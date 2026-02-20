Актуальные проблемы изучения церковно-певческого искусства - Гимнология - 6

Шестой выпуск ученых записок «Гимнология» содержит материалы 5-й Международной конференции «Актуальные проблемы изучения церковно-певческого искусства: наука и практика», прошедшей в мае 2009-го — года 120-летия памяти протоиерея Димитрия Разумовского († 1889), имя которого носит Научно-исследовательский центр древнерусской церковной музыки, подготовивший в Московской консерватории эту традиционную встречу исследователей истории и теории литургического пения.

Круг проблем, разрабатывавшихся Д. В. Разумовским, представленный как в его опубликованных книгах и очерках, так и в рукописном фонде, хранящемся в Российской государственной библиотеке (НИОР РГБ. Ф. 380), весьма значителен. В трудах о. Димитрия отражены разные эпохи и стили, исследования в области истории и теории древнерусского богослужебного пения и различных форм нотации, рассматриваются вопросы организации певческого дела и истории главных церковных хоров Руси, патриаршего и государева, сделаны первые шаги в изучении византийской монодии, сравнительной семиографии, музыкально-теоретических текстов и творчества византийских мелургов. Немало сил и времени отдавал профессор-протоиерей и проблемам церковно-музыкального образования и современной ему певческой практики.

Актуальные проблемы изучения церковно-певческого искусства : наука и практика (к 120-летию кончины Д. В. Разумовского): Материалы международной научной конференции 12-16 мая 2009 года : сборник статей

(Гимнология ; выпуск 6)

М. : Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2011. — 568 с.: нот., ил.

ISBN 978-5-89598-252-5 (в обл.)

От составителя

А. Ю. Никифорова (Россия, Москва) - «Сокрытое сокровище». Значение находок 1975 года в монастыре вмц. Екатерины на Синае для истории служебной Минеи

Е. И. Коляда (Россия, Москва) - Θεοτοκία в коптской церковной традиции: литургические, структурные и музыкальные особенности

А. С. Аревшатян (Армения, Ереван) - По следам музыковедческих изысканий Комитаса

Э. Яннопулос (Греция, Фессалоники) - Древние и новые композиции в певческом искусстве: изучение традиции и современная практика

К. Фотопулос (Греция, Афины) - Сочинение (мелопия) как основной компонент византийской музыки и проблемы сочинения в настоящее время

A. Chaldaiakis (Greece, Athens) - Yet another contributor to the exegesis' issue: Georgios-Eutychios Ugurlus 76

B. Пено (Сербия, Белград) - Ненотированные певческие книги - источники для изучения сербского церковного пения

Д. Петрович (Сербия, Белград) - Традиции и новаторство в сербской музыкальной практике XVIII века

О. О. Живаева (Россия, Оренбург) - История изучения восточно-христианской псалмодии в зарубежной и отечественной медиевистике: традиции и современные тенденции

Н. С. Серёгина (Россия, Санкт-Петербург) - «Слово о полку Игореве» в свете гимнографии XII века (композиционный аспект)

А. Н. Кручинина (Россия, Санкт-Петербург) - Гимнографические источники русских служб преподобным святым

Н. В. Рамазанова (Россия, Санкт-Петербург) - Проблема идентификации служб русским святителям (по источникам XVI—XVII веков)

Н. П. Парфентьев (Россия; Челябинск) - Малоизвестные мастера московской школы церковно-певческого искусства XVI—XVII веков

Н. В. Парфентьева (Россия, Челябинск) - Певческий цикл «Стихиры евангельские» московского мастера XVI века Федора Крестьянина (опыт исследования)

О. В. Тюрина (Россия, Москва) - О некоторых особенностях древних графических форм мелизматического стиля на примере цикла Евангельских Стихир

Е. В. Плетнёва (Россия, Санкт-Петербург) - Фиты в канонах древнейших русских Октоихов XII—XV веков

3. М. Гусейнова (Россия, Санкт-Петербург) - Певческие «соборнички» первой половины XVII века

Ю. В. Москва (Россия, Москва) - «Приидите, возрадуемся Господу!». О жанровой природе инвитатория

М. В. Макаровская (Россия, Москва) - Херувимская песнь знаменного распева в наонной традиции: проблемы прочтения

И. В. Старикова (Россия, Москва) - К вопросу о происхождении и певческих редакциях предначинательного псалма в древнерусской традиции XV-XVII веков

Г. Б. Печёнкин (Россия, Москва) - «Припевные строки». Опыт исследования и истолкования

И. Е. Лозовая (Россия, Москва) - Модальный комплекс певческих текстов анафоры и система октоиха

И. Е. Лозовая (Россия, Москва) - О содержании понятий «глас» и «лад» в контексте теории древнерусской монодии

Ю. Р Шлихтина (Швеция, Стокгольм) - «Ключ Разумения» архимандрита Тихона Макариевского в контексте эпохи

Р. Л. Поспелова (Россия, Москва) - Теория октоиха в поздних ссылках (трактат о ладах И. Тинкториса)

Г. А. Пожидаева (Россия, Москва) - Об атрибуции песнопений демественной традиции (опыт исследования музыкальной лексики)

А. А. Лукашевич (Россия, Москва) - К прочтению нотации рукописи РГБ. Ф. 304/1. № 428 402

Н. В. Мосягина (Россия, Санкт-Петербург) - Вопросы изучения «странных голосов» знаменного распева

Е. Ю. Шевчук (Украина, Киев) - О редактировании славянами литургийных текстов в XVI—XVII веках (припев «аллилуиа» в херувимских песнех)

Е. В. Игнатенко (Украина, Киев) - Украинский греческий распев: опыт сравнительного анализа

Н. А. Герасимова-Персидская (Украина, Киев) - Принцип порождения в партесном творчестве

Н. Ю. Плотникова (Россия, Москва) - К проблеме региональных традиций в партесном стиле (на материале ярославских рукописей из Синодального певческого собрания ГИМ)

Н. В. Гурьева (Россия, Москва) - К вопросу о стиле партесных гармонизаций. Сочинения Петра Норицына и Стефана Беляева в рукописях ГИМ и РНБ

Е. А. Агеева (Россия, Москва) - Из истории хора и певческого рукописного наследия Московской старообрядческой общины Рогожского кладбища в конце XIX - первой четверти XX века

Ф. В. Панченко (Россия, Санкт-Петербург) - Московские старообрядцы и Д. В. Разумовский (эпизоды к сюжету)

А. В. Коваленин, Е. Ю. Нечипоренко (Россия, Новосибирск) - Кодификация богослужебных песнопений

А. В. Коваленин, Е. Ю. Нечипоренко (Россия, Новосибирск) - Электронный корпус знаменных песнопений: состояние, возможности, перспективы

Список сокращений

Сведения об авторах