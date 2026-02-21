Книга Армана Акопяна «Введение в арамеистику и сирологию» — это фундаментальное учебное пособие, представляющее собой первый в современной российской науке систематический обзор истории, филологии и культуры носителей арамейских языков. Автор охватывает колоссальный временной пласт: от появления первых арамейских племен в XI веке до н. э. до современного состояния новоарамейских диалектов и сирийской христианской традиции.
В первой части работы подробно рассматривается эволюция арамейского языка, который на протяжении веков служил лингва франка Ближнего Востока. Акопян анализирует основные этапы: древнеарамейский, имперский арамейский (язык канцелярии Ахеменидов), библейский арамейский и среднеарамейские наречия. Особое внимание уделяется сирологии — изучению классического сирийского языка (эдесского диалекта), ставшего языком великой христианской цивилизации, на котором была создана богатейшая литература, научные и богословские трактаты.
Вторая часть книги посвящена истории сирийских церквей и их культурному наследию. Автор описывает пути распространения сирийского христианства («Церкви Востока» и Сиро-яковитской церкви) от Месопотамии до Китая и Индии. Книга служит незаменимым справочником для востоковедов, библеистов и историков Церкви, предлагая не только лингвистический анализ, но и широкий культурно-исторический контекст выживания арамейского наследия в исламском окружении.
Арман Акопян - Введение в арамеистику и сирологию
Пер. с армянского. - Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2022. - (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 3. Современные переводы и исследования; т. 2). - 752 с.
ISBN 978-5-907449-13-8
Арман Акопян - Введение в арамеистику и сирологию – Содержание
Список иллюстраций
Список таблиц
Список карт
От автора
Предисловие
1. СЕМИТСКИЕ ЯЗЫКИ И НАРОДЫ
2. АРАМЕИ НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ
3. РЕЛИГИЯ ДРЕВНИХ АРАМЕЕВ
4. АРАМЕЙСКИЙ ЯЗЫК И ЕГО МИР
5. ОСРОЭНА И АРАМЕЙСКИЙ РЕНЕССАНС
6. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В ОСРОЭНЕ
7. СИРИЙСКОЕ ХРИСТИАНСТВО ПОД ВЛАСТЬЮ ИРАНА
8. СИРИЙСКАЯ МЫСЛЬ И ЛИТЕРАТУРА ПЕРВЫХ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА
9. ЕДИНАЯ СВЯТАЯ СОБОРНАЯ И АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ И ЕЁ РАСКОЛ
10. РАСКОЛ СИРИЙСКОГО ХРИСТИАНСТВА: «НЕСТОРИАНЕ» И «ЯКОВИТЫ»
11. ПОБОЧНЫЕ ВЕТВИ СИРИЙСКОГО ХРИСТИАНСТВА: МЕЛЬКИТЫ И МАРОНИТЫ
12. ПИСЬМЕННОСТЬ СИРИЙЦЕВ И ИХ РУКОПИСНАЯ ТРАДИЦИЯ
13. ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИРИЙЦЕВ
14. СИРИЙСКИЕ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
15. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ СИРИЙЦЕВ
16. СИРИЙСКАЯ ТЕОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ
17. МИРСКИЕ НАУКИ И СВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА СИРИЙЦЕВ
18. СИРИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
19. СИРИЙЦЫ ПОД АРАБО-МУСУЛЬМАНСКИМ ГОСПОДСТВОМ
20. КОММЕРЧЕСКАЯ И МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИРИЙЦЕВ
21. КАТОЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ СИРИЙСКИХ ОБРЯДОВ
22. СИРИЙЦЫ МЕЖДУ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ, ИРАНОМ И РОССИЕЙ
23. «АССИРИЙСКАЯ ИДЕЯ» И ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ХРИСТИАН СИРИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
24. ХРИСТИАНЕ СИРИЙСКИХ КОНФЕССИЙ В XX ВЕКЕ И НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
25. НОВОАРАМЕЙСКИЕ ДИАЛЕКТЫ
26. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО СИРИЙСКОГО ЯЗЫКА
27. ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ АРАМЕИСТИКИ И СИРОЛОГИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ: КЛАССИФИКАЦИЯ АРАМЕЙСКИХ ДИАЛЕКТОВ ПО КЛАУСУ БАЙЕРУ
Избранная библиография
Указатель
