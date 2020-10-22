В книге, которую читатель держит в руках, собраны уникальные материалы по истории православных приходов и монастырей на Дону. Географические рамки исследования — Хоперский и Усть-Медведицкий округа, историческая территория которых стала основным ядром современной Урюпинской епархии. Описываемый период — годы Гражданской войны и начало становления советской власти — время трудное, время тяжкое, время горькое. В XX столетии Русская Православная Церковь пережила страшные потрясения. Многие были уничтожены за исповедание веры, претерпевали тюрьмы, ссылки, издевательства, расстрелы. Но это общая картина, а частности скрыты в архивных документах. И мы, увы, мало знаем о жизни наших отцов и дедов. А жизнь их удивительна. Как можно было выстоять, не отступить от главного пути?

В свое время Марк Туллий Цицерон сказал, что история есть наставник всех живущих и одна из ее первых задач — не лгать, а вторая — не умалчивать об истине. Урюпинская епархия существует всего шесть лет. Казалось бы, что она еще не обрела своей истории. Однако территория, на которой она сейчас расположена, богата историческими значимыми событиями, и не знать об этих событиях будет непростительно. Лишая памяти себя, мы лишаем себя будущего. Восстановить эту память и взялся священник Евгений Агеев — секретарь епархиальной комиссии по канонизации святых.

В своем исследовании отец Евгений объединил то, что нам было неизвестно о событиях на территории Урюпинской епархии, происходивших в трагические, переломные годы. Буквально из маленьких фрагментов различных документов он скрупулезно воссоздает историческую картину жизни отдельных приходов и монастырских общин Донского края.