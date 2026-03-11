Афонина - Восстание ихэтуаней и православные мученики в Китае

Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism

Книга Л. А. Афониной «Восстание ихэтуаней и православные мученики в Китае» посвящена событиям Боксёрского восстания (1899–1901) и трагической судьбе православных христиан в Китае в этот период. Автор рассматривает исторический контекст восстания ихэтуаней, направленного против иностранного влияния и христианских миссий.

В книге рассказывается о гонениях на христиан, о подвиге веры православных мучеников и о деятельности Русской духовной миссии в Китае. Особое внимание уделяется свидетельствам о верности христиан, которые сохранили свою веру даже перед лицом преследований и смерти.

Издание будет интересно историкам, религиоведам и всем читателям, интересующимся историей христианства в Китае, миссионерской деятельностью и судьбой православных мучеников.

Афонина Л.А. - Восстание ихэтуаней и православные мученики в Китае

М.: Наука, 2021. - 224 с.

ISBN 978-5-02-040862-3

Афонина Л.А. - Восстание ихэтуаней и православные мученики в Китае – Содержание

  • Глава 1. Российская духовная Миссия в Китае в XVIII-XIX вв.

  • Глава 2. Первый китайский православный священник

  • Глава 3. Начальник 1 8-й Миссии - архимандрит Иннокентий

  • Глава 4. Предпосылки антиевропейского и антихристианского движения

  • Глава 5. Восстание ихэтуаней

  • Глава 6. Источники о китайских мучениках

  • Глава 7. Массовые убийства православных китайцев

    • Деревня Дундинъань

    • Пекин

  • Глава 8. Число жертв и несоответствия в источниках

  • Глава 9. Пекинская духовная миссия после подавления восстания

  • Глава 10. Поминовение убитых. Храм Всех святых мучеников

  • Глава 11. Расширение проповеди православия

  • Глава 12. Сын священномученика Митрофана - Сергий Чан Фу

  • Глава 13. Памятники мученикам в Бэйгуане

  • Глава 14. Обретение Китайской православной церковью автономии

  • Глава 15. Судьба мощей китайских мучеников и исповедников

  • Глава 16. Канонизация китайских мучеников

  • Глава 17. Отношение к мученикам в современном Китае

Заключение

Приложение

Библиография

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

