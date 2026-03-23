Category Theology, Philosophy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

Джорджо Агамбен - Homo sacer - Суверенная власть и голая жизнь

М.: Издательство «Европа», 2011. - 256 с.

ISBN 978-5-9739-0202-5

Джорджо Агамбен - Homo sacer - Суверенная власть и голая жизнь - Содержание

Введение

Часть первая. Логика суверенной власти

  • 1. Парадокс суверенной власти

  • 2. Nomos basileus

  • 3. Возможность и право

  • 4. Форма закона

Порог

Часть вторая. Homo sacer

  • 1. Homo sacer

  • 2. Амбивалентность священного

  • 3. Vita sacra

  • 4. Vitae necisque potestas

  • 5. Тело суверена и тело священное

  • 6. Отверженный и оборотень

Порог

Часть третья. Лагерь как биополитическая парадигма современности

  • 1. Политизировать жизнь

  • 2. Права человека и биополитика

  • 3. Жизнь, недостойная быть прожитой

  • 4. «Политика, то есть формализация народной жизни»

  • 5. VP

  • 6. Политизация смерти

  • 7. Лагерь как номос современности

Порог

Примечания

Added 23.03.2026
Author brat christifid
