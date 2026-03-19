Учебное пособие «Академическое осмогласие. Петербургский обиход богослужебного пения» посвящено изучению системы осмогласия в традиции русского православного богослужебного пения. В книге рассматриваются особенности петербургского обиходного распева, который получил широкое распространение в практике церковных хоров.

Пособие включает нотные примеры, образцы богослужебных песнопений и методические рекомендации для изучения восьми гласов церковного пения. Материал помогает понять структуру и закономерности осмогласия, а также освоить практическое исполнение песнопений в богослужении.

Издание предназначено для студентов духовных учебных заведений, регентов, певчих церковных хоров и всех, кто изучает традицию православного богослужебного пения.

Академическое осмогласие. Петербургский обиход богослужебного пения : учебное пособие по церковному пению

Составитель свящ. Илья Макаров. - Санкт-Петербурская духовная академия. - СПб. : Изд-во СПбПДА, 2019. — 352 с. : нот.

ISBN 978-5-906627-55-1

Академическое осмогласие. Петербургский обиход богослужебного пения : учебное пособие по церковному пению - Содержание

Историческое, богословское и литургическое основание богослужебного пения

Основы музыкальной теории

Схема исполнения гласовых и неизменяемых песнопений на богослужении

Осмогласие (академический вариант для однородного состава). Комментарии

Глас 1 (на «Бог господь», на «Господи воззвах», прокимны воскресные на Литургии и Утрени, ирмос первой песни воскресного канона)

Глас 2 (...) - Глас 8 (...)

Догматики знаменного распева (одноголосие)

Основные песнопения православного обихода:

Заупокойные песнопения

Песнопения Пасхи

Молебные песнопения

Песнопения архиерейского богослужения

Запевы на 9 песне канона

Неизменяемые песнопения богослужений:

Всенощное бдение

Божественная Литургия

Богослужебные тексты:

Седмичные песнопения

Праздничные песнопения по гласам

Песнопения в честь святых

Двунадесятые праздники

Дополнение. Прокимны великие (диаконский вариант)

Список литературы