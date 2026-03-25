Агамбен - Таємниця зла

Книга Джорджо Агамбена «Таємниця зла. Бенедикт XVI і кінець часів» (в оригіналі Il mistero del male. Benedetto XVI e la fine dei tempi) — це коротке, але надзвичайно щільне філософське есе, яке аналізує історичне та теологічне значення зречення Папи Бенедикта XVI у 2013 році. Автор ставить за мету вивести цей акт за межі простого адміністративного рішення чи особистої слабкості, розглядаючи його як глибокий політико-теологічний жест. Основна ідея твору полягає в тому, що Бенедикт XVI своєю відставкою намагався відновити розрізнення між «цивільним порядком» та «духовним спасінням», нагадуючи світові про есхатологічний вимір християнства та наближення «кінця часів».

Содержательная часть книги обертається навколо тлумачення Бенедиктом XVI (Йозефом Ратцінгером) праць ранньохристиянського мислителя Тіконія та поняття «таємниці беззаконня» (mysterium iniquitatis). Агамбен послідовно аналізує концепцію «двох тіл Церкви» — чистого та грішного, які співіснують до останнього суду, і стверджує, що сучасна криза Церкви є наслідком втрати нею здатності розрізняти легітимність (духовну владу) та законність (адміністративну владу). Автор приділяє значну увагу фігурі «Катехона» (того, хто стримує прихід Антихриста), припускаючи, що Бенедикт XVI своїм відходом свідомо «розблокував» есхатологічну драму, відмовившись від ролі стримувача у світі, що остаточно занурився в секулярну економіку та бюрократію.

Текст написаний у характерному для Агамбена інтелектуальному, дещо провокативному та глибоко ерудованому стилі, що поєднує філологічний аналіз із політичною філософією. Автор майстерно пов'язує середньовічні церковні канони з проблемами сучасної демократії, вказуючи на те, що відмова від есхатології зробила сучасне суспільство некерованим і позбавленим справжньої мети. Робота служить фундаментальним ресурсом для філософів, теологів та політологів, які намагаються зрозуміти приховані механізми влади в сучасному світі та релігійне коріння нашої політичної кризи. Це читання допомагає усвідомити, що жест Папи був не втечею від відповідальності, а актом найвищої відповідальності перед обличчям вічності.

Джорджо Агамбен - Таємниця зла - Бенедикт XVI і кінець часів

Пер.з італійської О. Тимофеева. - Дніпро, 2023. - 86 с.

