Академический скептицизм
Академический скептицизм часто оказывается «в тени» античного пирронизма. Основная причина — неравномерность сохранившихся текстов. Сочинения Секста Эмпирика, а также подробный раздел в труде Диогена Лаэртского выглядят более монументальными текстами, чем фрагменты Аркесилая, Карнеада и Филона из Лариссы — даже несмотря на обширный сохранившийся корпус сочинений причислявшего себя к последователям Академии Цицерона.
В России античный платонизм традиционно ассоциируется с образом Платона-метафизика и с неоплатонической версией его наследия. Современные интерпретации наследия Платона (от «тюбингенской» до «драматической») расширяют наше представление о возможных способах прочтения исторического Платона. Но они не меняют традиционных оценок того, какие периоды в истории античного платонизма оказались наиболее важны для последующей философии и науки.
Актуальности нашему коллективному исследованию придает возможность взглянуть на наследие Платона в новом ракурсе — ракурсе поиска скептических элементов в нем, ставших актуальными для Аркесилая и последующих мыслителей. Дополнительным соображением, свидетельствующим об актуальности данной темы, является необходимость рассмотрения истории философской полемики (в нашем случае на примере полемики Стой и Академии) как аспекта единого процесса кумулятивного развития философской и научной мысли.
Академический скептицизм
СПб.: Изд-во РХГА, 2022. 184 с.
ISBN 978-5-907505-38-4
Академический скептицизм - Содержание
Введение
- I. Скептик ли Платон ? Проблема происхождения и истории скептицизма
- II. Антиох Аскалонский и Новая Академия: между Платоном, стоиками и Цицероном (А. С. Степанова)
- III. Элементы скептицизма, пессимизма и оптимизма и их баланс в библейской литературе премудрости (И. Р. Тантлевский)
- IV. Академическая эпистемология и современная полемика об определении знания и границах науки
- V. Академический скептицизм в Риме
- VI. Августин и неоплатоники против Аркесилая и Карнеада. Скептицизм в поздней Академии
Приложение
- Фрагменты и свидетельства об академическом скептицизме. Скептическая Академия в свидетельствах раннехристианских грекоязычных писателей (Д. С. Курдыбайло)
- In Memoriam: Тимофей Викторович Антонов (1972-2018) (А. А. Синицын)
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