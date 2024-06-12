Аккерманн – Кидди – Освобождение
Почти каждый вечер я шла на дискотеку, но не испытывала радости. Все в этом заведении было мрачным: стены, обстановка, музыка, люди вокруг меня, мои тряпки и все внутри меня. Я чувствовала себя ничтожной, опустошенной и потерянной. Я грустила, и мне не хотелось веселиться. Танцплощадку окутывал искусственный полумрак. Я хотела отключиться хоть на время, забыть собственную жизнь, семью. Вечера проходили однообразно: сборы, разговоры с жалобами на жизнь, время от времени доза кокаина, непонимание родителей, истерики, холод... вечный холод.
Я пыталась прогнать роящиеся в голове вопросы: почему я здесь? Почему я стала наркоманкой? Как можно от этого освободиться?
Ночи я проводила в баре, снова кололась, пока не поняла: «Это не то, что тебе надо. Все, что ты здесь делаешь, — плохо. Ты не найдешь здесь прибежища, которого ищешь с самого детства».
* * *
Кидди родилась 1 января 1966 г. на юго-востоке Турции в курдской деревушке — такой же убогой и удаленной от ближайшего города, как и остальные деревни в окрестности.
Когда Кидди было полтора года, случилось великое горе: ее разбил детский паралич. У родителей не было денег на прививку, не было и страховки на случай болезни. И никто не смог помочь Кидди. Так ее нога и осталась парализованной.
Быть женщиной в этой стране — уже несчастье, но девушке с парализованной ногой в ней вообще нет места. Для матери Кидди, которая с утра до вечера должна была работать, чтобы прокормить семью, это означало дополнительную нагрузку. Однажды, когда Кидди исполнилось три годика, мать взяла ее на спину, и под палящим солнцем Восточной Анатолии понесла ее по деревенской улице. Через несколько сотен метров она остановилась. Здесь находилась свалка. Она сняла Кидди с плеч и толкнула девочку в мусор. Мать настолько обессилела, что больше не могла вынести забот о больной дочери.
Целый день под знойным солнцем Кидди по пыльной дороге ползла до дома.
С того времени она часами сидела в углу комнаты с неподвижным, оцепеневшим взглядом. Она не знала ни радости, ни игр, ни смеха. Самостоятельно передвигаться она не могла, а носить ее было тяжело.
Мать работала на маленьких участках земли, принадлежащих семье. Она выращивала зерно, дыни и овощи. Чтобы хватало на пропитание, приходилось подрабатывать на полях у соседей. Когда после тяжелых полевых работ под палящим солнцем она возвращалась вечером домой, ее силы иссякали, она была измотана до предела.
Михаэль Аккерманн – Кидди – Освобождение
Христианский благотворительный издательский фонд «Живое слово», 2000. – 64 с.
Михаэль Аккерманн – Кидди – Содержание
- Предисловие
- Выброшенная на свалку
- Родина, которой больше нет
- Почему они не в школьной форме?
- В поисках свободы
- «Я болела…»
- Освобождение из мрака
- Жизнь в свете
- Поездка в Турцию
- Снова дома
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