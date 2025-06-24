Агават Исраэль - Книга о любви к ближнему
ХАСИДСКОЕ УЧЕНИЕ - СОКРОВИЩНИЦА ДУШИ
Среди заповедей Торы есть одна, являющаяся основой для всех остальных, - это заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». Так учат наши мудрецы, так говорит наша традиция. Но вот что интересно! О других заповедях, таких как заповедь субботы, заповедь кашрута, о заповедях, связанных с молитвой, и так далее, существует богатейшая библиотека изданий, в том числе и на русском языке. А об этом главном повелении - любви к ближнему - литературы совсем не так много!
И я очень рад, что сейчас, наконец, в русском переводе появилась эта работа - свод цитат и разъяснений наших мудрецов и духовных авторитетов о смысле заповеди любви к ближнему и о том, как надо соблюдать ее на практике. Уверен, что книга поможет русскоязычным евреям исполнять заповедь правильно, в полной мере и с радостью. Ведь самая большая радость для человека - это жить в мире и любви с теми, кто ему близок, с теми, кто его окружает!
Агават Исраэль - Книга о любви к ближнему
СБОРНИК ХАСИДСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ И РАЗМЫШЛЕНИЙ О ЗАПОВЕДИ «ЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ»
Перевод с иврита Хаима Фильцера
Под общей редакцией
раввина Михаэля Корица
Пер. с иврита.— Μ.: Издательская программа «Геула».— 176 с.
ISBN:978-5-4465-2289-7 (״Геула)
МОСКВА
5779 · 2019
KüNTRES ÄHAVAS Y1SRAEL — THE MITZVAH OF ÄHAVAS Y1SRAEL IN CHASSIDIC THOUGHT—
Published 2019 by:
Geula Publishing Program & F.R.E.E. Publishing House a division of Friends of Refugees of Eastern Europe National Headquarters
Агават Исраэль - Книга о любви к ближнему - Содержание
- Об этой книге. Раввин Бврл Лазар
- Предисловие
- Введение
- Законы любви к ближнему
Баал-Шем-Тов
Алтер Ребе
Адмор Цемах Цедек
«Сефер га-арахим - Хабад»
- Приложения
- Двенадцать изречений из Торы для еврейских детей
- Десять кампаний Ребе
- Родословная Адморов Хабада
- Основные ступени Ґишталшелута
- Глоссарий
- Список литературы
- Персоналии
- Условные сокращения
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