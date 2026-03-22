Акунин - Голос времени

Category ESXATOS BOOKS, History, Educational, Reference, Cultural Studies Art

«Голоса времени» — это историко-литературный сборник, посвящённый раннему периоду русской истории — от её истоков до монгольского нашествия XIII века.

Борис Акунин выступает не столько как интерпретатор, сколько как внимательный собеседник прошлого, предоставляя слово хроникам, летописям и древним текстам. Через тщательно подобранные источники читатель погружается в эпоху становления государственности, формирования веры, культуры и исторического самосознания Руси.

Сборник позволяет услышать живые интонации времени: от первых упоминаний о восточнославянских племенах до драматических событий нашествия Батыя. Тексты сопровождаются комментариями, которые помогают увидеть контекст и понять, как формировался исторический миф и национальная память.

Книга будет интересна всем, кто стремится увидеть истоки русской цивилизации не через сухой учебник, а через непосредственные свидетельства эпохи — через её собственный голос.

Борис Акунин - Голоса времени - От истоков до монгольского нашествия - сборник

АСТ; Москва; 2015

ISBN 978‑5‑17‑089256‑3

Борис Акунин - Голоса времени - От истоков до монгольского нашествия - сборник - перевод с древнерусского - Содержание

Митрополит Иларион. Слово о законе и благодати

  • Митрополит Иларион. Жизнь и «Слово»

  • Слово о Законе и Благодати

  • Молитва

  • Исповедание веры

  • Запись

  • Комментарии

  • Сокращения

Из «изборника 1076 года»

  • Слово некоего старца о чтении книг

  • Слово некоего отца к сыну своему, слова душеполезные

  • Поучение богатым

  • Поучение Исихия, пресвитера Иерусалимского

Пространная Правда Русская

  • Суд Ярослава Владимировича Русская Правда

Поучение Владимира Мономаха

  • Поучение

  • Рассказ Мономаха о своей жизни

  • Письмо Мономаха к Олегу Святославичу

Сказание о Борисе и Глебе

  • Сказание и страдание и похвала мученикам святым Борису и Глебу

Прядь об Эймунде Хрингссоне

  • Прядь об Эймунде Хрингссоне Здесь начинается повесть об Эймунде и Олаве конунге

  • Об Эймунде и Рагнаре

  • Эймунд прибыл в Гардарики

  • Договор Эймунда с Ярицлейвом конунгом

  • Эймунд победил в Гардарики

  • Совет Эймунда

  • Бой между братьями

  • Об Эймунде

  • Эймунд убил Бурицлава конунга

  • Эймунд конунг ушел от Ярицлейва к его брату

  • Мир между братьями Ярицлейвом и Вартилавом

  • Источники, литература, сокращения

Повесть об убиении Андрея Боголюбского

Слово о полку Игореве

  • Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова

Слово Даниила Заточника

  • Слово Даниила Заточника, которое он написал своему князю, Ярославу Владимировичу

