«Речь против епископов» — один из самых дерзких и интеллектуально насыщенных памятников ранней скандинавской литературы. Созданный в конце 1190-х годов в окружении короля Сверрира Сигурдссона, этот текст стал мощнейшим орудием в идеологической войне против церковной иерархии. Издание С. Ю. Агишева впервые предлагает современному читателю полный академический разбор этого сочинения, возникшего в пламени гражданских войн в Норвегии (1130–1240) — периода, определившего контуры норвежской государственности.

Автор «Речи» выдвигает страшные обвинения: он утверждает, что норвежские епископы уничтожили истинную веру, впали в ересь и посягнули на исконные права народа и монарха. Уникальность памятника заключается в его лингвистической сложности: написанный на древненорвежском языке, он искусно опирается на латинские цитаты из «Декрета Грациана», превращая каноническое право в аргумент против самих клириков. В тексте поднимаются острейшие вопросы эпохи: симония (продажа должностей), моральный облик священства, вывоз церковной десятины за рубеж и право конунга распоряжаться землями храмов.

Настоящее издание включает в себя дипломатическую транскрипцию оригинала по рукописи AM 114 a 4to, выверенный перевод и подробнейшие комментарии. Книга не только раскрывает детали конфликта между «королем-священником» и церковью, но и проливает свет на трансформацию статуса свободных бондов, чьи права оказались зажаты между жерновами светской и духовной власти. Это фундаментальный труд для медиевистов и всех, кто интересуется историей борьбы за власть в Средние века.

С. Ю. Агишев — Речь против епископов

Средневековая Норвегия между королевской властью и Церковью: трудный диалог. М.: Изд-во МЦНМО, 2025. — 272 с., ил. ISBN 978-5-4439-1935-5

Агишев - Речь против епископов - Содержание