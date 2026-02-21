Книга Армана Акопяна «Введение в арамеистику и сирологию» — это фундаментальное учебное пособие, представляющее собой первый в современной российской науке систематический обзор истории, филологии и культуры носителей арамейских языков. Автор охватывает колоссальный временной пласт: от появления первых арамейских племен в XI веке до н. э. до современного состояния новоарамейских диалектов и сирийской христианской традиции.

В первой части работы подробно рассматривается эволюция арамейского языка, который на протяжении веков служил лингва франка Ближнего Востока. Акопян анализирует основные этапы: древнеарамейский, имперский арамейский (язык канцелярии Ахеменидов), библейский арамейский и среднеарамейские наречия. Особое внимание уделяется сирологии — изучению классического сирийского языка (эдесского диалекта), ставшего языком великой христианской цивилизации, на котором была создана богатейшая литература, научные и богословские трактаты.

Вторая часть книги посвящена истории сирийских церквей и их культурному наследию. Автор описывает пути распространения сирийского христианства («Церкви Востока» и Сиро-яковитской церкви) от Месопотамии до Китая и Индии. Книга служит незаменимым справочником для востоковедов, библеистов и историков Церкви, предлагая не только лингвистический анализ, но и широкий культурно-исторический контекст выживания арамейского наследия в исламском окружении.

Пер. с армянского. - Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2022. - (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 3. Современные переводы и исследования; т. 2). - 752 с.

ISBN 978-5-907449-13-8

Арман Акопян - Введение в арамеистику и сирологию – Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

Список карт

От автора

Предисловие

1. СЕМИТСКИЕ ЯЗЫКИ И НАРОДЫ

2. АРАМЕИ НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ

3. РЕЛИГИЯ ДРЕВНИХ АРАМЕЕВ

4. АРАМЕЙСКИЙ ЯЗЫК И ЕГО МИР

5. ОСРОЭНА И АРАМЕЙСКИЙ РЕНЕССАНС

6. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В ОСРОЭНЕ

7. СИРИЙСКОЕ ХРИСТИАНСТВО ПОД ВЛАСТЬЮ ИРАНА

8. СИРИЙСКАЯ МЫСЛЬ И ЛИТЕРАТУРА ПЕРВЫХ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА

9. ЕДИНАЯ СВЯТАЯ СОБОРНАЯ И АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ И ЕЁ РАСКОЛ

10. РАСКОЛ СИРИЙСКОГО ХРИСТИАНСТВА: «НЕСТОРИАНЕ» И «ЯКОВИТЫ»

11. ПОБОЧНЫЕ ВЕТВИ СИРИЙСКОГО ХРИСТИАНСТВА: МЕЛЬКИТЫ И МАРОНИТЫ

12. ПИСЬМЕННОСТЬ СИРИЙЦЕВ И ИХ РУКОПИСНАЯ ТРАДИЦИЯ

13. ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИРИЙЦЕВ

14. СИРИЙСКИЕ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

15. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ СИРИЙЦЕВ

16. СИРИЙСКАЯ ТЕОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

17. МИРСКИЕ НАУКИ И СВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА СИРИЙЦЕВ

18. СИРИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

19. СИРИЙЦЫ ПОД АРАБО-МУСУЛЬМАНСКИМ ГОСПОДСТВОМ

20. КОММЕРЧЕСКАЯ И МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИРИЙЦЕВ

21. КАТОЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ СИРИЙСКИХ ОБРЯДОВ

22. СИРИЙЦЫ МЕЖДУ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ, ИРАНОМ И РОССИЕЙ

23. «АССИРИЙСКАЯ ИДЕЯ» И ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ХРИСТИАН СИРИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

24. ХРИСТИАНЕ СИРИЙСКИХ КОНФЕССИЙ В XX ВЕКЕ И НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

25. НОВОАРАМЕЙСКИЕ ДИАЛЕКТЫ

26. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО СИРИЙСКОГО ЯЗЫКА

27. ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ АРАМЕИСТИКИ И СИРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ: КЛАССИФИКАЦИЯ АРАМЕЙСКИХ ДИАЛЕКТОВ ПО КЛАУСУ БАЙЕРУ

Избранная библиография

Указатель