Гностицизм - это очень сложное культурное явление. Некоторые гностические тексты могут считаться христианскими, другие базируются исключительно на Ветхом Завете или являют собой прихотливый синкретизм.

Симон Маг, древнейший из «гностиков», был родом из Самарии и к христианству не имел, скорее всего, никакого отношения. Знаменитая иудейская секта ессенов, которая противопоставила себя официальному иудаизму, является, если угодно, образцом иудейского гностицизма. Такие коптские гностические тексты, как «Парафраз Сема» (Nag Hammadi Codex VII 1) или «Три опоры Сема» (VII 5), основаны исключительно на ветхозаветных сюжетах и до предела насыщены платонической и пифагорейской терминологией, а поэтому могут считаться образцами скорее иудейского или даже неоплатонического гностицизма, нежели иудео-христианского.6 Однако говорить о нехристианском гностицизме имеет смысл с такой же степенью условности, как и о христианском платонизме.

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. -318 с.

ISBN 978-5-288-04422-9

Евгений Афонасин - Гносис. Фрагменты и свидетельства - Содержание

Предисловие

1. Ранние гностические школы

2. Первые христианские гностики

3. Василид и Исидор

4. Гностическая интерпретация библейской истории и миф о падшей Софии

5. Валентин и его школа

6. Валентин

7. Гностический миф

8. Птолемей

9. Марк Маг

10. Гераклеон

11. «Извлечения из Теодота»

12. «Гностики Ипполита»

13. «Великое утверждение» (Megale Apophasis)

14. Монойм Араб

15. Книга «Барух»

16. «Гностики Епифания»

Библиография

Указатели