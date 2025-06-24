ХАСИДСКОЕ УЧЕНИЕ - СОКРОВИЩНИЦА ДУШИ

Среди заповедей Торы есть одна, являющаяся основой для всех остальных, - это заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». Так учат наши мудрецы, так говорит наша традиция. Но вот что интересно! О других заповедях, таких как заповедь субботы, заповедь кашрута, о заповедях, связанных с молитвой, и так далее, существует богатейшая библиотека изданий, в том числе и на русском языке. А об этом главном повелении - любви к ближнему - литературы совсем не так много!

И я очень рад, что сейчас, наконец, в русском переводе появилась эта работа - свод цитат и разъяснений наших мудрецов и духовных авторитетов о смысле заповеди любви к ближнему и о том, как надо соблюдать ее на практике. Уверен, что книга поможет русскоязычным евреям исполнять заповедь правильно, в полной мере и с радостью. Ведь самая большая радость для человека - это жить в мире и любви с теми, кто ему близок, с теми, кто его окружает!

Агават Исраэль - Книга о любви к ближнему

СБОРНИК ХАСИДСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ И РАЗМЫШЛЕНИЙ О ЗАПОВЕДИ «ЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ»

Перевод с иврита Хаима Фильцера

Под общей редакцией

раввина Михаэля Корица

Пер. с иврита.— Μ.: Издательская программа «Геула».— 176 с.

ISBN:978-5-4465-2289-7 (״Геула)

МОСКВА

5779 · 2019

KüNTRES ÄHAVAS Y1SRAEL — THE MITZVAH OF ÄHAVAS Y1SRAEL IN CHASSIDIC THOUGHT—

Published 2019 by:

Geula Publishing Program & F.R.E.E. Publishing House a division of Friends of Refugees of Eastern Europe National Headquarters

Агават Исраэль - Книга о любви к ближнему - Содержание

Об этой книге. Раввин Бврл Лазар

Предисловие

Введение

Законы любви к ближнему

Баал-Шем-Тов

Алтер Ребе

Адмор Цемах Цедек

«Сефер га-арахим - Хабад»