Афонское Добротолюбие о безмолвии и молитве
Книга «Афонское Добротолюбие о безмолвии и молитве», изданная Русским Свято-Пантелеимоновым монастырем, представляет собой монументальный свод аскетического опыта русских подвижников, подвизавшихся на Святой Горе в XIX–XX веках. Авторский коллектив, в который вошли такие столпы духа, как преподобный Силуан Афонский и схиархимандрит Софроний (Сахаров), ставит задачу раскрыть внутренние механизмы исихазма — традиции священного безмолвия. Основная идея тома заключается в том, что умное делание и сердечная молитва не являются достоянием лишь древних отцов, но остаются живой, действенной силой, способной преобразить человека даже в условиях духовного кризиса современности.
Содержательная часть этого 633-страничного труда структурирована как последовательное руководство по восхождению к Богу. От начальных наставлений иеромонаха Арсения (Минина) о важности молитвенного настроя читатель переходит к глубоким техническим и духовным аспектам Иисусовой молитвы, изложенным старцами Агафодором, Иулианом и Герасимом. Особое место в томе занимают дневниковые записи карульских старцев — Феодосия, Никодима и Серафима, которые приоткрывают завесу над самым сокровенным: борьбой с помыслами, хранением внимания и опытом божественного света. Завершают сборник глубокие богословские синтезы архиепископа Василия (Кривошеина) и отца Софрония, связывающие афонскую практику с фундаментальными истинами христианской антропологии.
Текст сборника выдержан в строгом, но преисполненном любви и трепета стиле «святоотеческой педагогики». Это не просто теоретическое исследование, а живой голос опыта, где каждое слово проверено годами затвора и покаяния. Издание служит незаменимым источником для монашествующих и серьезно настроенных мирян, ищущих аутентичного православного учения о трезвении. Работа возвращает читателя к истокам русского афонского благочестия, напоминая, что целью всякого безмолвия является не пустота, а «видение Бога, как Он есть», и стяжание Духа Святого через непрестанный призыв имени Господня.
Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. - Святая Гора Афон, 2015. - 633 с.
Серия: Русский Афон XIX–XX веков, Том 14
Афонское Добротолюбие о безмолвии и молитве - Содержание
Предисловие
Иеромонах Арсений (Минин) - О молитве
Иеросхимонах Агафодор (Буданов) - О молитве Иисусовой
Схимонах Леон (Воскресенский) - Что такое монашество
Схимонах Иулиан (Троянский) - О молитве
Схимонах Варнава - Два слова о безмолвии
Схимонах Петр (Козлов) - Наставление афонского инока о молитве
Схииеродиакон Сисой (Савченко) - О внимании во время молитвы
Схимонах Герасим - Об умной сердечной молитве
Преподобный Силуан Афонский - Писания старца Силуана
Архиепископ Василий (Кривошеин) - Тайна и смысл христианства
Иеросхимонах Феодосий (Харитонов) Карульский - Молитвенный дневник старца Феодосия Карульского
Схимонах Никодим (Мушкарин) Карульский - Дневник о молитве старца Никодима
Иеросхимонах Серафим Карульский - О молитве и трезвении
Схиархимандрит Софроний (Сахаров) - Видеть Бога как Он есть
