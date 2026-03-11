Афонина - Восстание ихэтуаней и православные мученики в Китае

Книга Л. А. Афониной «Восстание ихэтуаней и православные мученики в Китае» посвящена событиям Боксёрского восстания (1899–1901) и трагической судьбе православных христиан в Китае в этот период. Автор рассматривает исторический контекст восстания ихэтуаней, направленного против иностранного влияния и христианских миссий.
В книге рассказывается о гонениях на христиан, о подвиге веры православных мучеников и о деятельности Русской духовной миссии в Китае. Особое внимание уделяется свидетельствам о верности христиан, которые сохранили свою веру даже перед лицом преследований и смерти.
Издание будет интересно историкам, религиоведам и всем читателям, интересующимся историей христианства в Китае, миссионерской деятельностью и судьбой православных мучеников.
Афонина Л.А. - Восстание ихэтуаней и православные мученики в Китае
М.: Наука, 2021. - 224 с.
ISBN 978-5-02-040862-3
Афонина Л.А. - Восстание ихэтуаней и православные мученики в Китае – Содержание
Глава 1. Российская духовная Миссия в Китае в XVIII-XIX вв.
Глава 2. Первый китайский православный священник
Глава 3. Начальник 1 8-й Миссии - архимандрит Иннокентий
Глава 4. Предпосылки антиевропейского и антихристианского движения
Глава 5. Восстание ихэтуаней
Глава 6. Источники о китайских мучениках
Глава 7. Массовые убийства православных китайцев
Деревня Дундинъань
Пекин
Глава 8. Число жертв и несоответствия в источниках
Глава 9. Пекинская духовная миссия после подавления восстания
Глава 10. Поминовение убитых. Храм Всех святых мучеников
Глава 11. Расширение проповеди православия
Глава 12. Сын священномученика Митрофана - Сергий Чан Фу
Глава 13. Памятники мученикам в Бэйгуане
Глава 14. Обретение Китайской православной церковью автономии
Глава 15. Судьба мощей китайских мучеников и исповедников
Глава 16. Канонизация китайских мучеников
Глава 17. Отношение к мученикам в современном Китае
Заключение
Приложение
Библиография
