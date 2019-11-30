Актуальнейшие межконфессиональные проблемы в богословском изложении
Проведя несколько лет на Западе в качестве православного священника, а затем архиерея, с радостью отмечаю, что в Европе неуклонно возрастает интерес инославных христиан (католиков и протестантов) к святому Православию. Особо завораживает их великолепие православной литургической жизни.
Именно оно и привлекло к Православию архиепископа Алоиза Котгассера, главу Зальцбургской архиепископии Римско-Католической Церкви, с которым я познакомился в бытность свою епископом Венским и Австрийским. Архиепископ Котгассер посещал венский кафедральный Свято-Николаевский собор и присутствовал за совершавшимися в нем богослужениями. Однажды в разговоре выяснилось, что он очень хотел бы побывать в России.
В своем интервью архиепископ подробно рассказывает о встречах с ныне покойным Святейшим Патриархом Алексием II и митрополитом (ныне Патриархом Московским и всея Руси) Кириллом. Включенные в книгу многочисленные фотографии иногда говорят красноречивее слов.
Интервью оказалось настолько насыщенным и пространным, что составило небольшую книгу. На мой взгляд, затронутые во время беседы проблемы принадлежат к числу общих для всех христианских конфессий; тем они и интересны. Не давая никаких оценок и не останавливаясь на поднятых вопросах, предоставляю читателю самому судить о содержании книги. По-моему, она в силу информативности действительно заслуживает читательского внимания.
В то же время она и дискуссионна, так как не со всеми высказанными в ней суждениями можно безоговорочно согласиться.
Актуальнейшие межконфессиональные проблемы в компетентном богословском изложении - Интервью архиепископа Зальцбургского Алоиза Котгассера во время посещения Москвы
Издательство Московской Патриархии,
Культурный центр «Духовная библиотека», Москва 2010г. -105 стр
ISBN 978-5-88017-157-6
Актуальнейшие межконфессиональные проблемы в компетентном богословском изложении - Интервью архиепископа Зальцбургского Алоиза Котгассера во время посещения Москвы - Содержание
I. Предисловие митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
II. Предисловие архиепископа Павла Пецци, митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве
III. Предисловие интервьюера
IV. Встречи архиепископа Зальцбургского Алоиза с ныне покойным Святейшим Патриархом Алексием II (27 апреля 2008 г.) и митрополитом (ныне Патриархом Московским и всея Руси) Кириллом (30 апреля 2008 г.)
V. Интервью
- Вступительные слова
- Зальцбургская архиепископия и Восточное христианство
- Современное понимание Папского примата
- Почему до сих пор не восстановлено общение в Таинствах?
- О современном отношении к концепту «Церкви-сестры»
- Одна ли только Католическая Церковь спасительна?
- Могут ли догматы развиваться по завершении святоотеческой эпохи?
- Опыт реформы католического богослужения и его значение для РПЦ
- «Врачебные клоуны» и формы выражения благочестия
- Реформа католической литургии и «случай» кардинала Буньини
- Итоги и перспективы литургической реформы
- Возможен ли успешный межконфессиональный перевод Библии?...
- Aggiornamento (обновление): плюсы и минусы
- Имеются ли богословские подвижки по отношению к проблеме Filioque?
- Новый Римский Папа Бенедикт XVI и его предшественник папа Иоанн Павел II
- Впечатления от визита в Москву
VI. Приложение: две проповеди архиепископа Алоиза
- О Папе Римском Бенедикте XVI
- О Папе Римском Иоанне Павле II
Примечания
Актуальнейшие межконфессиональные проблемы в компетентном богословском изложении - Интервью архиепископа Зальцбургского Алоиза Котгассера во время посещения Москвы - Предисловие архиепископа Павла Пецци, митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве
Нас — христиан Востока и Запада, католиков и православных — связывает столь многое, что мы, по-моему, обречены на успех, если действительно желаем преуспеть в понимании друг друга. Думаю, что «совместная защита христианских нравственных ценностей», о которой теперь, к счастью, всё чаще приходится слышать и читать, — это лишь исходная точка огромного пути, который нам предстоит пройти вместе. Ведь Господь времени и вечности, победитель греха и самой смерти, Спаситель наш Иисус Христос не абстрактная ценность, а всегда живая Реальность, внутри Которой нам и предстоит — там, где этого ещё не произошло, — узреть и, в преодолении веками накопившихся недоразумений и предрассудков, узнать друг друга.
Наш диалог — и интервью с архиепископом Зальцбургским ещё одно свидетельство тому! — это своего рода обмен дарами, где каждый является дарующим и одариваемым.
Как я сказал в начале своего краткого предисловия, предлагаемая небольшая книга — ещё один шаг в совместном пути — не первый и не последний. Станет ли он значительным? Хотелось бы надеяться, но это покажет время. Главное, чтобы он послужил взыскуемому дару и всё более осознаваемой обязанности — единству в вечно живой Истине и в Любви. То есть в Иисусе Христе, Который «вчера и сегодня и во веки тот же» (Евр. 13.8).
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