Агассо Доменико – Мать Текла – Жизнь за Евангелие

Спустя почти столетие со дня рождения Наставницы Терезы Мерло и спустя более семидесяти лет с того дня, когда она, приняв обеты, стала Наставницей Теклой и Главной Настоятельницей Благочестивого Общества Дочерей апостола Павла, Доменико Агассо предлагает нашему вниманию увлекательную биографию этой действительно великой женщины.

Все выдающиеся качества сестры Теклы, вероятно, выражены в первой главе, определяющей ее как женщину, исполненную смирения, но жаждущую великих свершений. Огромная сила характера, которой она была лделена, ни в коей мере не мешала ей следовать не своей, а Божьей воле — на благо Церкви. Она была также открыта всему новому, смело принималась за осуществление творческих замыслов в служении Евангелию.

Святые, мужчины и женщины, всегда ведомы в своей жизни Провидением, и тот факт, что пути дона Джакомо Альберионе и Терезы Мерло однажды пересеклись в Альбе, свидетельствует о провиденциальности этого события в истории апостольского служения делом книгоиздания.

В кратком введении едва ли следует перечислять события, о которых рассказывается в книге, но, по-видимому, важно дать некую оценку как самой книге, так и тому, о чем в ней рассказывается.

Сестра Текла действительно была великой женщиной, и история ее жизни заслуживает того, чтобы ее знал широкий читатель.

С того самого дня вплоть до 5 февраля 1964 года, когда Господь призвал ее к Себе, сестра Текла более самой себе не принадлежала. Ее жизнью стала жизнь Конгрегации, которую она призвана была вести путями Духа и современного апостольского служения.

Доменико Агассо – Мать Текла – Жизнь за Евангелие

Москва: Община Дочери Св. Павла, 1994. – 224 с.

Доменико Агассо – Мать Текла – Содержание

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ...

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Глава первая. У ИСТОКОВ ВЕЛИКИХ СОБЫТИЙ

Женщина, исполненная смирения

Человек, мыслящий масштабно

Женщины на новом поприще

Тереза учит шитью и катехизису

Воспитание ответственности и самостоятельности

В Сузе

Глава вторая. НОВОЕ ИМЯ

Раскрытие личности

Возводится «город апостола Павла»

Складывается монашеская конгрегация

Выборы Наставницы Теклы

Состояние души Наставницы Теклы

Новая страница истории, которую предстоит написать Текле

Договор с Господом

Спокойствие даже в тяжелые времена

Глава третья. ОБЩИНА, ПОСВЯТИВШАЯ СЕБЯ ЕВАНГЕЛИЮ

Наставница женщин в апостольском служении

По воле паны Ратти

В Римс с материнскими чувствами ;

Наставница Текла - модельер

Епархиальное одобрение

Библия — послание Божие, которое нужно донести до других

Характерная простота ...

Между энтузиазмом и недоверием

Сеять в Америке Слово Божие

«Скажите мне, что вы любите друг друга»

Глава четвертая. СЛОВНО БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО

Смирение — основа всего

Рождается журнал «Фамилья кристиапа»

«Наконец-то у пас будет свой дом»

Печатное оборудование? Только самое лучшее

Образование продолжается

Посещение заокеанских общин

«Реке» пляшет на волнах Атлантики

Ученье ради более трудных задач

Центр Конгрегации перемещается в Рим

Требует забот новый росток: пасторсллы

Долгий путь па Восток

Из сокровищницы ее сердца

Собственные издания

Глава пятая. КАЖДАЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ

В разгар мировой войны

Храм Царицы Апостолов

Текла даст приют бенедиктинкам

Перелет из одной Америки в другую

Пора зрелости

Молитва за Пальмиро Тольятти

Развитие через совершенствование

Опа принимает к себе в сердце обитателей Востока

Что помогли ей понять путешествия

Глава шестая. В ПОЛНОМ САМОЗАБВЕНИИ

Потаенная Текла

Добрая и щедрая мать

Апостольское служение с помощью кинематографа: испытание мужества

Не мешкая приходить на помощь любому

«Обители как производство святых»

Поражение тоже важно

Смирение — строй и лад жизни

В самом центре «путча»

«Никто нс должен отходить в сторону»

Глава седьмая. ВРЕМЯ ЖАТВЫ

Снова в самолете ;

«Преклоним голову на алтаре»

«Пойдите одни...»

Притягательность Африки

«Христиане без священников» в Корее

За кулисами Собора

Добиться единства у себя дома

В дневнике души

Написав 8 000 писем

В клинику приезжает новый Папа

Пение молитвы в час заката

ЭПИЛОГ

«Жаль, что я не могу обнять каждую»

Сопричастность таинству Пасхи

Во веем всегда воля Божия

По проложенному сю пути через весь мир

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАНЫЕ О ЖИЗНИ НАСТАВНИЦЫ ТЕКЛЫ МЕРЛО

ПЕРВОИСТОЧНИКИ БИБЛИОГРАФИЯ