Агеносов - История русской литературы Серебряного века
Словосочетание, вынесенное в заголовок предлагаемой книги, стало настолько общераспространенным, что мало кто задумывается над его теоретическим осмыслением. Большинством читателей оно воспринимается как метафора, обозначающая хороших (любимых) писателей начала XX века. В зависимости от личного вкуса здесь могут оказаться А. Блок и В. Маяковский, Д. Мережковский и И. Бунин, Н. Гумилев и С. Есенин, А. Ахматова и А. Крученых, Ф. Сологуб и А. Куприн. «Школьное литературоведение» для полноты картины добавляет в названный список М. Горького и целый ряд писателей-реалистов «знаньевцев» (авторов, группировавшихся вокруг горьковского издательства «Знание»).
Впервые определение «Серебряный век» применительно к русскому духовному Ренессансу XX столетия было дано поэтом и критиком Николаем Оцупом (1894—1958) в журнале «Числа» (1933, № 7/8) в статье под одноименным названием. В дальнейшем употреблялось критиком В. Вейдле (статья «Три России» — Современные записки, 1937, № 65), философом Н. Бердяевым в книге «Самопознанание» (1949), А. Ахматовой в «Поэме без героя».
При таком понимании Серебряный век становится синонимом давно существующего и гораздо более научного понятия «литература конца XIX — начала XX века». И вовсе незачем «огород городить» и вводить понятие «Серебряного века», на наш взгляд, обозначающее явление, с одной стороны, безусловно входящее в литературный процесс рубежа веков; с другой — значительно более узкое, чем весь литературный процесс указанного периода. Прежде чем говорить об отличительных особенностях того, что мы имеем в виду под «литературой Серебряного века», попытаемся очертить особенности, присущие всему художественному творчеству между 1890-ми и 1900-ми годами.
Владимир Агеносов - История русской литературы Серебряного века
- Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 294 с.
ISBN: 978-5-534-06806-1
Владимир Агеносов - История русской литературы Серебряного века - Содержание
Введение (В. В. Агеносов)
Символизм
- Русский символизм (А. В. Леденев)Дмитрий Мережковский (А. В. Леденев)
- Константин Бальмонт (В. Е. Красовский)
- Валерий Брюсов (А. Ю. Леонтьева)
- Зинаида Гиппиус (С. В. Ломтев)
- Федор Сологуб (В. В. Агеносов)
- Александр Блок (С. В. Ломтев)
- Андрей Белый (С. В. Ломтев)
- Предакмеизм. Акмеизм.
- Михаил Кузмин (А. В. Леденев)
- Акмеизм (А. В. Леденев)
- Николай Гумилев (С. Л. Слободнюк)
- Анна Ахматова (М. Г. Ваняшова, А. Ю. Леонтьева)
- Осип Мандельштам (А. Ю. Леонтьева)
Вне литературных групп.
- Максимилиан Волошин (С. М. Пинаев)
- Марина Цветаева (И. М. Каширина)
- Крестьянские поэты Серебряного века
- Крестьянские писатели (Т. К. Савченко)
- Николай Клюев (Т. К. Савченко)
- Сергей Есении (Т. К. Савченко)
- Футуристы Серебряного века
- Игорь Северянин (С. М. Пинаев)
- Велимир Хлебников (С. М. Пинаев)
- Заключение (В. В. Агеносов)
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