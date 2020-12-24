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Дюшен - История древней церкви - 2 тома

История древней церкви - Луи Дюшен
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Category ESXATOS BOOKS, History
«История древней церкви» издана Дюшеном по просьбе его друзей. Это — плод его многолетнего преподавания в университете, распространенный сначала среди его учеников в виде литографированных лекций, а потом для печати пересмотренный и согласованный с новейшими исследованиями.
Очень редкая и ценная книга по истории древней церкви, написанная крупным специалистом в этой области.
Книга выросла из живого из устного изложения предмета пред студенческой аудиторией, что и наложило на нее свою печать. Это, конечно, не компиляция, а популярное изложение результатов, добытых самостоятельным изучением самых сложных и запутанных документов, но в курсе лекций автор естественно не мог во всем объеме развернуть свою обширную эрудицию, не рискуя потеряться в мелких подробностях и сделать свои чтения совершенно недоступными для слушателей.
Курс не носит на себе внешних признаков учености автора: количество ссылок на источники и литературу без труда можно было бы увеличить во много раз, имена авторов и названия цитируемых сочинений приводятся иногда в такой сокращенной форме, что едва ли могут представляться ясными для читателя, мало знакомого с древнецерковной литературой, некоторые положения и факты остаются совсем без подтверждения ссылками на источники, выдержки из документов иногда приводятся по памяти и отклоняются от подлинного текста, библиография недостаточна и не расположена по отделам, облегчающим справки.

История древней церкви - Луи Дюшен - Тома 1 и 2

Том I. Перевод с пятого французского издания под редакцией проф. И. В. Попова и проф. А. П. Орлова.
М„ 1912. С. VIII + 383 + II [341]
Том I. Перевод с пятого французского издания под редакцией проф. И. В. Попова и проф. А. П. Орлова.
Том 2, М. Путь, 1914 г. - 446 с.

Луи Дюшен - История древней церкви - Том 1 - Содержание

Предисловие к русскому изданию 1912 года
Предисловие автора
  • Глава I. Римская империя, как родина христианства
  • Глава II. Первобытная церковь в Иерусалиме
  • Глава III. Антиохия и миссионерство апостола Павла
  • Глава IV. Христианство апостольских времен
  • Глава V. Происхождение Римской церкви
  • Глава VI. Первые ереси
  • Глава VII. Епископская власть
  • Глава VIII. Христианство и государство
  • Глава IX. Распадение иудействующего христианства
  • Глава X. Произведения христианской литературы
  • Глава XI. Гносис и маркионизм
    • 1. Симон и простонародный гносис
    • 2. Валентин, Василид, Карпократ
    • 3. Гностическое учение
    • 4. Mapкион
    • 5. Церковь и гносис
  • Глава XII. Распространение и апология христианства во II веке
  • Глава XIII. Римская церковь от Нерона до Коммода
  • Глава XIV. Местные церкви во II веке
  • Глава XV. Монтанизм
  • Глава XVI. Вопрос о праздновании Пасхи
  • Глава XVII. Распри в Риме. – Ипполит
  • Глава XVIII. Христианская александрийская школа
  • Глава XIX. Церковь и государство в III веке
    • 1. Эпоха Северов
    • 2. Гонения Деция (250–251)
    • 3. Гонение Валериана
    • 4. Общинная собственность христианских церквей
  • XX. Христианская Африка и римская церковь в половине III века. – Киприан
    • 1. Африканские области
    • 2. Появление христианства. – Тертуллиан
    • 3. Св. Киприан и гонения Деция
    • 5. Спор о крещении
  • XXI. Христианство на Востоке до Деция
    • 1. Горные страны Малой Азии
    • 2. Антиохия
    • 3. Эдесса
    • 4. Южная Сирия
  • XXII. Павел Самосатский
  • ХХIII. Дионисий Александрийский
  • XXIV. Восточное богословие после Оригена и Павла Самосатского
  • XXV. Христианские нравы и обряды
  • XXVI. Христианская община
  • ХХVII. Противники христианства в конце III века
    • 1. Культ Митры
    • 2. Неоплатонизм
    • 3. Манихейство
    • 4. Иудейство
Луи Дюшен - История древней церкви - Том 2

