Акунин - Голос времени
«Голоса времени» — это историко-литературный сборник, посвящённый раннему периоду русской истории — от её истоков до монгольского нашествия XIII века.
Борис Акунин выступает не столько как интерпретатор, сколько как внимательный собеседник прошлого, предоставляя слово хроникам, летописям и древним текстам. Через тщательно подобранные источники читатель погружается в эпоху становления государственности, формирования веры, культуры и исторического самосознания Руси.
Сборник позволяет услышать живые интонации времени: от первых упоминаний о восточнославянских племенах до драматических событий нашествия Батыя. Тексты сопровождаются комментариями, которые помогают увидеть контекст и понять, как формировался исторический миф и национальная память.
Книга будет интересна всем, кто стремится увидеть истоки русской цивилизации не через сухой учебник, а через непосредственные свидетельства эпохи — через её собственный голос.
Борис Акунин - Голоса времени - От истоков до монгольского нашествия - сборник
АСТ; Москва; 2015
ISBN 978‑5‑17‑089256‑3
Содержание
Митрополит Иларион. Слово о законе и благодати
Митрополит Иларион. Жизнь и «Слово»
Слово о Законе и Благодати
Молитва
Исповедание веры
Запись
Комментарии
Сокращения
Из «изборника 1076 года»
Слово некоего старца о чтении книг
Слово некоего отца к сыну своему, слова душеполезные
Поучение богатым
Поучение Исихия, пресвитера Иерусалимского
Пространная Правда Русская
Суд Ярослава Владимировича Русская Правда
Поучение Владимира Мономаха
Поучение
Рассказ Мономаха о своей жизни
Письмо Мономаха к Олегу Святославичу
Сказание о Борисе и Глебе
Сказание и страдание и похвала мученикам святым Борису и Глебу
Прядь об Эймунде Хрингссоне
Прядь об Эймунде Хрингссоне Здесь начинается повесть об Эймунде и Олаве конунге
Об Эймунде и Рагнаре
Эймунд прибыл в Гардарики
Договор Эймунда с Ярицлейвом конунгом
Эймунд победил в Гардарики
Совет Эймунда
Бой между братьями
Об Эймунде
Эймунд убил Бурицлава конунга
Эймунд конунг ушел от Ярицлейва к его брату
Мир между братьями Ярицлейвом и Вартилавом
Источники, литература, сокращения
Повесть об убиении Андрея Боголюбского
Слово о полку Игореве
Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова
Слово Даниила Заточника
Слово Даниила Заточника, которое он написал своему князю, Ярославу Владимировичу
