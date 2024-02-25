Акунов Вольфганг - Человек-звезда - Жизненный путь Гая Юлия Цезаря

Первоначально, в пору седой древности, когда Рим представлял собой отнюдь не «Город — главу мира» (по-латыни: «Рома капут мунди», Roma caput mundi), а всего лишь крохотное захолустное селение, затерянное в латинской глубинке, стиснутое между тусками-этрусками и сабинянами, и когда за власть над обитаемой Вселенной — Ойкуменой (по-гречески), или Экуменой (по-латыни) — вели между собой борьбу совсем другие государства, римский «народ, носящий тогу», или, полатыни, «gеns togata» (если верить летописцам— анналистам) состоял из двух сословий — «отцов» (патрициев, или патрикиев, то есть «имеющих отцов» или «знающих своих отцов») — и плебеев (по молчаливому определению, «не знающих своих отцов», то есть — «безродных»), «понаехавших» в Рим уже после основания Града на Тибре его строителями и первыми обитателями и, так сказать «пришедших на все готовое».

Если верить процитированному нами выше Гаю Саллюстию Криспу, римскому историку эпохи Цезаря (чьим активным сторонником он был), патриции обращались со своими согражданами-плебеями, как с рабами, распоряжались их жизнью и личностью по собственному произволу, «по обычаю царей» (слово «царь» в «цареборческой» Римской республике считалось, как и слово «династ», равнозначным слову «тиран» или «деспот» — В. А.), сгоняли плебеев с земельных участков, отстраняли их от всех государственных дел и самовластно управляли Римом, не желая поступаться своей властью в пользу непривилегированных сограждан.

Римское республиканское государство описываемой эпохи пребывало всецело во власти патрицианской родовой аристократии, возводившей свое происхождение к соратникам «Отца Отечества» Ромула — вскормленного волчицей легендарного потомка троянца Энея и богини Венеры, сына бога войны Марса, основателя Рима и первого римского царя (или, по-латыни, «рекса»), убившего своего брата Рема (как ветхозаветный Каин — Авеля) и обожествленного (после своего таинственного исчезновения в конце жизни). Патриции были крупными землевладельцами и рабовладельцами. Как таковым, им требовалось все больше земли и, соответственно — все больше рабов для ее обработки. Поэтому пребывавший всецело во власти патрициев, эгоистично-близоруких, не желавших поступаться и ни с кем делиться своими наследственными правами, привилегиями и доходами, олигархически-республиканский Рим вел непрерывные и нескончаемые войны с сопредельными племенами и городами-государствами, подчиняя их и отчуждая после очередной победы значительную часть земельного фонда побежденных в свою пользу.

Акунов Вольфганг - Человек-звезда - Жизненный путь Гая Юлия Цезаря

СПб.: Алетейя, 2022, 506 с.: ил.

Серия "Документы и материалы древней и новой истории Суверенного Военного ордена Иерусалимского храма"

Акунов Вольфганг - Человек-звезда - Жизненный путь Гая Юлия Цезаря - Оглавление

Зачин [«Юрий» Цезарь и мой добрый папа]

Часть первая. ВЗЛЁТ

1. В год 654 от основания города

2. Римская знать — нобилитет

3. «Мужлан» Гай Мбрий, дядя Цезаря

4. «Контрактники» Мария

5. «Популяры» против «оптиматов»

6. «Высшая школа демагогии»

7. Планы карьерные и матримониальные

8. Несколько слов о римской государственной религии

9. «Испытание Суллой»

10. Гай Юлий Цезарь на «Восточном фронте»

11. Морской разбой

12. Цезарь «ждет у моря погоды»

14. Нормализация: надолго ли?

15. Об одной похоронной процессии

16. Путь наверх

17. Вечно голодная римская «чернь»

18. Заговор Катилины

19. Цезарь в должности претора

20. Скандал в благородном семействе

Часть вторая. ПОЛЁТ

1. Бессильный и беспомощный «великий»

2. Как Цезарь был наместником в Испании

3. Почему Цезарю пришлось пожертвовать триумфом

4. Первое консульство Цезаря

5. Чем занимался в Риме Клодий Пульхр

6. В «вечном городе» не все спокойно

7. «Косматая Галлия»

8. «Контрактники» Цезаря

9. Совсем другой Гай Юлий

10. Война с гельветами

11. Гай Юлий против «северных гигантов»

12. Истребление народов

13. «Трехглавое чудище»

14. Чудо-мост через Рен

15. Против галльского общенародного фронта

16. Резня под стенами Алезии

17. Несколько мыслей о «записках» Гая Юлия

18. Кризис в «вечном городе»

19. Жребий брошен!

20. Отказ в повиновении

21. Краткое внутриполитическое интермеццо

Часть третья. ИЗЛЁТ

1. Эпирская война

2. Гигантомахия

3. Проблема задолженности

4. Жалкая гибель Помпея «Великого»

5. Дела александрийские

6. Всемирно-исторический роман

7. На волоске

8. Пришел, увидел, победил?

9. Зарезать овцу, не испортив шкуры

10. Что нового из Африки?

11. О Катоне и Антикатоне

12. Пять триумфов Гая Юлия

13. Как нам обустроить республику?

14. Провинции и провинциалы

15. Сенаторы милостью Цезаря

16. Вся сила в вас, квириты

17. «Планов громадьё»

18. Глухая оппозиция

19. «Чёрная желчь»

20. Заговор против «потомка Венеры»

21. В марте сорок четвёртого

22. Завещание Цезаря

Приложения