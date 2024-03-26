В наши дни супружеская неверность перестала быть чем-то из ряда вон выходящим. Измены происходят на наших глазах, мы слышим о них, читаем о них в газетах, их обсуждают в нашем окружении. Но, принимая сам факт существования измен, думаем ли мы о том, насколько губительно влияют они не только на каждую конкретную семью, но и на все общество в целом? Если супружеская неверность реальна, то возникает вопрос: готовы ли сами изменники взять на себя ответственность за нее?

Я твердо убежден, что решение изменить своему супругу не есть результат усталости, взаимного недовольства или отрицания семейных обязанностей. Очевидно, что неверность вредит благополучию любого брака и может разрушить семью. Однако было бы опрометчиво относиться к неверности, используя лишь стереотипы общества или церкви. К проблеме нужно подойти целостно, диагностировать сложившуюся ситуацию и как можно скорее найти из нее выход.

Я не оправдываю измены и отнюдь не утверждаю, что есть некие уважительные причины, подталкивающие мужчину или женщину к супружеской неверности. И все же, если мы не выясним, что является реальной проблемой, последствия могут оказаться значительно более тяжелыми, чем мы можем себе представить.

В ситуации супружеской неверности страдают дети, которым недостает отцовской заботы. Некоторые из них больше не могут ходить в школу, потому что там знают, что их отцы начали ухаживать за другими женщинами и ушли из дома. Жен угнетает излишнее внимание соседей, часть из которых проявляет к ним сочувствие, другие — нездоровое любопытство, но, так или иначе, быть объектом для обсуждения окружающих очень тяжело. Да и сама мысль о том, что их мужья нашли себе новый дом, добавляет страданий. Вся система жизненных ценностей рушится в одночасье.

Афолаби Эбенезер - Беспечные жены, неверные мужья - Как вернуть в семью доверие и любовь

Перевод с английского А. Катановой. — Москва: Эксмо, 2022. — 224 с.

ISBN 978-5-04-119118-4

Афолаби Эбенезер - Беспечные жены, неверные мужья – Содержание

Предисловие

Глава 1. ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Глава 2. НЕОХРАНЯЕМЫЙ САД

Кажется, мой муж совсем меня не ценит

Еще один способ выразить свою признательность

Что, если он принимает меня как должное?

Изгнание незваных гостей

Принцип усмирения

Глава 3. ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ ИЗМЕНЯЮТ?

Недоступность

Равнодушие

Неспособность сказать «нет»

Желание облегчить финансовое бремя

Эмоциональная привязанность к бывшим любовникам

Месть

Бесплодие одного из партнеров

Физическое отсутствие одного из супругов

Каково это, заниматься сексом с кем-то другим?

Скука

Похоть

Глава 4. ШЕСТЬ ПОРТРЕТОВ БЕСПЕЧНЫХ ЖЕН

Вам нужна помощь

Глава 5. ПРОЩЕНИЕ ИЗМЕННИКА

Распространенные заблуждения о прощении

А что, если измены продолжатся?

Шаги на пути к прощению

Новый восход отношений

Глава 6. ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА