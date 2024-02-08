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Агассо Доменико – Мать Текла – Жизнь за Евангелие

Доменико Агассо – Мать Текла – Жизнь за Евангелие
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs
Спустя почти столетие со дня рождения Наставницы Терезы Мерло и спустя более семидесяти лет с того дня, когда она, приняв обеты, стала Наставницей Теклой и Главной Настоятельницей Благочестивого Общества Дочерей апостола Павла, Доменико Агассо предлагает нашему вниманию увлекательную биографию этой действительно великой женщины.
Все выдающиеся качества сестры Теклы, вероятно, выражены в первой главе, определяющей ее как женщину, исполненную смирения, но жаждущую великих свершений. Огромная сила характера, которой она была лделена, ни в коей мере не мешала ей следовать не своей, а Божьей воле — на благо Церкви. Она была также открыта всему новому, смело принималась за осуществление творческих замыслов в служении Евангелию.
Святые, мужчины и женщины, всегда ведомы в своей жизни Провидением, и тот факт, что пути дона Джакомо Альберионе и Терезы Мерло однажды пересеклись в Альбе, свидетельствует о провиденциальности этого события в истории апостольского служения делом книгоиздания.
В кратком введении едва ли следует перечислять события, о которых рассказывается в книге, но, по-видимому, важно дать некую оценку как самой книге, так и тому, о чем в ней рассказывается.
Сестра Текла действительно была великой женщиной, и история ее жизни заслуживает того, чтобы ее знал широкий читатель.
С того самого дня вплоть до 5 февраля 1964 года, когда Господь призвал ее к Себе, сестра Текла более самой себе не принадлежала. Ее жизнью стала жизнь Конгрегации, которую она призвана была вести путями Духа и современного апостольского служения.

Доменико Агассо – Мать Текла – Жизнь за Евангелие

Москва: Община Дочери Св. Павла, 1994. – 224 с.

Доменико Агассо – Мать Текла – Содержание

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ...
КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Глава первая. У ИСТОКОВ ВЕЛИКИХ СОБЫТИЙ
  • Женщина, исполненная смирения
  • Человек, мыслящий масштабно
  • Женщины на новом поприще
  • Тереза учит шитью и катехизису
  • Воспитание ответственности и самостоятельности
  • В Сузе
Глава вторая. НОВОЕ ИМЯ
  • Раскрытие личности
  • Возводится «город апостола Павла»
  • Складывается монашеская конгрегация
  • Выборы Наставницы Теклы
  • Состояние души Наставницы Теклы
  • Новая страница истории, которую предстоит написать Текле
  • Договор с Господом
  • Спокойствие даже в тяжелые времена
Глава третья. ОБЩИНА, ПОСВЯТИВШАЯ СЕБЯ ЕВАНГЕЛИЮ
  • Наставница женщин в апостольском служении
  • По воле паны Ратти
  • В Римс с материнскими чувствами ;
  • Наставница Текла - модельер
  • Епархиальное одобрение
  • Библия — послание Божие, которое нужно донести до других
  • Характерная простота ...
  • Между энтузиазмом и недоверием
  • Сеять в Америке Слово Божие
  • «Скажите мне, что вы любите друг друга»
Глава четвертая. СЛОВНО БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО
  • Смирение — основа всего
  • Рождается журнал «Фамилья кристиапа»
  • «Наконец-то у пас будет свой дом»
  • Печатное оборудование? Только самое лучшее
  • Образование продолжается
  • Посещение заокеанских общин
  • «Реке» пляшет на волнах Атлантики
  • Ученье ради более трудных задач
  • Центр Конгрегации перемещается в Рим
  • Требует забот новый росток: пасторсллы
  • Долгий путь па Восток
  • Из сокровищницы ее сердца
  • Собственные издания
Глава пятая. КАЖДАЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ
  • В разгар мировой войны
  • Храм Царицы Апостолов
  • Текла даст приют бенедиктинкам
  • Перелет из одной Америки в другую
  • Пора зрелости
  • Молитва за Пальмиро Тольятти
  • Развитие через совершенствование
  • Опа принимает к себе в сердце обитателей Востока
  • Что помогли ей понять путешествия
Глава шестая. В ПОЛНОМ САМОЗАБВЕНИИ
Потаенная Текла
  • Добрая и щедрая мать
  • Апостольское служение с помощью кинематографа: испытание мужества
  • Не мешкая приходить на помощь любому
  • «Обители как производство святых»
  • Поражение тоже важно
  • Смирение — строй и лад жизни
  • В самом центре «путча»
  • «Никто нс должен отходить в сторону»
Глава седьмая. ВРЕМЯ ЖАТВЫ
  • Снова в самолете ;
  • «Преклоним голову на алтаре»
  • «Пойдите одни...»
  • Притягательность Африки
  • «Христиане без священников» в Корее
  • За кулисами Собора
  • Добиться единства у себя дома
  • В дневнике души
  • Написав 8 000 писем
  • В клинику приезжает новый Папа
  • Пение молитвы в час заката
ЭПИЛОГ
  • «Жаль, что я не могу обнять каждую»
  • Сопричастность таинству Пасхи
  • Во веем всегда воля Божия
  • По проложенному сю пути через весь мир
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАНЫЕ О ЖИЗНИ НАСТАВНИЦЫ ТЕКЛЫ МЕРЛО
ПЕРВОИСТОЧНИКИ БИБЛИОГРАФИЯ
Views 237
Rating 5.0 / 5
Added 08.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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