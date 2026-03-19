Академическое осмогласие

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Sheet Music Church Singing, Cultural Studies Art

Учебное пособие «Академическое осмогласие. Петербургский обиход богослужебного пения» посвящено изучению системы осмогласия в традиции русского православного богослужебного пения. В книге рассматриваются особенности петербургского обиходного распева, который получил широкое распространение в практике церковных хоров.

Пособие включает нотные примеры, образцы богослужебных песнопений и методические рекомендации для изучения восьми гласов церковного пения. Материал помогает понять структуру и закономерности осмогласия, а также освоить практическое исполнение песнопений в богослужении.

Издание предназначено для студентов духовных учебных заведений, регентов, певчих церковных хоров и всех, кто изучает традицию православного богослужебного пения.

Академическое осмогласие. Петербургский обиход богослужебного пения : учебное пособие по церковному пению

Составитель свящ. Илья Макаров. - Санкт-Петербурская духовная академия. - СПб. : Изд-во СПбПДА, 2019. — 352 с. : нот.

ISBN 978-5-906627-55-1

Академическое осмогласие. Петербургский обиход богослужебного пения : учебное пособие по церковному пению - Содержание

  • Историческое, богословское и литургическое основание богослужебного пения

  • Основы музыкальной теории

  • Схема исполнения гласовых и неизменяемых песнопений на богослужении

  • Осмогласие (академический вариант для однородного состава). Комментарии

  • Глас 1 (на «Бог господь», на «Господи воззвах», прокимны воскресные на Литургии и Утрени, ирмос первой песни воскресного канона)

  • Глас 2 (...) - Глас 8 (...)

  • Догматики знаменного распева (одноголосие)

  • Основные песнопения православного обихода:

  • Заупокойные песнопения

  • Песнопения Пасхи

  • Молебные песнопения

  • Песнопения архиерейского богослужения

  • Запевы на 9 песне канона

  • Неизменяемые песнопения богослужений:

  • Всенощное бдение

  • Божественная Литургия

  • Богослужебные тексты:

  • Седмичные песнопения

  • Праздничные песнопения по гласам

  • Песнопения в честь святых

  • Двунадесятые праздники

Дополнение. Прокимны великие (диаконский вариант)

Список литературы

Added 19.03.2026
