Словосочетание, вынесенное в заголовок предлагаемой книги, стало настолько общераспространенным, что мало кто задумывается над его теоретическим осмыслением. Большинством читателей оно воспринимается как метафора, обозначающая хороших (любимых) писателей начала XX века. В зависимости от личного вкуса здесь могут оказаться А. Блок и В. Маяковский, Д. Мережковский и И. Бунин, Н. Гумилев и С. Есенин, А. Ахматова и А. Крученых, Ф. Сологуб и А. Куприн. «Школьное литературоведение» для полноты картины добавляет в названный список М. Горького и целый ряд писателей-реалистов «знаньевцев» (авторов, группировавшихся вокруг горьковского издательства «Знание»).

Впервые определение «Серебряный век» применительно к русскому духовному Ренессансу XX столетия было дано поэтом и критиком Николаем Оцупом (1894—1958) в журнале «Числа» (1933, № 7/8) в статье под одноименным названием. В дальнейшем употреблялось критиком В. Вейдле (статья «Три России» — Современные записки, 1937, № 65), философом Н. Бердяевым в книге «Самопознанание» (1949), А. Ахматовой в «Поэме без героя».

При таком понимании Серебряный век становится синонимом давно существующего и гораздо более научного понятия «литература конца XIX — начала XX века». И вовсе незачем «огород городить» и вводить понятие «Серебряного века», на наш взгляд, обозначающее явление, с одной стороны, безусловно входящее в литературный процесс рубежа веков; с другой — значительно более узкое, чем весь литературный процесс указанного периода. Прежде чем говорить об отличительных особенностях того, что мы имеем в виду под «литературой Серебряного века», попытаемся очертить особенности, присущие всему художественному творчеству между 1890-ми и 1900-ми годами.

Владимир Агеносов - История русской литературы Серебряного века

- Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 294 с.

ISBN: 978-5-534-06806-1

Владимир Агеносов - История русской литературы Серебряного века - Содержание

Введение (В. В. Агеносов)

Символизм

Русский символизм (А. В. Леденев)Дмитрий Мережковский (А. В. Леденев)

Константин Бальмонт (В. Е. Красовский)

Валерий Брюсов (А. Ю. Леонтьева)

Зинаида Гиппиус (С. В. Ломтев)

Федор Сологуб (В. В. Агеносов)

Александр Блок (С. В. Ломтев)

Андрей Белый (С. В. Ломтев)

Предакмеизм. Акмеизм.

Михаил Кузмин (А. В. Леденев)

Акмеизм (А. В. Леденев)

Николай Гумилев (С. Л. Слободнюк)

Анна Ахматова (М. Г. Ваняшова, А. Ю. Леонтьева)

Осип Мандельштам (А. Ю. Леонтьева)

Вне литературных групп.