АГАДА ШЕЛ ПЕСАХ («Сказание о Песах») знакомо каждому еврею уже с самого раннего возраста. Эта книга содержит рассказ об Исходе евреев из Египта, а также подробное описание порядка проведения первых двух праздничных Пасхальных вечеров (Сейдер).

Первый Песах наши предки отметили в 2448 году от со здания мира (1312 г. до н. э). С этого времени он соблюдается, уже свьппе тридцати двух столетий, в соответствии с законами Торы.

Первая напечатанная Агада появилась в 16 столетии. После этого она издавалась несчетное количество раз и была переведена на многие языки.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ

ЧЕТЫРЕСТА ЛЕТ В ИЗГНАНИИ

«... И сказал Г-сподь Авраму: знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но и над народом, которому они служить будут, произведу Я суд, и после этого они выйдут с большим имуществом». (Бытие 15:13,14).

...400 лет изгнания и бедствий, начались со времени рождения Ицхака. Когда Ицхаку было 60 лет, у него родился сын Яаков, и в возрасте 130 лет Яаков пришел в Египет, гто составляет вместе 190 лет. В Египте сыны Израилевы провели 210 лет, г то составляет всего 400 лет». (Раши)

Агада шел Песах

Издание одиннадцатое. – Brooklyn, NY: Friends of Refugees of Eastern Europe, 1981. – 41 с.

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