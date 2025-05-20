Интерпретация притчей - Крейг Бломберг

Современная библеистика Книги и модуль Цитата из Библии BibleQuote по книгам Крейга Бломберга. Крейг Бломберг - Интерпретация притчей Перевод: Любовь Сумм Пер. с англ. (Серия «Современная библеистика») М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. — 380 с. ISBN 5-89647-110-6 Настоящее исследование посвящено проблемам интерпретации евангельских притчей в свете современной новозаветной библеистики. Автор рассматривает проблему соотношения аллегории и метафоры в притчах Иисуса, разные типы притчей, вопрос аутентичности новозаветных аллегорических толкований. Исследование Крейга Бломберга - это продолжение традиции изучения евангельских притчей, начатой классическими работами Чарлза Додда и Иоахима Иеремиаса. Исследование сопровождают обстоятельные примечания, которые охватывают большое количество новейшей литературы о притчах, как американской, так и европейской, и отсылают новых исследователей к наиболее существенным вехам современной науки. Необходимо отметить, что во второй части книги автор кратко излагает свои выводы относительно морали каждой притчи. Крейг Бломберг - Интерпретация притчей - Содержание Список сокращений

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Введение

Ученый консенсус

Мнение меньшинства

Новейшие исследования

План книги Часть первая ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРИТЧЕЙ: МЕТОДЫ И СПОРЫ Глава 1. ПРИТЧА И АЛЛЕГОРИЯ Современная дискуссия: два основных подхода Притча или аллегория Притча как аллегория Сопоставление аргументов Современная литературная критика Притчи раввинов Сходства между притчами Иисуса и раввинов Отличия от притчей Иисуса Выводы

Глава 2. ПРИТЧИ И МЕТОД АНАЛИЗА,ФОРМ Классический метод анализа форм Метод Критика Гипотеза «сохраненной традиции» Запомнить учение Иисуса Новые открытия в области устного фольклора Выводы

Глава 3. АНАЛИЗ РЕДАКЦИЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРИТЧАМ Позитивный вклад Различные основные темы: примеры Роль широкого контекста Неверные выводы Ложные параллели Анализ стиля Богословско-историческая дихотомия Пророчество задним числом Особенности притч в различных синоптических источниках Путаница между богословской и стилистической редакцией Неверное понимание богословия евангелиста Выводы

Глава 4. НОВЫЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ И ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ Новая герменевтика Новая концепция метафоры Критика нового учения о метафоре Структурализм Идеология Метод Внешние структуры Постструктурализм Деконструкция Анализ реакции читателя Место значения Применение в анализе притчей Другие методы Выводы Выводы к Части первой Истолкование Аутентичность

Часть вторая СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИТЧ Глава 5. ПРОСТЫЕ ПРИТЧИ С ТРЕМЯ ОСНОВНЫМИ ТЕМАМИ Блудный сын (Лк 15:11-32) Потерянная овца и потерянная монета (Лк 15:4-10, ср. Мф 18:12-14) Два должника (Лк 7:41-43) Два сына (Мф 21:28-32) Верный и неверный слуга (Лк 12:42-48, Мф 24:45-51) Десять дев (Мф 25:1-13) Пшеница и плевелы (Мф 13:24-30, 36-43) Невод (Мф 13:47-50) Богач и Лазарь (Лк 16:19-31) Дети на площади (Мф 11:16-19, Лк 7:31-35) Выводы

Глава 6. СЛОЖНЫЕ ПРИТЧИ С ТРЕМЯ ОСНОВНЫМИ ТЕМАМИ Таланты (Мф 25:14-30; ср. Лк 19:12-27) Работники в винограднике (Мф 20:1-16) Сеятель (Мк 4:3-9, 13-20 и пар.) Добрый самарянин (Лк 10:25-37) Великий пир (Лк 14:15-24, ср. Мф 22:1-14) Непрощающий слуга (Мф 18:23-35) Несправедливый управитель (Лк 16:1-13) Злые арендаторы (Мк 12:1-12 и пар.) Выводы

Глава 7. ПРИТЧИ С ДВУМЯ И С ОДНОЙ ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ Притчи с двумя основными темами Фарисей и мытарь (Лк 18:9-14) Два строителя (Мф 7:24-27, Лк 6:47-49) Недостойный слуга (Лк 17:7-10) Тайно растущее зерно (Мк 4:26-29) Богатый глупец (Лк 12:16-21) Бесплодная смоковница (Лк 13:6-9) Неправедный судья (Лк 18:1-8) Друг в полночь (Лк 11:5-8) Хозяин и вор (Мф 24:43-44, Л к 12:39-40) Притчи с одной главной темой Скрытое сокровище и жемчужина великой ценности (Мф 13:44-46) Строитель башни и царь, собирающийся на войну (Лк 14:28-33) Горчичное зерно и закваска (Лк 13:18-21 и нар.) Другие притчи Выводы

Глава 8. БОГОСЛОВИЕ ПРИТЧЕЙ: ЦАРСТВО И ХРИСТОС Классификация Богословие Царства Настоящее или будущее Царствие (царствование) или Царство Преображение индивидуума, или социальная реформа Царство и Израиль Христология Эксплицитная христология? Имплицитная косвенно выраженная христология? Имплицитная непосредственно выраженная христология? Выводы Выводы к Части второй Отдельные притчи Синтез учения притчей

Указатель ссылок на библейские тексты

Именной указатель Крейг Бломберг - Интерпретация притчей - модуль Цитата из Библии - BibleQuote 26.05.12 новый модуль Интерпретация притчей в UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид Craig Blomberg - The Historical Reliability of John's Gospel Историческая достоверность Евангелия от Иоанна

Еще одна попытка "нового взгляда” на Евангелие от Иоанна. Крейг Бломберг, представитель блестящей плеяды молодых библеистов, предпринял совершенно уникальный эксперимент. Используя весь современный научный аппарат определения аутентичности текста, всю совокупность исторических и археологических данных, он подходит к строкам 4 Евангелия, по сути дела задавая только два вопроса – есть ли (помимо самого текста) у нас основания предполагать, что евангельские факты и их интерпретация являются исторически достоверными, и есть ли у нас серьезные основания предполагать, что нечто в Евангелии от Иоанна не является исторически достоверным (особенно если учесть наличие возможных противоречий между Иоанном и синоптиками)?

Совершенно необходимая работа для всех, кто интересуется вопросами, связанными с проблематикой Евангелия и возможной гармонизацией рассказа синоптиков и Иоанна, а так же исторической достоверностью Евангелия.

2021-06-15