Луи Дюшен - История древней церкви - Том 2 - Содержание

I Великое гонение
II Константин, христианский император
III Расколы, произошедшие вследствие гонения
IV Арий и Никейский собор
V Евсевий и Афанасий
VI Император Константин
VII Изгнание Афанасия
VIII Поражение православия
IX Юлиан и языческая реакция
X Положение церкви после Римипийского собора
XI Василий Кесарийский
XII Григорий Нанзианин
XIII Папа Дамас
XIV Восточное монашество
XV западная церковь во времена св. Амвросия
XVI Христианский Восток при Феодосии

Бриллиантов А. И. - Рецензия на книгу: Дюшен Л. История древней Церкви

Московское книгоиздательство «Путь», заявившее уже себя рядом ценных изданий разных трудов из области богословско–философского знания, включило в серию своих переводных изданий и «Историю древней Церкви» Л. Дюшена (Duchesne L. Histoire ancienne de l'Eglise. Т. I‑III. Paris, 1906–1907, 1910). Из трех имеющихся доныне на французском языке томов вышел пока в русском переводе первый том, обнимающий историю первых трех веков христианства. Подготовляется уже к печати второй том, содержащий историю IV в.; не замедлит, вероятно, появиться затем и третий, посвященный V веку.
Аббат Луи Дюшен, с 1895 г. состоящий директором французского Археологического института в Риме, в 1910 г. избранный за свои научные заслуги в члены Парижской Академии наук, давно уже известен: в ученом мире своими образцовыми изданиями таких важных памят–I ников церковной древности, как «Liber Pontificalis» (1886, 1892) и; «Martyrologium Hieronymianum» (вместе с de Rossi, 1894), и исследо–ί, ваниями об этих памятниках, своей историей епископских кафедр в ' Галлии в древнее время (Fastes episcopaux de l'ancienne Gaule, 1894, [1900), историей древнего христианского богослужения (на Западе, Ori‑I gines du culte chretien, 1899), рядом исследований по отдельным воп–росам из истории древней Церкви, имеющих в некоторых случаях в {высшей степени важное значение (например, по вопросу о спорах о ί времени празднования Пасхи). И его курс древней церковной истории | должен быть признан одним из самых выдающихся явлений в области;· церковно–исторической литературы последних лет.
Имея в своей основе лекции, читанные автором, когда он был еще профессором в Париже, «История» Дюшена, при своем вполне научном по существу характере, изложена в то же время в форме, делающей ее доступной для широкого круга читателей, и потому при своем научном значении как нельзя лучше может служить и целям популяризации церковно–исторических знаний; эти цели прямо входили и в намерение самого автора. С этой стороны ее можно сопоставить с «Историей» известного протестантского церковного историка Газе († 1890) (Hase К. Kirchengeschichte auf der Grundlage akademischer Vorlesungen. Th. I‑III, in 5 Bdn. Leipzig, 1885–1892). Но для Газе главный интерес сосредоточивался не в древней церковной истории, и всему первому периоду (до 800 г.) у него посвящен только один первый том, тогда как у Дюшена история первых лишь пяти веков излагается в трех неменьших по объему томах. На английском языке можно указать для первых трех веков, как на более или менее соответствующий «Истории» Дюшена по характеру изложения и компетентности автора труд, на «Историю» Гуоткина (Gwatkin Η. Μ. Early Church History to A. D. 313. Vol. I‑II. London, 1909).
Об успехе «Истории» Дюшена на Западе может свидетельствовать уже тот факт, что первый том ее, появившийся впервые в 1906 г., ко времени выхода русского перевода выдержал уже пять изданий, и появились переводы ее на английский и испанский языки. Если попытка перевести ее на итальянский язык в недавнее время сопровождалась сначала запрещением католических властей читать ее в семинариях (1 сентября (н. с.) 1911) и затем внесением ее в индекс запрещенных книг (22 января 1912), то, как известно, ультрамонтанский суд курии над трудами выдающихся католических же ученых часто может служить в общем лишь рекомендацией исторической объективности подвергшихся ему авторов. Разумеется, можно находить в изложении Дюшена и такие пункты, которые могут вызвать критику. Но в Риме при суде над его книгой главное значение имело именно беспристрастное отношение автора к неудобным для защитников римских претензий фактам из древней истории папства и Римской церкви.
