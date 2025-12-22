Агриппа - Оккультная философия - Том 1

Не сомневаюсь, что название нашей книги, «Об оккультной философии, или О магии», в силу своей необычности привлечет многих читателей. Многие по безрассудному своему невежеству разумеют слово «магия» в наихудшем смысле и тотчас провозгласят, будто я обучаю запретным искусствам, сею семена ереси и ввожу в соблазн блистательные умы.

На это я отвечу, что для человека ученого маг — не преступник и не суеверец, но мудрец, жрец и пророк. Магами были сивиллы, напророчившие пришествие Христа; маги же признали власть Христову и первыми пришли поклониться Ему. Философы признают слово «магия», и богословы восхваляют его. Такого сорта людям, что полны злобы, я советую не читать наших писаний вовсе: в этой книге — врата Ахерона, и слова ее — что камни.

Но те из вас, кто намерен читать благоразумно, как пчелы собирают мед, — приходите и читайте без опаски! В этих трех книгах будет показано, как маги стяжают свойства трех миров: природного, небесного и интеллектуального. Мы разберем сокровенные свойства вещей, влияние звезд, силу заклинаний и страстей души. Если встретите нечто, что не по нраву — пренебрегите этим, ибо я лишь пересказываю знания древних, подобно тому как врачи толкуют не только о лекарствах, но и о ядах.

Генрих Корнелий Агриппа — Оккультная философия в трех книгах. Том 1

Пер. с лат., предисл. и комм. Анны Блейз. — М.: Творческая группа «Телема», 2025. — 496 с. — (Серия: Магические гримуары).

ISBN 978-5-6051813-9-2

Генрих Корнелий Агриппа — Оккультная философия — Содержание