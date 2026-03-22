Акунин - Голос времени

«Голоса времени» — это историко-литературный сборник, посвящённый раннему периоду русской истории — от её истоков до монгольского нашествия XIII века.

Борис Акунин выступает не столько как интерпретатор, сколько как внимательный собеседник прошлого, предоставляя слово хроникам, летописям и древним текстам. Через тщательно подобранные источники читатель погружается в эпоху становления государственности, формирования веры, культуры и исторического самосознания Руси.

Сборник позволяет услышать живые интонации времени: от первых упоминаний о восточнославянских племенах до драматических событий нашествия Батыя. Тексты сопровождаются комментариями, которые помогают увидеть контекст и понять, как формировался исторический миф и национальная память.

Книга будет интересна всем, кто стремится увидеть истоки русской цивилизации не через сухой учебник, а через непосредственные свидетельства эпохи — через её собственный голос.

АСТ; Москва; 2015

ISBN 978‑5‑17‑089256‑3

Борис Акунин - Голоса времени - От истоков до монгольского нашествия - сборник - перевод с древнерусского - Содержание

Митрополит Иларион. Слово о законе и благодати

Митрополит Иларион. Жизнь и «Слово»

Слово о Законе и Благодати

Молитва

Исповедание веры

Запись

Комментарии

Сокращения

Из «изборника 1076 года»

Слово некоего старца о чтении книг

Слово некоего отца к сыну своему, слова душеполезные

Поучение богатым

Поучение Исихия, пресвитера Иерусалимского

Пространная Правда Русская

Суд Ярослава Владимировича Русская Правда

Поучение Владимира Мономаха

Поучение

Рассказ Мономаха о своей жизни

Письмо Мономаха к Олегу Святославичу

Сказание о Борисе и Глебе

Сказание и страдание и похвала мученикам святым Борису и Глебу

Прядь об Эймунде Хрингссоне

Прядь об Эймунде Хрингссоне Здесь начинается повесть об Эймунде и Олаве конунге

Об Эймунде и Рагнаре

Эймунд прибыл в Гардарики

Договор Эймунда с Ярицлейвом конунгом

Эймунд победил в Гардарики

Совет Эймунда

Бой между братьями

Об Эймунде

Эймунд убил Бурицлава конунга

Эймунд конунг ушел от Ярицлейва к его брату

Мир между братьями Ярицлейвом и Вартилавом

Источники, литература, сокращения

Повесть об убиении Андрея Боголюбского

Слово о полку Игореве

Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова

Слово Даниила Заточника