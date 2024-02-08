Агассо Доменико – Мать Текла – Жизнь за Евангелие
Спустя почти столетие со дня рождения Наставницы Терезы Мерло и спустя более семидесяти лет с того дня, когда она, приняв обеты, стала Наставницей Теклой и Главной Настоятельницей Благочестивого Общества Дочерей апостола Павла, Доменико Агассо предлагает нашему вниманию увлекательную биографию этой действительно великой женщины.
Все выдающиеся качества сестры Теклы, вероятно, выражены в первой главе, определяющей ее как женщину, исполненную смирения, но жаждущую великих свершений. Огромная сила характера, которой она была лделена, ни в коей мере не мешала ей следовать не своей, а Божьей воле — на благо Церкви. Она была также открыта всему новому, смело принималась за осуществление творческих замыслов в служении Евангелию.
Святые, мужчины и женщины, всегда ведомы в своей жизни Провидением, и тот факт, что пути дона Джакомо Альберионе и Терезы Мерло однажды пересеклись в Альбе, свидетельствует о провиденциальности этого события в истории апостольского служения делом книгоиздания.
В кратком введении едва ли следует перечислять события, о которых рассказывается в книге, но, по-видимому, важно дать некую оценку как самой книге, так и тому, о чем в ней рассказывается.
Сестра Текла действительно была великой женщиной, и история ее жизни заслуживает того, чтобы ее знал широкий читатель.
С того самого дня вплоть до 5 февраля 1964 года, когда Господь призвал ее к Себе, сестра Текла более самой себе не принадлежала. Ее жизнью стала жизнь Конгрегации, которую она призвана была вести путями Духа и современного апостольского служения.
Доменико Агассо – Мать Текла – Жизнь за Евангелие
Москва: Община Дочери Св. Павла, 1994. – 224 с.
Доменико Агассо – Мать Текла – Содержание
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ...
КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Глава первая. У ИСТОКОВ ВЕЛИКИХ СОБЫТИЙ
- Женщина, исполненная смирения
- Человек, мыслящий масштабно
- Женщины на новом поприще
- Тереза учит шитью и катехизису
- Воспитание ответственности и самостоятельности
- В Сузе
Глава вторая. НОВОЕ ИМЯ
- Раскрытие личности
- Возводится «город апостола Павла»
- Складывается монашеская конгрегация
- Выборы Наставницы Теклы
- Состояние души Наставницы Теклы
- Новая страница истории, которую предстоит написать Текле
- Договор с Господом
- Спокойствие даже в тяжелые времена
Глава третья. ОБЩИНА, ПОСВЯТИВШАЯ СЕБЯ ЕВАНГЕЛИЮ
- Наставница женщин в апостольском служении
- По воле паны Ратти
- В Римс с материнскими чувствами ;
- Наставница Текла - модельер
- Епархиальное одобрение
- Библия — послание Божие, которое нужно донести до других
- Характерная простота ...
- Между энтузиазмом и недоверием
- Сеять в Америке Слово Божие
- «Скажите мне, что вы любите друг друга»
Глава четвертая. СЛОВНО БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО
- Смирение — основа всего
- Рождается журнал «Фамилья кристиапа»
- «Наконец-то у пас будет свой дом»
- Печатное оборудование? Только самое лучшее
- Образование продолжается
- Посещение заокеанских общин
- «Реке» пляшет на волнах Атлантики
- Ученье ради более трудных задач
- Центр Конгрегации перемещается в Рим
- Требует забот новый росток: пасторсллы
- Долгий путь па Восток
- Из сокровищницы ее сердца
- Собственные издания
Глава пятая. КАЖДАЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ
- В разгар мировой войны
- Храм Царицы Апостолов
- Текла даст приют бенедиктинкам
- Перелет из одной Америки в другую
- Пора зрелости
- Молитва за Пальмиро Тольятти
- Развитие через совершенствование
- Опа принимает к себе в сердце обитателей Востока
- Что помогли ей понять путешествия
Глава шестая. В ПОЛНОМ САМОЗАБВЕНИИ
Потаенная Текла
- Добрая и щедрая мать
- Апостольское служение с помощью кинематографа: испытание мужества
- Не мешкая приходить на помощь любому
- «Обители как производство святых»
- Поражение тоже важно
- Смирение — строй и лад жизни
- В самом центре «путча»
- «Никто нс должен отходить в сторону»
Глава седьмая. ВРЕМЯ ЖАТВЫ
- Снова в самолете ;
- «Преклоним голову на алтаре»
- «Пойдите одни...»
- Притягательность Африки
- «Христиане без священников» в Корее
- За кулисами Собора
- Добиться единства у себя дома
- В дневнике души
- Написав 8 000 писем
- В клинику приезжает новый Папа
- Пение молитвы в час заката
ЭПИЛОГ
- «Жаль, что я не могу обнять каждую»
- Сопричастность таинству Пасхи
- Во веем всегда воля Божия
- По проложенному сю пути через весь мир
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАНЫЕ О ЖИЗНИ НАСТАВНИЦЫ ТЕКЛЫ МЕРЛО
ПЕРВОИСТОЧНИКИ БИБЛИОГРАФИЯ
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