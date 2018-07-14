В безмерной благодарности, в любви и трепете мы склоняемся перед Создателем, Отцом нашим, Гакадош Барух Гу, который даровал нам еврейскую душу. Ради нее создано все вокруг, и благодаря ей, мы видим, слышим и осязаем мир, сотворенный Всевышним. Этот мир прекрасен и гармоничен, и не может быть лучшего, потому что он отвечает потребности души искать своего Создателя.

И нет другого места во вселенной, кроме как в Земле Израиля, где душа парит над холмами и долинами, над морями и горами, покрытыми растительностью, а в некоторых местах иногда и снегом. Земля Израиля - жемчужина Царя. Прекрасной душе соответствует чарующее место. А воздух Израиля умудряет ее. Избранная душа помещена во дворец Царя мира, и там она находит связь с Непостижимым Властелином.

Если бы мы знали, какой бесценный дар несем в себе, разве растратили бы жребий жизни на пустоту и глупости, променяли бы постижение вечности на ложные успехи? "Мне жало себя и моих утраченных лет", ־ вздыхает еврейская душа о невозвратной потере. Но время, дарованное ей прожить в Земле Израиля, равноценно оживлению. Здесь начинается новый отсчет лет. И новую книгу жизни можно озаглавить - "Избранная Б-гом душа прибыла в Землю Его обитания".

Выйдя чудом из советского изгнания, мы будто вышли из дома рабства. От выхода из Египта до сегодняшней Пасхальной ночи прошло более трех тысяч лет, а душа еврея все живет и обновляется. Разве не чудо? Кто создал ее, Тот и хранит из поколения в поколение. Он, благословенно Имя Его, наблюдает за ней и оберегает от ударов день и ночь до срока окончания всех скитаний. Постичь замысел Творца она не может, но главное ее желание - быть прилепленной к Нему.

Вот так, по зову души мы сделали шаг в мир, не знакомый нам. И живем этим событием, будто это произошло сегодня - выход из Египта двадцатого века. Железный занавес упал в Пасхальную ночь 1986 года. Взрыв атомного реактора в Чернобыле произошел в праздничную ночь второго дня Песаха, который знаменует собой галут. Этот взрыв разрушил запретные границы, не позволяющие еврейским семьям подняться в Израиль.

А для тех, кто годами ждал разрешения на выезд, это было настоящим спасением. Годы "отказа" вырастили у взрослых и детей самосознание, требующее самоотверженности по отношению к Торе и ее законам. Слово "отказник" определяло человека, который перестал думать о собственном устройстве внутри Советской страны. Более того, он жил совершенно самостоятельной жизнью, не участвуя в делах государства. К 86-му году преимущественно в Москве и Ленинграде насчитывалось несколько сот семей, живущих подобным образом.

При этом всех нас, ждущих разрешения на выезд, сопровождало чувство, будто мы находимся под куполом защиты в ожидании приказа Свыше покинуть место изгнания еврейской души. И вот он настал, этот незабываемый день. Восьмого апреля 1987 года наша семья была перенесена из холодной Москвы в цветущую Землю Израиля - в новый мир с другим летоисчислением, а именно в 5747 год, десятое нисана. Поразительно, что долгожданный переворот занял всего один день! В аэропорте решалось, где мы будем жить. Этот момент был очень серьезным, так как место поселения во многом определяло дальнейший путь.

В Иерусалим нас отправлять не хотели, пришлось его отвоевать. Иерусалим!.. Мечта многих поколений! Место будущего Бейт а-Микдаш. Сколько лет мы страстно хотели попасть туда! Разве можно было отступить? Безусловно, это препятствие было только проверкой, будем ли добиваться заветной цели. Но, слава Б-гу, утром следующего дня мы уже стояли у Стены Плача. Однако осознать реальность событий было трудно: еще вчера жили в том месте, где все дышит безысходностью, а сегодня стоим перед исполинскими камнями, которые возвещают о будущем. От них исходит тепло, и душа соединяется с ними.

Чувство трепета из-за близкой связи с Творцом неожиданно вызвало поток слез. Слезы выражали безграничную любовь к нашему Единственному Отцу, горечь отсутствия этой связи в прошлом, радость приобретения ее в настоящем и надежду на ее укрепление в будущем. Перед глазами предстала картина выхода еврейского народа из Египта: вчерашние рабы за пятьдесят дней достигли горы Синай и стали пророками в день дарования Торы. Уму непостижимо! Рабов от пророков отделяли всего пятьдесят дней. И мы, подобно им, подняты из бездны и поставлены в место, где пребывает Шхина.

Аиль и Гилель - Пасхальная Агада для Магида - Ты открой ему

Шват, Израиль, 5777 год - 666 с.

