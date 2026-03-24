Агамбен - Homo sacer - Что остается после Освенцима

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

Читатели, возможно, будут разочарованы, найдя в этой книге мало нового, относящегося к свидетельствам выживших.

По форме это своего рода бесконечный комментарий к свидетельству.

Приступить к этому по-другому нам показалось невозможным.

В какой-то момент стало очевидным, что принципиальным элементом свидетельства является некий изъян, а именно, что выжившие свидетельствуют о чем-то таком, о чем свидетельствовать невозможно, и, следовательно, комментировать их свидетельства неизбежно означало исследовать этот пропуск - или, скорее, пытаться вслушаться в него.

Джорджо Агамбен - Homo sacer - Что остается после Освенцима: архив и свидетель

Москва: Издательство «Европа», 2012 г. - 192 с.

ISBN 978-5-9739-0208-7

Джорджо Агамбен - Homo sacer - Что остается после Освенцима: архив и свидетель - Содержание

  • Введение

  • 1. Свидетель

  • 2. «Мусульманин»

  • 3. Стыд, или 0 субъекте

  • 4. Архив и свидетельство

  • Примечания

Added 24.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 days ago
Благодарю.

