Предлагаемая вниманию читателей книга родилась в процессе преподавания истории Древней Церкви на факультете теологии Европейского гуманитарного университета, на историческом факультете Белорусского государственного университета, в Институте теологии БГУ, а также в Минской духовной семинарии в период с 2000 по 2016 г. Ее основное содержание соответствует государственному Образовательному стандарту Республики Беларусь по специальности 1-21 01 01 «Теология»1, Типовой учебной программе по дисциплине «История Церкви (Часть 1. История Древней Церкви)» для специальности 121 01 01 Теология, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь, а также учебной программе по Общей церковной истории Минской духовной семинарии.

При написании книги автор ставил перед собой прикладную цель - дать студентам, изучающим церковную историю, пособие, которое бы могло помочь им не только при подготовке к зачетам и экзаменам, но позволило бы им соприкоснуться с непосредственными источниками по церковной истории и получить представление о доступной русскоязычному читателю научной литературе.

Книга может активно использоваться в учебном процессе. Этому способствуют имеющиеся в ней приложения, содержащие вопросы к каждой теме, а также перечень рекомендуемых источников и исследований. Вопросы предназначены и для самоконтроля студентов, и для текущего контроля - проверки знаний студентов со стороны преподавателя. Список литературы может оказать помощь при организации самостоятельной работы студентов, при написании студенческих научных работ.

Автор выражает благодарность доценту Санкт-Петербургской духовной академии кандидату богословия Александру Васильевичу Маркидонову, лекции которого по Истории Древней Церкви и Византологии, прочитанные в 1996-1999 гг., пробудили интерес автора к церковной истории и оказали концептуальное влияние на данную книгу.

Первая публикация книги была осуществлена издательством «Ковчег» в 2012 г. Второе издание книги, предлагаемое ныне читателю, представляет собой исправленный вариант.

Архимандрит Сергий (Акимов В. В.) - История Христианской Церкви в доникейский период

Изд. 2-е, испр.

(Учебные пособия Минской духовной академии, № 3)

Минск : Издательство Минской духовной академии, 2021. - 266 с.

ISBN 978-985-7145-44-7

Архимандрит Сергий (Акимов В. В.) - История Христианской Церкви в доникейский период - Содержание

Предисловие ко второму изданию

Введение в изучение истории Древней Церкви

Источники, периодизация и историография истории Древней Церкви

Начало истории Церкви и распространение Христианства в I—III вв.

Ранняя Церковь и римская империя. Причины гонения на христиан

История гонений на христиан. Первый период гонений

Второй период гонений на христиан в римской империи

Третий период гонений на христиан и легализация Христианства в римской империи

Христианство и языческая мысль. Борьба Церкви с гностицизмом

Монтанизм

Манихейство

Митраизм и Христианство

Церковные писатели и богословие доникейского периода. Учение о Логосе

Монархианские движения конца II—III вв. Ориген и Тертуллиан

Хилиазм

Церковный строй в доникейский период

Споры о дисциплине и расколы в Древней Церкви

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Вопросы по истории Церкви в доникейский период

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Источники и исследования по истории Церкви в доникейский период