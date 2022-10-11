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Академический скептицизм

Академический скептицизм
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History
Академический скептицизм часто оказывается «в тени» античного пирронизма. Основная причина — неравномерность сохранившихся текстов. Сочинения Секста Эмпирика, а также подробный раздел в труде Диогена Лаэртского выглядят более монументальными текстами, чем фрагменты Аркесилая, Карнеада и Филона из Лариссы — даже несмотря на обширный сохранившийся корпус сочинений причислявшего себя к последователям Академии Цицерона.
В России античный платонизм традиционно ассоциируется с образом Платона-метафизика и с неоплатонической версией его наследия. Современные интерпретации наследия Платона (от «тюбингенской» до «драматической») расширяют наше представление о возможных способах прочтения исторического Платона. Но они не меняют традиционных оценок того, какие периоды в истории античного платонизма оказались наиболее важны для последующей философии и науки.
Актуальности нашему коллективному исследованию придает возможность взглянуть на наследие Платона в новом ракурсе — ракурсе поиска скептических элементов в нем, ставших актуальными для Аркесилая и последующих мыслителей. Дополнительным соображением, свидетельствующим об актуальности данной темы, является необходимость рассмотрения истории философской полемики (в нашем случае на примере полемики Стой и Академии) как аспекта единого процесса кумулятивного развития философской и научной мысли.

Академический скептицизм

СПб.: Изд-во РХГА, 2022. 184 с.
ISBN 978-5-907505-38-4

Академический скептицизм - Содержание

Введение
  • I. Скептик ли Платон ? Проблема происхождения и истории скептицизма
  • II. Антиох Аскалонский и Новая Академия: между Платоном, стоиками и Цицероном (А. С. Степанова)
  • III. Элементы скептицизма, пессимизма и оптимизма и их баланс в библейской литературе премудрости (И. Р. Тантлевский)
  • IV. Академическая эпистемология и современная полемика об определении знания и границах науки
  • V. Академический скептицизм в Риме
  • VI. Августин и неоплатоники против Аркесилая и Карнеада. Скептицизм в поздней Академии
Приложение
  • Фрагменты и свидетельства об академическом скептицизме. Скептическая Академия в свидетельствах раннехристианских грекоязычных писателей (Д. С. Курдыбайло)
  • In Memoriam: Тимофей Викторович Антонов (1972-2018) (А. А. Синицын)
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Rating 5.0 / 5
Added 11.10.2022
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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