беседы, агиографические и разного жанра
М.: Сибирская Благозвонница, 2023. — 1088 с.
(Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 10).ISBN 978-5-00127-399-8 (т. 10) ISBN 978-5-06793-12-6
Святитель Афанасий Великий - Творения: В 3 т. Том 3: «Афанасиана»: Творения догматико-полемические, аскетические, экзегетические, Слова и беседы, агиографические и разного жанра - Содержание
МИТРОПОЛИТ ОМСКИЙ И ТАВРИЧЕСКИЙ ВЛАДИМИР - ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ ТВОРЕНИЙ СВЯТИТЕЛЯ АФАНАСИЯ ВЕЛИКОГО
ТВОРЕНИЯ ДОГМАТИКО-ПОЛЕМИЧЕСКИЕ
- ИЗЛОЖЕНИЕ ВЕРЫ
- СЛОВО ПРОСТРАННЕЙШЕЕ О ВЕРЕ
- СИМВОЛ QUICUNQUE
- ОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯХ
- О ТРОИЦЕ И СВЯТОМ ДУХЕ
- ПРОТИВ САВЕЛЛИАН
- СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЗ ПИСАНИЯ ОБ ОБЩНОСТИ ПО ПРИРОДЕ ОТЦА, СЫНА И СВЯТОГО ДУХА
- ПРОТИВ ВСЕХ ЕРЕСЕЙ
- ПРОТИВ АРИАН. CЛОВО IV
- ОБЛИЧЕНИЕ ЛИЦЕМЕРИЯ МЕЛЕТИЯ И ЕВСЕВИЯ
- ДИСПУТ С АРИЕМ
- ДВА ДИАЛОГА ПРОТИВ МАКЕДОНИАНИНА
- ДИАЛОГ МЕЖДУ МОНТАНИСТОМ И ПРАВОСЛАВНЫМ О ВОПЛОЩЕНИИ БОГА СЛОВА
- ДИАЛОГ IV О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
- ДИАЛОГ V О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
- ПРОТИВ АПОЛЛИНАРИЯ ДВЕ КНИГИ
- ДИАЛОГ АФАНАСИЯ С ЗАКХЕЕМ
ТВОРЕНИЯ АСКЕТИЧЕСКИЕ
- СИНТАГМА ДЛЯ МОНАШЕСТВУЮЩИХ .
- СЛОВО К ОТВЕРГШИМСЯ ОТ МИРА
- СЛОВО ПОБУДИТЕЛЬНОЕ
- О ДЕВСТВЕ
- СЛОВО О ТЕРПЕНИИ
- ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО АФАНАСИЯ О ЛЮБВИ И ВОЗДЕРЖАНИИ
ТВОРЕНИЯ ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЕ
- СИНОПСИС СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
- ГОМИЛИЯ НА ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ
- ВОПРОСЫ НА СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
- ВОПРОСЫ НА ЕВАНГЕЛИЕ
СЛОВА И БЕСЕДЫ
- ИЗЪЯСНЕНИЕ ОБ ОБМАНЕ ДИАВОЛА И ОБ ИДОЛЬСКОЙ ПРЕЛЕСТИ
- БЕСЕДА НА СВЯТЫХ ОТЦОВ И ПРОРОКОВ
- О СУББОТАХ И ОБРЕЗАНИИ
- СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ПРЕДТЕЧИ
- СЛОВО НА СВЯТУЮ ДЕВУ БОГОРОДИЦУ МАРИЮ
- СЛОВО НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ
- СЛОВО НА ПЕРЕПИСЬ БОГОРОДИЦЫ
- СЛОВО НА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА
- БЕСЕДА О СЕЯНИИ.
- БЕСЕДА О СЛЕПОРОЖДЕННОМ
- БЕСЕДА НА СЛОВА: ПОЙДИТЕ В СЕЛЕНИЕ (МФ. 21:2)
- БЕСЕДА НА СЛОВА: ПОЙДИТЕ В ПРОТИВОЛЕЖАЩЕЕ СЕЛЕНИЕ (ЛК. 19:30)
- БЕСЕДА НА СЛОВА: И, КОГДА ОН ЕХАЛ (ЛК. 19:36)
- СЛОВО О ВАЙЯХ
- СЛОВО НА СВЯТОЙ ЧЕТВЕРГ
- СЛОВО ОБ ОПРЕСНОКАХ
- СЛОВО О ДУШЕ И ТЕЛЕ
- СЛОВО НА СТРАДАНИЕ ГОСПОДНЕ И НА СВЯТУЮ ПЯТНИЦУ
- СЛОВО НА СТРАДАНИЕ ГОСПОДНЕ И О КРЕСТЕ
- СЛОВО НА СВЯТУЮ ПАСХУ
- СЛОВО НА СВЯТУЮ ПАСХУ И НА НОВОПРОСВЕЩЕННЫХ
- СЛОВО НА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДА
- СЛОВО НА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДА
ТВОРЕНИЯ АГИОГРАФИЧЕСКИЕ
- ИСТОРИЯ О МЕЛХИСЕДЕКЕ
- СЛОВО НА СВЯТОГО АНДРЕЯ
- ЖИЗНЬ СВЯТОЙ СИНКЛИТИКИИ
ТВОРЕНИЯ РАЗНОГО ЖАНРА
- УЧЕНИЕ К АНТИОХУ ДУКЕ
- СЛОВО К АНТИОХУ ДУКЕ.
- ВОПРОСЫ К АНТИОХУ ДУКЕ
- НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
- ВЫДЕРЖКИ ИЗ СЛОВА ОБ ИКОНАХ
- ПОВЕСТВОВАНИЕ О КРЕСТЕ, ТО ЕСТЬ ОБ ИКОНЕ В ВИРИТЕ
- ДВА ПОСЛАНИЯ К ЛУЦИФЕРУ
- ИСТОЛКОВАНИЕ О ХРАМЕ В АФИНАХ
Спасибо за книгу!