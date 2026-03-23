Агамбен - Высочайшая бедность

Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology, Philosophy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

Джорджо Агамбен - Высочайшая бедность. Монашеские правила и форма жизни

пер. с ит. и лат. С. Ермакова; под науч. ред. Д. Раскова, А. Погребняка

М.; СПб: Изд־во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2020. 216 с.

ISBN 978-5-93255-571-2

Джорджо Агамбен - Высочайшая бедность. Монашеские правила и форма жизни - Содержание

От переводчика

Предисловие

I. Правило и жизнь

  • 1. Рождение правила

  • 2. Правило и закон

  • 3. Бегство от мира и учреждение

  • Порог

II. Литургия и правило

  • 1. Regula vitae

  • 2. Устность и письмо

  • 3. Правило как литургический текст

  • Порог

III. Форма жизни

  • 1. Открытие жизни

  • 2. Отречение от права

  • 3. Высочайшая бедность и пользование

  • Порог

Библиография

Указатель имен

Added 23.03.2026
