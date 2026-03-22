Акунин - Огненный перст
Прямая и чистая, словно край стола, линия горизонта казалась обрывом, за которым нет ничего, кроме тьмы и смерти. Нельзя было позволить, чтобы люди заметили на лице вождя смятение, поэтому Воислав и не оборачивался. А еще он боялся, что от резкого движения (у него все движения были резкими, по-иному не умел), покачнется, не устоит на ногах, и это будет воспринято как недобрая примета. Рука князя – на четырех пальцах серебряные кольца, на большом золотой перстовник – крепко сжимала кромку борта.
Параллельно ладье, посверкивая мокрой кожей, нырял по волнам любопытный дельфин. Воислав никогда не видел таких больших черных рыб, да еще чтоб скакали по-над водой, и сотворил знак, отгоняющий злые видения: трижды дернул себя за буйную бороду. Диковинная тварь, махнув нерыбьим хвостом, ушла на глубину.
– Эй! – крикнул Воислав басом, от которого, бывало, приседали боевые кони. – Эй, Гад! Поди!
К носу, легко и уверенно шагая прямо по скамьям, приблизился человек. Он был худ и невелик ростом, меньше всех, кто был в лодке, а рядом с гороподобным Воиславом показался вовсе заморышем. Одет недомерок был так же, как остальные: серая рубаха-голошея с ремешком да холщовые порты – под коленом они были крест-накрест перехвачены тесемкой, пришитой к кожаным ступам, всегдашней обуви северичей. Только меч на поясе не такой, как у всех, а узкий и короткий, каких в лесном краю не делали. Массивный, широкий северицкий сечень Гаду был тяжел...
Рядом с капитаном дромона стоял человек в красной накидке. Это он светил фонарем – и всякий раз бормотал короткое ругательство. Несколько раз на палубу вытаскивали пленников, потерявших сознание. К каждому такому человек подходил, нагибался и зачем-то проводил ему рукой по лбу, отодвигая прилипшие мокрые волосы.
Борис Акунин - История Российского государства - Огненный перст
ООО «Издательство АСТ», 2014
ISBN 978-5-17-081875-4
Борис Акунин - История Российского государства - Содержание
Три повести о жизни Древней Руси.
Огненный перст
Вода, огонь, ветер
Дым отечества
День чудес
Спутники и спутницы
Путь к катарсису
Катарсис
Дамианизация. Стадиум первый
Дамианизация. Стадиум второй
Ловец в ловушке
Путь на север
Радослава
Логово змея
Конунг и хёвдинги
Обычная работа в необычных обстоятельствах
Divide et impera
Кому земля, а кому небо
Плевок дьявола
Агафодор
Святослав
Живка
Кикимора
Кут
Князь Клюква
Про арифметику
Про чудеса книгочтения
Про дальние странствия
Про Каинову печать
Про ужасы брани
Про Божье шептание
