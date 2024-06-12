Почти каждый вечер я шла на дискотеку, но не испытывала радости. Все в этом заведении было мрачным: стены, обстановка, музыка, люди вокруг меня, мои тряпки и все внутри меня. Я чувствовала себя ничтожной, опустошенной и потерянной. Я грустила, и мне не хотелось веселиться. Танцплощадку окутывал искусственный полумрак. Я хотела отключиться хоть на время, забыть собственную жизнь, семью. Вечера проходили однообразно: сборы, разговоры с жалобами на жизнь, время от времени доза кокаина, непонимание родителей, истерики, холод... вечный холод.

Я пыталась прогнать роящиеся в голове вопросы: почему я здесь? Почему я стала наркоманкой? Как можно от этого освободиться?

Ночи я проводила в баре, снова кололась, пока не поняла: «Это не то, что тебе надо. Все, что ты здесь делаешь, — плохо. Ты не найдешь здесь прибежища, которого ищешь с самого детства».

* * *

Кидди родилась 1 января 1966 г. на юго-востоке Турции в курдской деревушке — такой же убогой и удаленной от ближайшего города, как и остальные деревни в окрестности.

Когда Кидди было полтора года, случилось великое горе: ее разбил детский паралич. У родителей не было денег на прививку, не было и страховки на случай болезни. И никто не смог помочь Кидди. Так ее нога и осталась парализованной.

Быть женщиной в этой стране — уже несчастье, но девушке с парализованной ногой в ней вообще нет места. Для матери Кидди, которая с утра до вечера должна была работать, чтобы прокормить семью, это означало дополнительную нагрузку. Однажды, когда Кидди исполнилось три годика, мать взяла ее на спину, и под палящим солнцем Восточной Анатолии понесла ее по деревенской улице. Через несколько сотен метров она остановилась. Здесь находилась свалка. Она сняла Кидди с плеч и толкнула девочку в мусор. Мать настолько обессилела, что больше не могла вынести забот о больной дочери.

Целый день под знойным солнцем Кидди по пыльной дороге ползла до дома.

С того времени она часами сидела в углу комнаты с неподвижным, оцепеневшим взглядом. Она не знала ни радости, ни игр, ни смеха. Самостоятельно передвигаться она не могла, а носить ее было тяжело.

Мать работала на маленьких участках земли, принадлежащих семье. Она выращивала зерно, дыни и овощи. Чтобы хватало на пропитание, приходилось подрабатывать на полях у соседей. Когда после тяжелых полевых работ под палящим солнцем она возвращалась вечером домой, ее силы иссякали, она была измотана до предела.

Михаэль Аккерманн – Кидди – Освобождение

Христианский благотворительный издательский фонд «Живое слово», 2000. – 64 с.

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