Академический скептицизм часто оказывается «в тени» античного пирронизма. Основная причина — неравномерность сохранившихся текстов. Сочинения Секста Эмпирика, а также подробный раздел в труде Диогена Лаэртского выглядят более монументальными текстами, чем фрагменты Аркесилая, Карнеада и Филона из Лариссы — даже несмотря на обширный сохранившийся корпус сочинений причислявшего себя к последователям Академии Цицерона.

В России античный платонизм традиционно ассоциируется с образом Платона-метафизика и с неоплатонической версией его наследия. Современные интерпретации наследия Платона (от «тюбингенской» до «драматической») расширяют наше представление о возможных способах прочтения исторического Платона. Но они не меняют традиционных оценок того, какие периоды в истории античного платонизма оказались наиболее важны для последующей философии и науки.

Актуальности нашему коллективному исследованию придает возможность взглянуть на наследие Платона в новом ракурсе — ракурсе поиска скептических элементов в нем, ставших актуальными для Аркесилая и последующих мыслителей. Дополнительным соображением, свидетельствующим об актуальности данной темы, является необходимость рассмотрения истории философской полемики (в нашем случае на примере полемики Стой и Академии) как аспекта единого процесса кумулятивного развития философской и научной мысли.

Академический скептицизм

СПб.: Изд-во РХГА, 2022. 184 с.

ISBN 978-5-907505-38-4

Академический скептицизм - Содержание

Введение

I. Скептик ли Платон ? Проблема происхождения и истории скептицизма

II. Антиох Аскалонский и Новая Академия: между Платоном, стоиками и Цицероном (А. С. Степанова)

III. Элементы скептицизма, пессимизма и оптимизма и их баланс в библейской литературе премудрости (И. Р. Тантлевский)

IV. Академическая эпистемология и современная полемика об определении знания и границах науки

V. Академический скептицизм в Риме

VI. Августин и неоплатоники против Аркесилая и Карнеада. Скептицизм в поздней Академии

Приложение