Акимов - История Церкви в доникейский период
Предлагаемая вниманию читателей книга родилась в процессе преподавания истории Древней Церкви на факультете теологии Европейского гуманитарного университета, на историческом факультете Белорусского государственного университета, в Институте теологии БГУ, а также в Минской духовной семинарии в период с 2000 по 2016 г. Ее основное содержание соответствует государственному Образовательному стандарту Республики Беларусь по специальности 1-21 01 01 «Теология»1, Типовой учебной программе по дисциплине «История Церкви (Часть 1. История Древней Церкви)» для специальности 121 01 01 Теология, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь, а также учебной программе по Общей церковной истории Минской духовной семинарии.
При написании книги автор ставил перед собой прикладную цель - дать студентам, изучающим церковную историю, пособие, которое бы могло помочь им не только при подготовке к зачетам и экзаменам, но позволило бы им соприкоснуться с непосредственными источниками по церковной истории и получить представление о доступной русскоязычному читателю научной литературе.
Книга может активно использоваться в учебном процессе. Этому способствуют имеющиеся в ней приложения, содержащие вопросы к каждой теме, а также перечень рекомендуемых источников и исследований. Вопросы предназначены и для самоконтроля студентов, и для текущего контроля - проверки знаний студентов со стороны преподавателя. Список литературы может оказать помощь при организации самостоятельной работы студентов, при написании студенческих научных работ.
Автор выражает благодарность доценту Санкт-Петербургской духовной академии кандидату богословия Александру Васильевичу Маркидонову, лекции которого по Истории Древней Церкви и Византологии, прочитанные в 1996-1999 гг., пробудили интерес автора к церковной истории и оказали концептуальное влияние на данную книгу.
Первая публикация книги была осуществлена издательством «Ковчег» в 2012 г. Второе издание книги, предлагаемое ныне читателю, представляет собой исправленный вариант.
Архимандрит Сергий (Акимов В. В.) - История Христианской Церкви в доникейский период
Изд. 2-е, испр.
(Учебные пособия Минской духовной академии, № 3)
Минск : Издательство Минской духовной академии, 2021. - 266 с.
ISBN 978-985-7145-44-7
Архимандрит Сергий (Акимов В. В.) - История Христианской Церкви в доникейский период - Содержание
Предисловие ко второму изданию
- Введение в изучение истории Древней Церкви
- Источники, периодизация и историография истории Древней Церкви
- Начало истории Церкви и распространение Христианства в I—III вв.
- Ранняя Церковь и римская империя. Причины гонения на христиан
- История гонений на христиан. Первый период гонений
- Второй период гонений на христиан в римской империи
- Третий период гонений на христиан и легализация Христианства в римской империи
- Христианство и языческая мысль. Борьба Церкви с гностицизмом
- Монтанизм
- Манихейство
- Митраизм и Христианство
- Церковные писатели и богословие доникейского периода. Учение о Логосе
- Монархианские движения конца II—III вв. Ориген и Тертуллиан
- Хилиазм
- Церковный строй в доникейский период
- Споры о дисциплине и расколы в Древней Церкви
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Вопросы по истории Церкви в доникейский период
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Источники и исследования по истории Церкви в доникейский период
спасибо
Благодарю.
Большое спасибо за интересный учебник!
Спасибо за книгу.