Аиль и Гилель - Пасхальная Агада для Магида - Ты открой ему - Содержание

От авторов

Из предисловия Яакова Гаона из Лисы

Начало

Тридцать дней до Пасхального седера

Краткое изложение законов:

Олокачивание

Четыре бокала

Кэара

Кадэш

Урхац

Карпас

Яхац

Магид

Рахца

Моци, Маца

Марор

Корэх

Шульхан орэх

Цафун (афикоман)

Барэх

Третий бокал

Галель

Нирца

Агада

Четыре бокала

Облокачивание

Омовение рук

Карпас

Раздели - Яхац

Магид

Отрывок из "Зогар" на главу "Бо"

Вот хлеб бедности

Чем отличается эта ночь от других ночей

Рабами были мы у фараона в Египте

Маасэ с раби Элиэзером

"Учителя наши, пришло время Крият Шма"

Сказал раби Элазар бен Азария

Однако мудрецы говорят

Благословен Га־Маком

К четырем сыновьям обращается Тора

Мудрый

Злодей

Простак

Незнающий, что спросить

Может быть рассказывать с начала месяца

Вначале отцы наши поклонялись чужим богам

Благословен Хранящий обет Свой Израилю

И вот она

Выйди и выучи

Яаков-авину спустился в Египет

И проживал там небольшим числом

И стал там народом великим

И объявили египтяне, что зло исходит нас

И мучили нас

И нагрузили нас тяжелой работой

И воззвали мы к Г-шему

И увидел Он мучения наши

И тяжелое утруждение наше

И увидел Б-г притеснения наши

И вывел нас Г-шем Могучей Рукой

”И прошел Я по земле египетской"

И вывел нас Г-шем Рукой Всесильной и Мышцей

И Страхом Великим

И знаками - это посох

Знаменями - это кровь

Рукой Всесильной - два удара

Вот эти десять ударов

Кровь

Лягушки

Вши

Дикие звери

Чума

Язвы

Град

Саранча

Тьма

Десятый удар

Раби Иегуда дал обозначения

Раби Йосей Гаглили говорит

Раби Элиэзер говорит

Раби Акива

Сколько ступеней подъема к добру

Насколько велика обязанность благодарить

Рабан Гамлиэль говорил

Песах

Маца

Марор

Поэтому обязаны благодарить

Восхваляйте

При исходе Израиля

Благословение: Освободивший Израиль

Второй бокал

Омовение рук

Моци, маца

Марор

Корех

Накрытый стол

Афикоман

Биркат а-Мазон

Третий бокал

Излей гнев Твой

Галель

Благословение песней по раву Иегуда

Великий Галель

Душа каждого живого

Браха на окончание Галеля

Нирца

Исчерпан порядок Песаха

Песни

Могущественный Он

Один, кому известен?

Хад гадья

Послесловие

Аиль и Гилель - Пасхальная Агада для Магида - Ты открой ему - И мучили нас

И мучили нас, как сказано в книге "Шмот": "И поставили над ним (еврейским народом) министров по взиманию налогов ради изнурения его, и обязали его строить города для хранения налогов - Питом и Раамсес." Зачем нам нужен этот пасук из "Шмот", описывающий, каким образом мучили евреев? Он пришел как доказательство того, что сказано раньше, или сообщает что-то новое? Как всегда Тора "пытается" научить нас чему-то. Сразу после призыва фараона к своему народу: "Давайте исхитримся против него..." - следует пасук о мучениях евреев при строительстве городов и взимании налогов. Какая связь? В этой цепочке действий скрыт план по прекращению чрезмерного деторождения у евреев. Попробуем понять хитрость злодейской тактики царя и министров.

Для установления налоговых законов необходимо было переписать все население, подсчитав число потомков Яакова, включая отдельно количество детей в каждой семье. Была произведена строгая регистрация беременных женщин во избежание обмана по передаче ребенка в немного детную семью. Главный советник фараона Билам знал, что браха имеет свойство проявляться только тогда, когда она не измерена и скрыта от чужих глаз. В связи с этим поголовная перепись должна была привести евреев к опасности оказаться под влиянием дурного глаза. Как злословие, так и дурной глаз причиняют непоправимый вред благословению. Приказом фараона были назначены ответственные за налогообложение, которые и производили весь подсчет.

