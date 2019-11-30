I. Предисловие митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

II. Предисловие архиепископа Павла Пецци, митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве

III. Предисловие интервьюера

IV. Встречи архиепископа Зальцбургского Алоиза с ныне покойным Святейшим Патриархом Алексием II (27 апреля 2008 г.) и митрополитом (ныне Патриархом Московским и всея Руси) Кириллом (30 апреля 2008 г.)

V. Интервью

VI. Приложение: две проповеди архиепископа Алоиза

Примечания

Нас — христиан Востока и Запада, католиков и православных — связывает столь многое, что мы, по-моему, обречены на успех, если действительно желаем преуспеть в понимании друг друга. Думаю, что «совместная защита христианских нравственных ценностей», о которой теперь, к счастью, всё чаще приходится слышать и читать, — это лишь исходная точка огромного пути, который нам предстоит пройти вместе. Ведь Господь времени и вечности, победитель греха и самой смерти, Спаситель наш Иисус Христос не абстрактная ценность, а всегда живая Реальность, внутри Которой нам и предстоит — там, где этого ещё не произошло, — узреть и, в преодолении веками накопившихся недоразумений и предрассудков, узнать друг друга.

Наш диалог — и интервью с архиепископом Зальцбургским ещё одно свидетельство тому! — это своего рода обмен дарами, где каждый является дарующим и одариваемым.

Как я сказал в начале своего краткого предисловия, предлагаемая небольшая книга — ещё один шаг в совместном пути — не первый и не последний. Станет ли он значительным? Хотелось бы надеяться, но это покажет время. Главное, чтобы он послужил взыскуемому дару и всё более осознаваемой обязанности — единству в вечно живой Истине и в Любви. То есть в Иисусе Христе, Который «вчера и сегодня и во веки тот же» (Евр. 13.8).