Афолаби Эбенезер - Беспечные жены, неверные мужья
В наши дни супружеская неверность перестала быть чем-то из ряда вон выходящим. Измены происходят на наших глазах, мы слышим о них, читаем о них в газетах, их обсуждают в нашем окружении. Но, принимая сам факт существования измен, думаем ли мы о том, насколько губительно влияют они не только на каждую конкретную семью, но и на все общество в целом? Если супружеская неверность реальна, то возникает вопрос: готовы ли сами изменники взять на себя ответственность за нее?
Я твердо убежден, что решение изменить своему супругу не есть результат усталости, взаимного недовольства или отрицания семейных обязанностей. Очевидно, что неверность вредит благополучию любого брака и может разрушить семью. Однако было бы опрометчиво относиться к неверности, используя лишь стереотипы общества или церкви. К проблеме нужно подойти целостно, диагностировать сложившуюся ситуацию и как можно скорее найти из нее выход.
Я не оправдываю измены и отнюдь не утверждаю, что есть некие уважительные причины, подталкивающие мужчину или женщину к супружеской неверности. И все же, если мы не выясним, что является реальной проблемой, последствия могут оказаться значительно более тяжелыми, чем мы можем себе представить.
В ситуации супружеской неверности страдают дети, которым недостает отцовской заботы. Некоторые из них больше не могут ходить в школу, потому что там знают, что их отцы начали ухаживать за другими женщинами и ушли из дома. Жен угнетает излишнее внимание соседей, часть из которых проявляет к ним сочувствие, другие — нездоровое любопытство, но, так или иначе, быть объектом для обсуждения окружающих очень тяжело. Да и сама мысль о том, что их мужья нашли себе новый дом, добавляет страданий. Вся система жизненных ценностей рушится в одночасье.
Афолаби Эбенезер - Беспечные жены, неверные мужья - Как вернуть в семью доверие и любовь
Перевод с английского А. Катановой. — Москва: Эксмо, 2022. — 224 с.
ISBN 978-5-04-119118-4
Афолаби Эбенезер - Беспечные жены, неверные мужья – Содержание
Предисловие
Глава 1. ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Глава 2. НЕОХРАНЯЕМЫЙ САД
- Кажется, мой муж совсем меня не ценит
- Еще один способ выразить свою признательность
- Что, если он принимает меня как должное?
- Изгнание незваных гостей
- Принцип усмирения
Глава 3. ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ ИЗМЕНЯЮТ?
- Недоступность
- Равнодушие
- Неспособность сказать «нет»
- Желание облегчить финансовое бремя
- Эмоциональная привязанность к бывшим любовникам
- Месть
- Бесплодие одного из партнеров
- Физическое отсутствие одного из супругов
- Каково это, заниматься сексом с кем-то другим?
- Скука
- Похоть
Глава 4. ШЕСТЬ ПОРТРЕТОВ БЕСПЕЧНЫХ ЖЕН
- Вам нужна помощь
Глава 5. ПРОЩЕНИЕ ИЗМЕННИКА
- Распространенные заблуждения о прощении
- А что, если измены продолжатся?
- Шаги на пути к прощению
- Новый восход отношений
Глава 6. ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
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