Но о каком налоге идет речь? Опять-таки о том, который касается рождения детей. Ту семью, в которой количество детей было больше установленной нормы, облагали налогом - денежным или имущественным. Но когда средства заканчивались, приходилось расплачиваться главой семьи и его сыновьями. Таким образом, казна фараона, накопленная за время правления Иосефа, теперь обогащалась награбленным достоянием евреев. Параллельно с этим фараон стал обладателем многочисленной рабочей силы, возникшей как результат неуплаченных долгов. Евреи, уведенные в рабство, использовались для строительства целых городов, где хранились гигантские средства, отнятые у них. Они становились принадлежностью фараона, а он для них - единственным и незаменимым властелином.

План Билама преследовал еще одну бесчеловечную цель: ввести специальные санкции по ограничению количества рождаемых детей и тем устрашить евреев перед рождением очередного ребенка. Теперь каждый "лишний" ребенок мог привести семью к разорению, и тогда отца и взрослых сыновей ожидало рабство. Под конвоем их уводили в "мертвые" города, где они должны были воздвигать хранилища ради охраны своего же имущества, ставшего собственностью грабителей. Чтобы додуматься до этого, да еще и внедрить в жизнь путем государственных законов, действительно, требуется большая "изощренность" ума! Однако и этого оказалось недостаточно. Необходимо было выявить в каждом еврее максимальный физический потенциал для использования всех его сил до последнего остатка, чтобы ни один из них не смог бы вернуться на ночь к своей жене, а только мечтал бы о нескольких часах отдыха перед следующим рабочим днем.

Как было достичь этой цели? "И возложили на него начальников, ответственных за налоги". Кажется понятным, что возложили на еврейский народ. Но говорит Мидраш: "На фараона". Что возложили? Кирпичи. И кто это сделал? Жрецы, ответственные за налоги. Был устроен "спектакль" — показательный рабочий день, где стали взывать к совести евреев: "Оцените, насколько важно строительство городов для фараона, что даже он взял на себя участие в тяжелой работе". А если евреи все же отстранялись от работы, ссылаясь на свое знатное происхождение и родственную связь с царем Йосефом, то им отвечали: "Посмотрите на фараона, он же более изнежен, чем вы". И тогда евреи, не заметив ловушки и потеряв разум, бросали себя на изготовление кирпичей.

В порыве энтузиазма и с возгласами: "Во имя фараона!" ־ они постарались в этот день проявить максимум усилий. А по окончании дня жрецы скрупулезно подсчитали достигнутые результаты и определили их как необходимые нормативы для ежедневного выполнения. Тогда пасук "И возложили на него начальников, ответственных за налоги" можно понять: "И положили жрецы кирпичи на фараона, чтобы немного пострадал", - как написано в "Шмот": למען ענתו בסבלתם - "ради изнурения евреев". А о чем говорит продолжение пасука: ־ ויבן ערי מסכנות "И построил города мискенот"? Слово "мискенот" напоминает слово סכנה - опасность, а также ־ משכון машкон - залог или сокровище. И действительно, как сказано выше, эти города были предназначены для сбора больших сокровищ.

Их строительство сопровождалось ежедневной опасностью для евреев, так как египтяне замуровывали их в стены, чем приготовили себе смертельную опасность - в погоне за евреями вошли в море, где Г-шем утопил их. Названия городов тоже несут в себе смысл. Слово Питом объясняют, как פה תהום - пэ тгом - уста бездны, в которой пропало множество людей, проглоченых ею. Слово Раамсес - созвучно с מתרוםס - митросес - раздробление (костей). По логике вещей настолько продуманная система уничтожения мужского населения потомков Яакова за пять-семь лет должна была привести к стопроцентному успеху. А что произошло бы с еврейскими женщинами? Фараон и жрецы с нетерпением ожидали, что еврейки вот-вот станут предметом безудержного разврата египтян. Билам, упиваясь своими достижениями, уже праздновал победу. Наши мудрецы, указывая на то, что Билам - это Лаван, хотят сказать, что Билам был носителем духа Лавана.

Он так же стремился уничтожить сыновей Израиля до стирания памяти о них и обо всем, что связано с жизнью Аврагама, Ицхака и Яакова, как о недоразумении, которое не должно повториться. Но вот следующий пасук из книги "Шмот" (א,יב) сообщает нечто невероятное: וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרץ - "И по мере того, как мучили его, он умножался, разрушая границы, в которые его зажали". Вопреки действиям фараона Г-шем увеличивал численность евреев. Слово Мицраим несет в себе значение "цар" — теснины. У всех на глазах происходило чудо расширения того узкого пространства, которое было определено для еврейского народа. Казалось бы, фараон с министрами должны были склонить голову перед непобедимой силой и признать власть Творца. Но, как видно, нельзя этого ждать от злодеев. Когда осуществление преступного плана становится основной целью их жизни, по собственной воле они не откажутся от него. Разве только под страхом смерти. Но пока они не видят перед собой реальной угрозы, их агрессия возрастает.