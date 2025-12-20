Аккерманн - Я не позволю его убить

Итак, для Бетти стало ясно: она — беременна. Казалось, мир для нее рушится на глазах. Беременная, без квартиры, без профессии, а учеба в училище лишь только началась... К тому же она была не замужем и без денег. Да и сама она появилась на свет, как неожиданный подарок. Несмотря на это, тогда все было по-другому...

Родители имели уже троих детей, когда узнали, что ожидают четвертого. Даже для пяти членов семьи их квартира была слишком маленькой. А теперь должен был появиться еще шестой. Но про аборт никто и не думал. Там, где трое детей сыты, там, как говорится, найдется тарелка супа и для четвертого. Супругам было далеко за тридцать, поэтому они уже не думали, что им придется в четвертый раз пережить радость от появления новорожденного. Но теперь они снова чувствовали себя двадцатилетними. С большим воодушевлением родители строили планы относительно будущего ребенка.

В мае 1962 года в Ганновере, на Гриммштрасе, родилась крепышка со светлыми волосиками. Обе ее сестры, восьми и десяти лет, с радостью восприняли это известие и охотно приняли новорожденную в свою комнату. Здесь для каждой из них — Зильке, Анны и новоявленной Бетти — был выделен свой, по-особому оборудованный угол. Тринадцатилетний Гельмут жил в отдельной комнатушке. Как вести себя с Бетти, он совершенно не представлял. Разница в возрасте была слишком большой.

Аккерманн Михаэль - Я не позволю его убить

Пер. с нем. — 2-е изд., испр. — Черкассы: Смирна, 2004. — 60 с.

ISBN 966-7774-67-8

Аккерманн Михаэль - Я не позволю его убить - Содержание