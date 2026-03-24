Джорджо Агамбен - Грядущее сообщество

Как известно, в субботу следует воздержаться от любой melakha, от любой продуктивной деятельности.

Эта праздность, эта сущностная бездеятельность, является своего рода дополнительной душой человека, или, если угодно, это и есть его истинная душа.

Однако акт абсолютного, чистого разрушения, абсолютно деструктивная или антисозидательная деятельность ничем не отличаются от menucha, от праздности субботнего дня, и поэтому она не была бы запретной.

В этом смысле не труд, а бездеятельность и несозидание являются парадигмой грядущей политики (грядущей не значит будущей).

Спасение, tiqqun, являющееся темой этой книги, - это не деятельность, а нечто вроде своеобразных субботних каникул.

Спасение, делая возможным спасение, само остается вне спасения, будучи необратимым - оно спасает.

Отсюда главный вопрос книги: не «что делать?», а «как делать?», - поскольку бытие менее важно, чем так.

Бездеятельность не форма, отлученная от жизни, сливаются в форму жизни.

Экспонировать подобную бездеятельность или отсутствие произведения – в это и состоит дело этой книги. Она абсолютно совпадает этим послесловием.

Джорджо Агамбен - Грядущее сообщество