Русскому переводу предпослано предисловие одного из редакторов, проф. И. В. Попова, где сообщаются сведения вообще о личности автора «Истории» и его заслугах в науке и об особенностях и значении переведенного его труда. К переведенному тексту книги в некоторых случаях, помимо примечаний самого автора, присоединены при переводе примечания с целью пояснения некоторых терминов и имен (ср.: С. 1–2, 5, 7–8, 14, 18–19). Самый перевод выполнен в целом весьма хорошо и обычно точно передает мысли подлинника. Между тем, он должен был представлять весьма немалые трудности ввиду особенностей художественного стиля автора.
Таким образом, если другому известному католическому церковному историку, Функу († 1907), учебник которого также недавно (1911) был переведен на русский язык, очень не посчастливилось в этом случае, так как вместо перевода в действительности дано было, к сожалению, почти невероятное искажение подлинного текста, то перевод «Истории» Дюшена можно вполне рекомендовать интересующимся историческими судьбами древнего христианства читателям. Заслуживает издание похвалы, при своей невысокой цене (французское издание, правда выполненное уже с некоторой роскошью, стоит 10 франков = 3 руб. 75 коп.), и с внешней стороны.
В виде лишь редких, по–видимому, исключений встречаются в переводе не совсем удачные или неточно передающие смысл подлинника места. Например, на с. 51, в примечании 1, неточно передается рассказ (из Климента Александрийского) о диаконе Николае: речь в действительности идет только лишь о жене его. С. 184: «Климент Александрийский отмечает книгу «О пророчестве» в своих «Строматах», в которых он сам намеревался обсуждать тот же вопрос». Должно быть (если даже и предполагать, что эта книга была лишь частью продолжения «Стромат»): «Климент Александрийский отмечает в своих «Строматах» книгу «О пророчестве», в которой он» и т. д. С. 362: «пресловутый эмесский бог, Ваалбек в Гелиополе». Duchesne I,1 540: «1е fameux dieu d'Emese, celui d'Heliopolis (Baalbeck)» = «пресловутый бог Эмесы, бог Илиополя (Ваалбека)»; Илиополь = Ваалбек. Между прочим, в самом французском подлиннике должен быть исправлен недосмотр, оставшийся и в русском переводе, с. 173: «Сын ересиарха Васили–да Епифан был родом с острова Кефалонии». Duchesne I,1 259–260:
«Epiphane, le fils de l'heresiarque Basilide, etait de l'ile de Cephalonie». Сын Василида был Исидор, Епифан же был сыном Карпократа, как говорится об этом раньше у Дюшена же на с. 114–115 (I,1 172), куда он сам в указанном месте отсылает читателя (причем там остров называется уже его древним именем — Кефаллиния, Cephallenie).
Не излишним представляется, уже ввиду того, что издание рассчитано на более или менее широкое распространение, какого оно и заслуживает, сделать в данном случае несколько замечаний по вопросу о передаче исторических собственных имен личных и географических и вообще терминов, ведущих начало из древних языков. Как известно, древняя первоначальная форма этих имен и других слов по переходе их в иные языки обычно подвергается разнообразным, иногда весьма значительным изменениям. Установить вполне определенные правила, которыми можно было бы всегда руководствоваться при выборе наиболее целесообразного произношения и начертания исторических имен, едва ли возможно: постоянно оказываются неизбежными по отношению к более или менее общеизвестным именам уступки прочно утвердившимся обычаям. В качестве общего принципа, по крайней мере по отношению к личным именам, по–видимому, можно бы в данном случае выставить требование приближать, где возможно и насколько возможно, форму исторических имен к тому произношению, с каким они существовали в эпоху жизни носивших их лиц, и смотреть на разные позднейшие начертания и произношения их в западных языках, как — в сущности — на искажения, с которыми лишь по необходимости в весьма многих случаях приходится мириться.
Views 1 444
Rating 5.0 / 5
Added 24.12.2020
Author Discovery
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (3 comments)

B
brat Eduard 4 years ago
Огромное спасибо за бесценный шедевр.
P
Pawlo 13 years ago
Спасибо. А есть 2 том?
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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