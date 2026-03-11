Афонина - Восстание ихэтуаней и православные мученики в Китае

Книга Л. А. Афониной «Восстание ихэтуаней и православные мученики в Китае» посвящена событиям Боксёрского восстания (1899–1901) и трагической судьбе православных христиан в Китае в этот период. Автор рассматривает исторический контекст восстания ихэтуаней, направленного против иностранного влияния и христианских миссий.

В книге рассказывается о гонениях на христиан, о подвиге веры православных мучеников и о деятельности Русской духовной миссии в Китае. Особое внимание уделяется свидетельствам о верности христиан, которые сохранили свою веру даже перед лицом преследований и смерти.

Издание будет интересно историкам, религиоведам и всем читателям, интересующимся историей христианства в Китае, миссионерской деятельностью и судьбой православных мучеников.

М.: Наука, 2021. - 224 с.

ISBN 978-5-02-040862-3

Афонина Л.А. - Восстание ихэтуаней и православные мученики в Китае – Содержание

Глава 1. Российская духовная Миссия в Китае в XVIII-XIX вв.

Глава 2. Первый китайский православный священник

Глава 3. Начальник 1 8-й Миссии - архимандрит Иннокентий

Глава 4. Предпосылки антиевропейского и антихристианского движения

Глава 5. Восстание ихэтуаней

Глава 6. Источники о китайских мучениках

Глава 7. Массовые убийства православных китайцев Деревня Дундинъань Пекин

Глава 8. Число жертв и несоответствия в источниках

Глава 9. Пекинская духовная миссия после подавления восстания

Глава 10. Поминовение убитых. Храм Всех святых мучеников

Глава 11. Расширение проповеди православия

Глава 12. Сын священномученика Митрофана - Сергий Чан Фу

Глава 13. Памятники мученикам в Бэйгуане

Глава 14. Обретение Китайской православной церковью автономии

Глава 15. Судьба мощей китайских мучеников и исповедников

Глава 16. Канонизация китайских мучеников

Глава 17. Отношение к мученикам в современном Китае

Заключение

Приложение

Библиография