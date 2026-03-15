Книга «Афонское Добротолюбие о безмолвии и молитве», изданная Русским Свято-Пантелеимоновым монастырем, представляет собой монументальный свод аскетического опыта русских подвижников, подвизавшихся на Святой Горе в XIX–XX веках. Авторский коллектив, в который вошли такие столпы духа, как преподобный Силуан Афонский и схиархимандрит Софроний (Сахаров), ставит задачу раскрыть внутренние механизмы исихазма — традиции священного безмолвия. Основная идея тома заключается в том, что умное делание и сердечная молитва не являются достоянием лишь древних отцов, но остаются живой, действенной силой, способной преобразить человека даже в условиях духовного кризиса современности.

Содержательная часть этого 633-страничного труда структурирована как последовательное руководство по восхождению к Богу. От начальных наставлений иеромонаха Арсения (Минина) о важности молитвенного настроя читатель переходит к глубоким техническим и духовным аспектам Иисусовой молитвы, изложенным старцами Агафодором, Иулианом и Герасимом. Особое место в томе занимают дневниковые записи карульских старцев — Феодосия, Никодима и Серафима, которые приоткрывают завесу над самым сокровенным: борьбой с помыслами, хранением внимания и опытом божественного света. Завершают сборник глубокие богословские синтезы архиепископа Василия (Кривошеина) и отца Софрония, связывающие афонскую практику с фундаментальными истинами христианской антропологии.

Текст сборника выдержан в строгом, но преисполненном любви и трепета стиле «святоотеческой педагогики». Это не просто теоретическое исследование, а живой голос опыта, где каждое слово проверено годами затвора и покаяния. Издание служит незаменимым источником для монашествующих и серьезно настроенных мирян, ищущих аутентичного православного учения о трезвении. Работа возвращает читателя к истокам русского афонского благочестия, напоминая, что целью всякого безмолвия является не пустота, а «видение Бога, как Он есть», и стяжание Духа Святого через непрестанный призыв имени Господня.

Афонское Добротолюбие о безмолвии и молитве

Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. - Святая Гора Афон, 2015. - 633 с.

Серия: Русский Афон XIX–XX веков, Том 14

