Академическое осмогласие
Учебное пособие «Академическое осмогласие. Петербургский обиход богослужебного пения» посвящено изучению системы осмогласия в традиции русского православного богослужебного пения. В книге рассматриваются особенности петербургского обиходного распева, который получил широкое распространение в практике церковных хоров.
Пособие включает нотные примеры, образцы богослужебных песнопений и методические рекомендации для изучения восьми гласов церковного пения. Материал помогает понять структуру и закономерности осмогласия, а также освоить практическое исполнение песнопений в богослужении.
Издание предназначено для студентов духовных учебных заведений, регентов, певчих церковных хоров и всех, кто изучает традицию православного богослужебного пения.
Академическое осмогласие. Петербургский обиход богослужебного пения : учебное пособие по церковному пению
Составитель свящ. Илья Макаров. - Санкт-Петербурская духовная академия. - СПб. : Изд-во СПбПДА, 2019. — 352 с. : нот.
ISBN 978-5-906627-55-1
Академическое осмогласие. Петербургский обиход богослужебного пения : учебное пособие по церковному пению - Содержание
Историческое, богословское и литургическое основание богослужебного пения
Основы музыкальной теории
Схема исполнения гласовых и неизменяемых песнопений на богослужении
Осмогласие (академический вариант для однородного состава). Комментарии
Глас 1 (на «Бог господь», на «Господи воззвах», прокимны воскресные на Литургии и Утрени, ирмос первой песни воскресного канона)
Глас 2 (...) - Глас 8 (...)
Догматики знаменного распева (одноголосие)
Основные песнопения православного обихода:
Заупокойные песнопения
Песнопения Пасхи
Молебные песнопения
Песнопения архиерейского богослужения
Запевы на 9 песне канона
Неизменяемые песнопения богослужений:
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Богослужебные тексты:
Седмичные песнопения
Праздничные песнопения по гласам
Песнопения в честь святых
Двунадесятые праздники
Дополнение. Прокимны великие (диаконский вариант)
Список литературы
No comments yet. Be the first!