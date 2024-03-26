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Афолаби Эбенезер - Беспечные жены, неверные мужья

Афолаби Эбенезер - Беспечные жены, неверные мужья - Как вернуть в семью доверие и любовь
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Category ESXATOS BOOKS, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
В наши дни супружеская неверность перестала быть чем-то из ряда вон выходящим. Измены происходят на наших глазах, мы слышим о них, читаем о них в газетах, их обсуждают в нашем окружении. Но, принимая сам факт существования измен, думаем ли мы о том, насколько губительно влияют они не только на каждую конкретную семью, но и на все общество в целом? Если супружеская неверность реальна, то возникает вопрос: готовы ли сами изменники взять на себя ответственность за нее?
Я твердо убежден, что решение изменить своему супругу не есть результат усталости, взаимного недовольства или отрицания семейных обязанностей. Очевидно, что неверность вредит благополучию любого брака и может разрушить семью. Однако было бы опрометчиво относиться к неверности, используя лишь стереотипы общества или церкви. К проблеме нужно подойти целостно, диагностировать сложившуюся ситуацию и как можно скорее найти из нее выход.
Я не оправдываю измены и отнюдь не утверждаю, что есть некие уважительные причины, подталкивающие мужчину или женщину к супружеской неверности. И все же, если мы не выясним, что является реальной проблемой, последствия могут оказаться значительно более тяжелыми, чем мы можем себе представить.
В ситуации супружеской неверности страдают дети, которым недостает отцовской заботы. Некоторые из них больше не могут ходить в школу, потому что там знают, что их отцы начали ухаживать за другими женщинами и ушли из дома. Жен угнетает излишнее внимание соседей, часть из которых проявляет к ним сочувствие, другие — нездоровое любопытство, но, так или иначе, быть объектом для обсуждения окружающих очень тяжело. Да и сама мысль о том, что их мужья нашли себе новый дом, добавляет страданий. Вся система жизненных ценностей рушится в одночасье.

Афолаби Эбенезер - Беспечные жены, неверные мужья - Как вернуть в семью доверие и любовь

Перевод с английского А. Катановой. — Москва: Эксмо, 2022. — 224 с.
ISBN 978-5-04-119118-4

Афолаби Эбенезер - Беспечные жены, неверные мужья – Содержание

Предисловие
Глава 1. ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Глава 2. НЕОХРАНЯЕМЫЙ САД
  • Кажется, мой муж совсем меня не ценит
  • Еще один способ выразить свою признательность
  • Что, если он принимает меня как должное?
  • Изгнание незваных гостей
  • Принцип усмирения
Глава 3. ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ ИЗМЕНЯЮТ?
  • Недоступность
  • Равнодушие
  • Неспособность сказать «нет»
  • Желание облегчить финансовое бремя
  • Эмоциональная привязанность к бывшим любовникам
  • Месть
  • Бесплодие одного из партнеров
  • Физическое отсутствие одного из супругов
  • Каково это, заниматься сексом с кем-то другим?
  • Скука
  • Похоть
Глава 4. ШЕСТЬ ПОРТРЕТОВ БЕСПЕЧНЫХ ЖЕН
  • Вам нужна помощь
Глава 5. ПРОЩЕНИЕ ИЗМЕННИКА
  • Распространенные заблуждения о прощении
  • А что, если измены продолжатся?
  • Шаги на пути к прощению
  • Новый восход отношений
Глава 6. ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
Views 290
Rating 5.0 / 5
Added 26.03.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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