Агеев - Православная Церковь на Среднем Дону (1917-1930)
В книге, которую читатель держит в руках, собраны уникальные материалы по истории православных приходов и монастырей на Дону. Географические рамки исследования — Хоперский и Усть-Медведицкий округа, историческая территория которых стала основным ядром современной Урюпинской епархии. Описываемый период — годы Гражданской войны и начало становления советской власти — время трудное, время тяжкое, время горькое. В XX столетии Русская Православная Церковь пережила страшные потрясения. Многие были уничтожены за исповедание веры, претерпевали тюрьмы, ссылки, издевательства, расстрелы. Но это общая картина, а частности скрыты в архивных документах. И мы, увы, мало знаем о жизни наших отцов и дедов. А жизнь их удивительна. Как можно было выстоять, не отступить от главного пути?
В свое время Марк Туллий Цицерон сказал, что история есть наставник всех живущих и одна из ее первых задач — не лгать, а вторая — не умалчивать об истине. Урюпинская епархия существует всего шесть лет. Казалось бы, что она еще не обрела своей истории. Однако территория, на которой она сейчас расположена, богата историческими значимыми событиями, и не знать об этих событиях будет непростительно. Лишая памяти себя, мы лишаем себя будущего. Восстановить эту память и взялся священник Евгений Агеев — секретарь епархиальной комиссии по канонизации святых.
В своем исследовании отец Евгений объединил то, что нам было неизвестно о событиях на территории Урюпинской епархии, происходивших в трагические, переломные годы. Буквально из маленьких фрагментов различных документов он скрупулезно воссоздает историческую картину жизни отдельных приходов и монастырских общин Донского края.
Агеев Евгений Анатольевич - Православная Церковь на Среднем Дону в соборный и послесоборный периоды (1917-1930)
М.: Издательство «Спасское дело», 2019. — 256 с., илл.
ISBN 978-5-6041171-2-5
Агеев Евгений Анатольевич - Православная Церковь на Среднем Дону в соборный и послесоборный периоды (1917-1930) - Содержание
- Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. Приветственное слово
- А. И. Мраморнов. К читателю.
- Неизвестные страницы церковно-общественной истории 1920-х гг. в книге священника Евгения Агеева
- От автора
- Введение
- Историографический обзор
- Обзор источников
Из истории Православия на Среднем Дону в XVII — начале XX вв
Глава 1. Церковная жизнь на территории Усть-Медведицкого и Хоперского округов Области Войска Донского в годы революции и Гражданской войны (1918 — 1920 гг.)
- 1.1. Хоперский и Усть-Медведицкий округа как церковно-административные единицы Донской епархии
- 1.2. Церковь в изучаемых округах во время революции и Гражданской войны
- 1.3. Деятельность Филоновского благочиннического совета (1917-1920 гг.)
- 1.4. Гонения на духовенство по материалам Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России
Глава 2. Церковная жизнь в донских округах после окончания Гражданской войны
- 2.1. Изменения административно-территориального деления после Гражданской войны
- 2.2 . Кампания по изъятию церковных ценностей 1922 г
- 2.3. «Обновленческий» раскол в Усть-Мед вед ицком и Хоперском округах
- 2.4. Приходская жизнь в 1920-1930 гг. (на примере Покровской церкви станицы Урюнинской и Пантелеимоновской церкви хутора Летовского)
- 2.5. Последние годы существования и закрытие Усть-Медведицкого Преображенского монастыря
Заключение
Приложения:
- 1. Книга записей решений Филоновского благочиннического совета (1917-1920 годы)
- 2. Фрагмент из Приходской летописи Пантелеимоновской церкви хутора Летовский (1918-1929 годы)
- 3. Воззвание царицынских обновленцев 1922 г
Агеев Евгений Анатольевич - Православная Церковь на Среднем Дону в соборный и послесоборный периоды (1917-1930) - Введение
Одним из первых упоминаний в советской литературе гонений на Церковь на Дону стала книга Б. П. Кандидова «Церковь и гражданская война на юге»1. В ней приводятся некоторые редкие документы, в частности, письмо донского архиепископа Митрофана (Симашкевича) Вселенскому Патриарху, в котором рассказывается о гонениях против Церкви на Дону. Естественно (учитывая время выхода книги), все факты в книге были подобраны так, чтобы обвинить Церковь в «контрреволюции» и угнетении народа.
Публикации в изданиях русской эмиграции опирались преимущественно на материалы, относящиеся к периоду Гражданской войны, в том числе на материалы Особой комиссии по расследованию действий большевиков при Верховном главнокомандующем вооруженными силами на Юге России, вывезенные на Запад и хранившиеся в Русском историческом архиве в Праге. Историк и свидетель этих событий С. П. Мельгунов отмечал, что материалы Особой комиссии явлются источником первостепенного значения «для характеристики большевизма в период 1918-1919 гг. и единственного для описания террора на Юге».
Первой публикацией документальных свидетельств о гонениях на Русскую Церковь стала книга С. П. Мельгунова «Красный террор в России. 1918-1922», изданная в 1924 г. в Берлине. Вскоре, в 1925 г., в Париже Русским национальным студенческим объединением была опубликована «Черная книга» , в которой собраны подлинные свидетельства для характеристики преследования Церкви и религии в советской России. Этот сборник документов, подготовленный А. А. Валентиновым, во многом основан на публикациях в советской печати. В книге сделана попытка подробного описания антирелигиозного террора в годы Гражданской войны, судебных процессов над церковными иерархами, методов атеистического воздействия на народ. Составителем собраны устные и документальные свидетельства, обобщены материалы советской прессы, которая в первые годы советской власти была довольно откровенной в описании революционных «подвигов».
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