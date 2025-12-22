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Агриппа - Оккультная философия - Том 1

Генрих Корнелий Агриппа — Оккультная философия
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

Не сомневаюсь, что название нашей книги, «Об оккультной философии, или О магии», в силу своей необычности привлечет многих читателей. Многие по безрассудному своему невежеству разумеют слово «магия» в наихудшем смысле и тотчас провозгласят, будто я обучаю запретным искусствам, сею семена ереси и ввожу в соблазн блистательные умы.

На это я отвечу, что для человека ученого маг — не преступник и не суеверец, но мудрец, жрец и пророк. Магами были сивиллы, напророчившие пришествие Христа; маги же признали власть Христову и первыми пришли поклониться Ему. Философы признают слово «магия», и богословы восхваляют его. Такого сорта людям, что полны злобы, я советую не читать наших писаний вовсе: в этой книге — врата Ахерона, и слова ее — что камни.

Но те из вас, кто намерен читать благоразумно, как пчелы собирают мед, — приходите и читайте без опаски! В этих трех книгах будет показано, как маги стяжают свойства трех миров: природного, небесного и интеллектуального. Мы разберем сокровенные свойства вещей, влияние звезд, силу заклинаний и страстей души. Если встретите нечто, что не по нраву — пренебрегите этим, ибо я лишь пересказываю знания древних, подобно тому как врачи толкуют не только о лекарствах, но и о ядах.

Генрих Корнелий Агриппа — Оккультная философия в трех книгах. Том 1

Пер. с лат., предисл. и комм. Анны Блейз. — М.: Творческая группа «Телема», 2025. — 496 с. — (Серия: Магические гримуары).
ISBN 978-5-6051813-9-2

Генрих Корнелий Агриппа — Оккультная философия — Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ (Жизнь и труды, редакции, краткое содержание)
  • К читателю
  • Послания (Иоанну Тритемию, Герману фон Виду)
  • КНИГА ПЕРВАЯ: Природная Магия
    • Гл. 1–8. О четырех стихиях, их качествах и проявлениях в мирах.
    • Гл. 10–14. О сокровенных свойствах вещей и мировом духе (spiritus mundi).
    • Гл. 15–21. Об исследовании свойств через подобие, вражду и дружбу вещей.
    • Гл. 22–32. О влиянии планет (Сатурна, Юпитера, Марса и др.) и знаков зодиака.
    • Гл. 33–39. О печатях, клеймах и привлечении небесных даров.
    • Гл. 40–47. О магических узах, снадобьях, воскурениях и перстнях.
    • Гл. 48–51. О свойствах мест, света и магических обрядах.
    • Гл. 52–57. О физиогномии, хиромантии и прорицаниях по стихиям (геомантия и др.).
    • Гл. 58–60. Об оживлении мертвых, сновидениях и меланхолическом неистовстве.
    • Гл. 61–68. О строении человека, силе воображения и страстях души.
    • Гл. 69–74. О силе слов, имен, заклинаний и магических алфавитах.
  • ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Views 547
Rating 3.0 / 5
Added 22.12.2025
Author brat Vadim
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3.0/5 (2)

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