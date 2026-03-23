Акунов - Сказания о воинах-зверях

Представляя на суд уважаемых читателей настоящий сборник военно-исторических миниатюр о воинах-зверях, прошу учесть, что они были написаны в разное время, чем и объясняются некоторые встречающиеся в них повторы, за которые хотел бы заранее извиниться перед читателями, прежде чем пожелать им приятного и, надеюсь, полезного чтения.
Согласно сохранившимся в Исландии и дошедшим до наших дней сборникам норманнских мифов и сказаний – стихотворной «Старшей Эдде» и прозаической «Младшей Эдде» скальда Снорри Стурлуссона – богу воинов и мертвецов, вещему «Всеотцу» Одину служили два черных ворона – Хугин (Hugin, олицетворяющий силу интеллектуальной мысли) и Мунин (Munin, олицетворяющий силу памяти, то есть интеллектуальной рефлексии), к чьим голосам «Всеотец» постоянно прислушивался, выведывая от них все более глубокие тайны. Говоря словами самого Одина (в «Речах Гримнира» из «Старшей Эдцы»):
Хугин и Мунин
Над миром все время
Летают без устали…
В течение дня черные вороны Одина облетали весь подлунный мир, после чего возвращались к престолу своего повелителя, садились ему на плечи и сообщали обо всем увиденном и услышанном за день. Любопытно, что континентальные германцы (в частности, немцы) даже после перехода в христианство сохранили эти представления, хотя и перенесли их (включая двух воронов-информаторов) на историческую личность – римско-германского императора-крестоносца Фридриха I Барбароссу (а порой и на внучатого племянника Барбароссы – Фридриха II Гогенштауфена). Император Фридрих спит до поры до времени беспробудным сном в некоем потаенном месте (чаще всего легенды помещают его в недра горы Киффгейзер в Тюрингии или вулкана Этна на Сицилии) со своими верными рыцарями, а два его черных ворона выполняют функции воронов Одина. Получив от воронов весть о том, что в Иерусалиме процвела наконец увядшая смоковница, проклятая Спасителем за то, что не дала доброго плода, император пробудится, выйдет из недр горы, восстановит Римскую империю, сразится с Антихристом, освободит Святой град Иерусалим, повесит на процветшей смоковнице свой меч и щит и вручит Вселенскую державу, вместе с короной и скипетром, Богу – своему Небесному Сеньору. Сходные легенды о Спящем Властелине существовали и у других народов (у французов – о Карле Великом, у британцев – о короле Артуре, у датчан – о Хольгере Датчанине, у русских – о Рюрике и т. д.)
Вольфганг Акунов - Сказания о воинах-зверях
Санкт-Петербург : Алетейя, 2021
ISBN 978-5-00165-281-6
Вольфганг Акунов - Сказания о воинах-зверях - Содержание
От автора
Зачин. Сверхвоины эпохи викингов
Карл Густав Юнг и Вотан – бог берсерков
О военном деле эпохи берсерков
Сага о битве на пустоши
Сага о Хервёр и Хейдреке
Другие упоминания о «воинах-зверях»
О берсерках древнего мира
Легенды об оборотнях
Берсерки и галлюциногены
Место «воинов-зверей» и боевой магии в рамках средневекового общества Западной Европы
О бешенстве бога Вотана
О дружной воинской семье берсерков
О духе и форме дружины
В каком духовном мире протекала жизнь берсерков?
Другие причины возникновения легенд об оборотнях
Об оборотничестве и возрастных инициациях
Посвящение воинов и шаманов
Оборотничество и техника выхода из тела
Приложения
No comments yet. Be the first!